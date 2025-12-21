México

Detienen a hombre por presunto intento de feminicidio en Nezahualcóyotl

La intervención de los cuerpos de seguridad permitió la captura de un sujeto que intentó huir tras atacar a una mujer, quien recibió atención médica

Una mujer resultó gravemente herida
Una mujer resultó gravemente herida y un hombre fue detenido en un operativo que movilizó a las autoridades locales. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Elementos de la Policía Vecinal de Proximidad del Sector “Izcalli” realizaron la detención de un hombre identificado como Sergio “N”., de 42 años de edad, quien presuntamente agredió con un arma blanca a una mujer en la colonia La Perla. La oportuna intervención de los oficiales permitió asegurar al señalado y brindar atención inmediata a la víctima, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron en la intersección de la calle Oriente 14 y Norte 3, donde los uniformados atendieron un llamado de emergencia que alertaba sobre una mujer lesionada. Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a la víctima tendida en el piso, con diversas lesiones en el cuello, labios, nariz, pecho, antebrazos y muñecas, presuntamente provocadas durante una agresión directa.

El detenido fue identificado como
El detenido fue identificado como cuñado de la víctima. Foto: (H. Ayuntamiento Nezahualcóyotl)

Testigos en el sitio señalaron que el responsable había huido momentos antes y proporcionaron características físicas que permitieron identificarlo. Asimismo, se informó que el presunto agresor era ex cuñado de la víctima, lo que permitió a los oficiales contar con mayores elementos para su localización.

Con base en esta información, los elementos del Sector Izcalli implementaron un operativo de búsqueda inmediata en la zona. Durante el despliegue, el hombre fue ubicado cuando intentaba escapar y fue perseguido hasta la avenida Tepozanes, donde finalmente fue alcanzado y detenido.

Al realizarle una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial, los uniformados le encontraron entre sus pertenencias un cuchillo de más de 30 centímetros de longitud, el cual presentaba manchas hemáticas, por lo que fue asegurado como evidencia.

El presunto agresor fue interceptado
El presunto agresor fue interceptado mientras intentaba escapar, lo que desencadenó una investigación por violencia de género. Foto: (iStock)

Mientras tanto, la mujer lesionada recibió atención prehospitalaria por parte de personal médico, quienes estabilizaron su condición en el lugar de los hechos y posteriormente la trasladaron a un hospital para que recibiera atención especializada. Su estado de salud fue reportado como delicado, aunque estable, gracias a la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad y emergencia.

El presunto responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente. Tras el análisis de los datos de prueba presentados, un juez determinó vincularlo a proceso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Derivado de esta acción policial, la mujer agredida acudió posteriormente a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, donde expresó su agradecimiento a los elementos de la Policía Vecinal de Proximidad del Sector Izcalli. La víctima reconoció que la rápida y efectiva intervención de los oficiales fue fundamental para salvaguardar su vida, destacando la importancia de la actuación policial ante casos de violencia de género.

