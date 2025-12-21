Detienen a hombre tras balear a su vecino en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX

Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de agredir con arma de fuego a un vecino tras una discusión en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos se registraron en la colonia Villa, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron a los agentes sobre un hombre lesionado por disparos en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Francisco Moreno y Norte 62.

En el lugar, el vigilante del lugar relató que dos residentes del edificio iniciaron una discusión y uno de ellos sacó una pistola y disparó varias veces contra el otro antes de huir.

El vecino herido, de 35 años, presentó manchas hemáticas en la pierna y la mano izquierda y fue trasladado por sus familiares a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento no hay reportes oficiales que señalen señalen el estado actual de la víctima.

Operativo y detención del presunto agresor

Luego del ataque, los uniformados implementaron un dispositivo de búsqueda en la zona y localizaron en la colonia El Coyol, a la altura de avenida Gran Canal del Desagüe y calle 321, a un hombre que coincidía con las características señaladas por los testigos.

Al ver a los oficiales, el sospechoso intentó alejarse pero fue interceptado.

“Al notar la presencia policial, se tornó evasivo y trató de alejarse, sin embargo rápidamente lo interceptaron y en apego al protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva”, detalló la SSC mediante un comunicado publicado en sus medios oficiales.

Además, las autoridades señalaron que el detenido sufrió una lesión en la nariz, la cual habría sido provocada porque cayó al suelo en su intento de huida.

Objetos asegurados al detenido

Durante la revisión preventiva, la cual habría sido realizada conforme al protocolo policial, los agentes realizaron el siguiente aseguramiento:

1 arma de fuego corta

1 cargador abastecido con 12 cartuchos útiles

11 bolsitas de plástico con hierba verde seca, similar a la marihuana

El hombre, quien tendría 38 años de edad, manifestó laborar en una institución de seguridad del Estado de México, aunque no pudo acreditarlo en el momento de la detención.

La SSC informó que el detenido fue informado de sus derechos constitucionales.

Tanto el hombre como los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica y continuará con las investigaciones sobre el caso.

