Salma Hayek, la reina en La Casita de Bad Bunny: así perreó y disfrutó del concierto como invitada VIP | VIDEO

La actriz mexicana de 59 años, conquistó al público con su estilo y alegría al lado del Conejo Malo

Salma Hayek, la reina en La Casita de Bad Bunny: así perreó y disfrutó del concierto como invitada VIP. (Reuters)

La noche se llenó de estrellas en el Estadio GNP Seguros cuando Salma Hayek hizo acto de presencia en uno de los conciertos más esperados del año: la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny.

La actriz mexicana, reconocida mundialmente por películas como Frida y Magic Mike: el último baile, se robó las miradas y el aplauso del público al ser una de las invitadas VIP en La Casita, el spot más exclusivo y disputado del espectáculo del “Conejo Malo” en Ciudad de México.

Salma Hayek y su impactante aparición en La Casita

Salma Hayek en el concierto de Bad Bunny. (Captura: X)

Bad Bunny ha reunido a personalidades del cine, la música y la televisión mexicana en sus conciertos, pero la presencia de Salma Hayek sorprendió y emocionó tanto a los asistentes como a sus millones de fans en redes sociales. A sus 59 años, la actriz veracruzana demostró que el ritmo no tiene edad y que la pista (y el reguetón) también le pertenecen.

Vestida en un look ceñido que realzaba su silueta y con el cabello suelto, Salma fue vista bailando con soltura y alegría durante toda su estadía en La Casita, el escenario alterno creado por Bad Bunny para convivir con invitados y personalidades.

Los videos del momento, muchos de ellos captados por fans, fueron difundidos a lo largo y ancho de las redes sociales y se volvieron rápidamente virales.

Redes explotan al ver a Salma Hayek

Danna, Salma Hayek y Loreto Peralta en La Casita de Bad Bunny. (Captura: X)

La publicación del video de Salma disfrutando, sonriendo y bailando junto a otros asistentes en La Casita generó todo tipo de reacciones positivas entre los usuarios. Muchos emocionados no sólo de ver al Conejo Malo, sino también a una de las actrices mexicanas más icónicas de la historia.

“Puras reinas hoy”, “Invitan a pura realeza”, “Ahí no entra cualquier hijo de vecina, por lo que veo”, “Woow”, “Se le ve de lo más divertida”, fueron algunos comentarios.

El entusiasmo por la presencia de Hayek fue tal que usuarios y fans aplaudieron su espontaneidad, su conexión con la música urbana y su actitud de “protagonista” en una zona donde sólo unos pocos son seleccionados.

La Casita: el epicentro de las noches exclusivas con Benito

Concierto de Bad Bunny en Lima: habilitan nuevas zonas 'Los Vecinos' y agregan La Casita'.

En cada concierto en CDMX, Bad Bunny ha convertido La Casita en un auténtico club VIP, recibiendo desde figuras del cine como Ana de la Reguera, Renata Notni y Diego Boneta, hasta influencers, músicos y ahora la mismísima Salma Hayek.

Este espacio, adornado con la estética de una casa puertorriqueña, sirve como el segundo escenario más comentado del tour y el lugar donde ocurren los momentos más inesperados.

La decisión de Benito de invitar a celebridades y dejar que disfruten de la fiesta en su compañía ha generado expectativa y memes, pero también ha consolidado la experiencia de sus conciertos como eventos sociales tanto como musicales.

De Hollywood a la CDMX

La actriz veracruzana demostró que para el perreo no existe edad Crédito: X (__Miranda777)

El paso de Salma por la capital confirma el lazo especial que la actriz mantiene con su país. Aunque reside en Estados Unidos, la veracruzana aprovecha oportunidades para regresar, convivir con amigos y explorar el panorama cultural mexicano.

Bailando reguetón y disfrutando la música de Bad Bunny, Salma Hayek mostró una vez más que la elegancia, el talento y la alegría son ingredientes universales, dentro y fuera de los sets de Hollywood.

Salma HayekBad BunnyLa CasitaCDMXConciertos MéxicoEstadio GNP Segurosredes socialesmexico-entretenimientomexico-virales

