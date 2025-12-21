Defensa acude a Panteón San Juan, en Culiacán, Sinaloa, después de que un hombre fue asesinado por un grupo armado

Elementos de la Defensa Nacional acudieron al panteón San Juan luego de reportes de detonaciones de armas de fuego. (Captura de Google Maps)

Un hombre que trabajaba como lavador de autos fue asesinado la tarde del pasado sábado 20 de diciembre de 2025 en el panteón San Juan, ubicado en la colonia Centro de Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió entre las 17:30 y 18:00 horas en la calle Benito Juárez, esquina con Ignacio Aldama, y movilizó a las corporaciones de seguridad y auxilio, según reportó El Sol de Sinaloa.

La víctima, cuya identidad permanece sin confirmar por las autoridades, era un hombre de aproximadamente 30 años, de complexión regular y tez morena clara.

El grupo armado se encontraba tanto fuera como dentro del panteón. (Captura de Google Maps)

Cómo fue el asesinato cometido por el grupo armado

De acuerdo con reportes locales, el hombre se encontraba al momento del ataque vestido con una playera azul, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos.

Los reportes señalan que el hombre fue sorprendido por un grupo armado a un costado de la entrada principal y dentro del panteón, donde recibió múltiples disparos que le causaron la muerte en el lugar.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio.

Los agentes acordonaron la zona con cinta amarilla para asegurar el área y permitir la labor de los peritos y agentes de investigación, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja también arribaron y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales, según detalló El Sol de Sinaloa.

Peritos y agentes de investigación iniciaron las diligencias en la escena del crimen para recabar indicios y testimonios. (Imagen de archivo/ JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO)

Una investigación en desarrollo

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se sumaron a las labores en la escena del crimen.

Los peritos realizaron el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro, donde quedó bajo resguardo de la autoridad competente para los trámites legales y la identificación oficial.

Hasta el cierre de la información, no se había revelado la identidad del occiso ni se había confirmado el hallazgo de casquillos percutidos en el lugar.

La investigación sobre el homicidio continúa a cargo de la FGE, que busca esclarecer los hechos y determinar la identidad de la víctima. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan algún comunicado en el que proporcionen un adelanto sobre la investigación.

El cuerpo, trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia legal, procedimiento que permitirá conocer con precisión las causas del fallecimiento, según informó El Sol de Sinaloa.