México

Defensa acude a Panteón San Juan, en Culiacán, Sinaloa, después de que un hombre fue asesinado por un grupo armado

La agresión ocurrió la tarde del sábado y provocó la intervención de autoridades estatales y municipales, quienes acordonaron el área y comenzaron las diligencias para esclarecer el homicidio y confirmar la identidad del fallecido

Guardar
Elementos de la Defensa Nacional
Elementos de la Defensa Nacional acudieron al panteón San Juan luego de reportes de detonaciones de armas de fuego. (Captura de Google Maps)

Un hombre que trabajaba como lavador de autos fue asesinado la tarde del pasado sábado 20 de diciembre de 2025 en el panteón San Juan, ubicado en la colonia Centro de Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió entre las 17:30 y 18:00 horas en la calle Benito Juárez, esquina con Ignacio Aldama, y movilizó a las corporaciones de seguridad y auxilio, según reportó El Sol de Sinaloa.

La víctima, cuya identidad permanece sin confirmar por las autoridades, era un hombre de aproximadamente 30 años, de complexión regular y tez morena clara.

El grupo armado se encontraba
El grupo armado se encontraba tanto fuera como dentro del panteón. (Captura de Google Maps)

Cómo fue el asesinato cometido por el grupo armado

De acuerdo con reportes locales, el hombre se encontraba al momento del ataque vestido con una playera azul, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos.

Los reportes señalan que el hombre fue sorprendido por un grupo armado a un costado de la entrada principal y dentro del panteón, donde recibió múltiples disparos que le causaron la muerte en el lugar.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Municipal y Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio.

Los agentes acordonaron la zona con cinta amarilla para asegurar el área y permitir la labor de los peritos y agentes de investigación, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

Paramédicos de la Cruz Roja también arribaron y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales, según detalló El Sol de Sinaloa.

Peritos y agentes de investigación
Peritos y agentes de investigación iniciaron las diligencias en la escena del crimen para recabar indicios y testimonios. (Imagen de archivo/ JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO)

Una investigación en desarrollo

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se sumaron a las labores en la escena del crimen.

Los peritos realizaron el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro, donde quedó bajo resguardo de la autoridad competente para los trámites legales y la identificación oficial.

Hasta el cierre de la información, no se había revelado la identidad del occiso ni se había confirmado el hallazgo de casquillos percutidos en el lugar.

La investigación sobre el homicidio continúa a cargo de la FGE, que busca esclarecer los hechos y determinar la identidad de la víctima. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan algún comunicado en el que proporcionen un adelanto sobre la investigación.

El cuerpo, trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia legal, procedimiento que permitirá conocer con precisión las causas del fallecimiento, según informó El Sol de Sinaloa.

Temas Relacionados

Grupo armadoSinaloaCuliacánPanteón San Juanmexico-noticiasNarco en México

Más Noticias

Se registra sismo en Crucecita, Oaxaca

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Crucecita,

Sin garras y encadenado: Profepa rescata a león abandonado en campo de agave nayarita

El ejemplar fue trasladado a un centro especializado, donde recibe atención veterinaria y permanece bajo resguardo

Sin garras y encadenado: Profepa

Morena respalda el anuncio de Sheinbaum sobre avance ‘histórico’ de la clase media en México

El Banco Mundial reporta un aumento del 12.4% en la clase media entre 2018 y 2024

Morena respalda el anuncio de

Christian Nodal anuncia dos conciertos más para su “Pa’l Cora Tour” en 2026: sedes, fechas y todo lo que debes saber

El cantante de regional mexicano deleitará a todos sus fanáticos con sus más grandes éxitos

Christian Nodal anuncia dos conciertos

Drogas, dispositivos y economía clandestina: el panorama de inseguridad revelado antes de Navidad en el penal de Culiacán

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa reportó 10 cateos en el penal de Aguaruto en la tercer semana de diciembre

Drogas, dispositivos y economía clandestina:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Drogas, dispositivos y economía clandestina:

Drogas, dispositivos y economía clandestina: el panorama de inseguridad revelado antes de Navidad en el penal de Culiacán

Presuntos contratos con buffet de abogados, extorsión y violencia: balacera en colonia Cuauhtémoc revela alcances delictivos en CDMX

Reportan hallazgo del cuerpo de un elemento de la Guardia Nacional en carretera de Acapulco, tenía huellas de violencia

Detienen a dos sujetos vinculados al asesinato de un custodio en penal de Hermosillo, Sonora

Capturan a 17 civiles armados en Nuevo León, les aseguraron drones y material para elaborar explosivos

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal anuncia dos conciertos

Christian Nodal anuncia dos conciertos más para su “Pa’l Cora Tour” en 2026: sedes, fechas y todo lo que debes saber

Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

Canciones de K-pop en iTunes México para reproducir hoy

Trucos para tener las pestañas largas después de los 50 y lucir una mirada rejuvenecedora

Cuánto cuesta el boleto más caro para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

DEPORTES

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda

El mexicano Brandon Mejía Mosqueda conquista el título pluma del WBC

Erick “El Cubo” Torres encuentra nuevo equipo en Costa Rica

Se retira Mónica Ocampo, la autora del gol más bonito en la historia de los mundiales femeniles

Rey Mysterio se impone sobre su hijo Dominik en Guerra de Titanes de la AAA junto a Rey Fénix y Penta Zero Miedo

Canelo Álvarez aparece en la Arena Guadalajara tras aparecer con Penta Zero Miedo