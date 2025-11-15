Rivalidad entre Dalílah Polanco y Mar Contreras revive tras polémicas declaraciones de la actriz

Mar Contreras negó haber visto la caída de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México y así respondió la actriz. (IG)

A más de un mes de que concluyó la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Dalílah Polanco y Mar Contreras siguen generando controversia con sus recientes declaraciones.

Durante su participación en el programa de YouTube Pinky Promise, la actriz de melodramas como Teresa negó haber visto la caída de su compañera Polanco, pese a que fue una de las que más se ofreció a ayudarla.

Sus declaraciones generaron controversia entre los internautas, pero también la respuesta de la actriz de La Familia P.Luche, quien lamentó que su ex compañera negara haber vistó lo ocurrido en el reality.

Mar Contreras habría negado ver la caída de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México

Dalílah Polanco lamenta que Mar Contreras niegue su caída

Durante su participación en el podcast Las Cristianni, la actriz y comediante reaccionó a las palabras de Contreras, pero principalmente resaltó la buena decisión que tomó al negar la ayuda de la actriz.

“Qué triste de verdad, qué triste que tengas que hacer algo así, cuando estuviste ahí, lo viste, porque estaba ahí atrás, lo vio”, aseguró.

Y agregó: “Fue la que más se ofreció a cuidarme. Qué bueno que yo no aceptaba la ayuda porque no sé entonces de dónde venía. Me vio pie y mano, me ponía hielo yo mañana, tarde y noche. Me embarraba lo que me tenía que embarrar, tomaba medicamentos”.

La actriz logró el segundo lugar en La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (Instagram: @polancodalilah)

Finalmente, cuestionó lo que Mar Contreras tiene en el corazón, y terminó por responder a las declaraciones diciendo: “Se rompieron tres huesos”.

Dalílah Polanco recibe el respaldo de su público, aseguran que estuvieron del lado correcto

Ante sus palabras, varios de sus seguidores se hicieron presentes y señalaron que su sinceridad fue una de las características que la llevó a la final, por lo que en TikTok dejaron comentarios como:

“El tiempo da la razón. No me equivoqué contigo Dalílah“, “Siempre estuve del lado correcto”, “El tiempo le está dando la razón a las inventadas”, entre otros.

Mar Contreras enfrenta nueva controversia mientras está en Mentiras, El Musical. (IG)

Por otra parte, también hubo quienes señalaron que su caída no parecía real en la televisión y resaltaron su apoyo a Mar Contreras, con mensajes como: “Sí exageraste, me caes súper, pero no fue tan fuerte”.

Cabe resaltar que no es la única polémica que enfrenta Mar Contreras, pues su reciente incursión en Mentiras, El Musical, no ha sido del agrado de todo el público, quienes la han comparado con Belinda, María León y Elaine Haro.