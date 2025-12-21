México

Detienen a hombre tras balear a su vecino en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX

Una riña en la colonia Villa dejó como saldo un hombre de 35 años lesionado por arma de fuego y la detención del presunto responsable

Guardar
Policía mexicana realiza arrestos en
Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de agredir con arma de fuego a un vecino tras una discusión en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos se registraron en la colonia Villa, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron a los agentes sobre un hombre lesionado por disparos en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Francisco Moreno y Norte 62.

En el lugar, el vigilante del lugar relató que dos residentes del edificio iniciaron una discusión y uno de ellos sacó una pistola y disparó varias veces contra el otro antes de huir.

El vecino herido, de 35 años, presentó manchas hemáticas en la pierna y la mano izquierda y fue trasladado por sus familiares a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento no hay reportes oficiales que señalen señalen el estado actual de la víctima.

Operativo y detención del presunto agresor

Luego del ataque, los uniformados implementaron un dispositivo de búsqueda en la zona y localizaron en la colonia El Coyol, a la altura de avenida Gran Canal del Desagüe y calle 321, a un hombre que coincidía con las características señaladas por los testigos.

Al ver a los oficiales, el sospechoso intentó alejarse pero fue interceptado.

El presunto agresor habría intentado
El presunto agresor habría intentado huir tras ser abordado por las autoridades capitalinas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Al notar la presencia policial, se tornó evasivo y trató de alejarse, sin embargo rápidamente lo interceptaron y en apego al protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva”, detalló la SSC mediante un comunicado publicado en sus medios oficiales.

Además, las autoridades señalaron que el detenido sufrió una lesión en la nariz, la cual habría sido provocada porque cayó al suelo en su intento de huida.

Objetos asegurados al detenido

Durante la revisión preventiva, la cual habría sido realizada conforme al protocolo policial, los agentes realizaron el siguiente aseguramiento:

  • 1 arma de fuego corta
  • 1 cargador abastecido con 12 cartuchos útiles
  • 11 bolsitas de plástico con hierba verde seca, similar a la marihuana

El hombre, quien tendría 38 años de edad, manifestó laborar en una institución de seguridad del Estado de México, aunque no pudo acreditarlo en el momento de la detención.

La SSC informó que el detenido fue informado de sus derechos constitucionales.

Tanto el hombre como los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica y continuará con las investigaciones sobre el caso.

Datos relevantes de la noticia

  • Oficiales de la SSC CDMX detuvieron a un hombre acusado de disparar a un vecino tras una discusión en la colonia Villa, alcaldía Gustavo A. Madero.
  • La víctima, de 35 años, recibió disparos en la pierna y la mano izquierda y fue trasladada a un hospital; no hay reporte oficial sobre su estado actual.
  • El presunto agresor fue localizado en la colonia El Coyol e intentó huir antes de ser interceptado y revisado por la policía.
  • Al detenido, de 38 años, se le aseguraron una pistola corta, un cargador con 12 cartuchos útiles y 11 bolsas con hierba similar a la marihuana.
  • El acusado afirmó trabajar en una institución de seguridad del Estado de México pero no pudo acreditarlo; quedó a disposición del Ministerio Público junto con lo asegurado.

Temas Relacionados

Ataque armadoDetenciónBalazosCDMXGustavo A. MaderoColonia VillaSSC CDMXÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

¿Información sobre tu viaje? Estos

Metro CDMX: estos serán los horarios especiales por Navidad y Año Nuevo

El transporte público de la Ciudad de México dio a conocer esta información a través de sus redes sociales oficiales

Metro CDMX: estos serán los

El expresidente Peña Nieto reaparece en Metepec: posa junto a ciudadanos

El expresidente de México apareció sin esacoltas cerca de las oficinas del SAT

El expresidente Peña Nieto reaparece

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

En esta posición quedaron Fernando

Caen objetivos prioritarios cercan de una plaza comercial en Cancún, Quintana Roo

Llevaban mas de 100 mil pesos en efectivo y armas de fuego

Caen objetivos prioritarios cercan de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen objetivos prioritarios cercan de

Caen objetivos prioritarios cercan de una plaza comercial en Cancún, Quintana Roo

FGR destruyó más de 3 toneladas y más de 3 mil litros de precursores químicos que serían utilizados para elaborar drogas

Detienen a presunto informante de la Familia Michoacana con ponchallantas en Edomex

Caso Esmeralda Ferrer: el secuestro y el lugar donde la asesinaron junto a sus hijos, lo revelado tras captura del “Araña”

Bloqueos en Michoacán: familiares de desaparecidos acusan presunta colusión de la policía con el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 21 de diciembre: estos son los cinco finalistas de esta noche

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público mexicano

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 21 de diciembre

Las películas favoritas del público en Prime Video México

El top de las mejores series de Prime Video en México

DEPORTES

Estos son los detalles que

Estos son los detalles que faltan para que Miguel Borja llegue a Cruz Azul para el Clausura 2026

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquista el título pluma del WBC

Erick “El Cubo” Torres encuentra nuevo equipo en Costa Rica

Se retira Mónica Ocampo, la autora del gol más bonito en la historia de los mundiales femeniles

Rey Mysterio se impone sobre su hijo Dominik en Guerra de Titanes de la AAA junto a Rey Fénix y Penta Zero Miedo