México

Motociclista regala alegría a abuelita en Navidad al comprarle mazapanes en $200 pesos | Video

Un gesto navideño se volvió viral y desató una ola de reacciones positivas en redes sociales

Guardar
La mujer no pudo ocultar
La mujer no pudo ocultar su felicidad tras el inesperado apoyo.

En medio del ajetreo cotidiano y del tráfico urbano, un gesto sencillo se convirtió en un símbolo del espíritu solidario que caracteriza a la temporada decembrina. Un video difundido en redes sociales muestra cómo un motociclista protagonizó un acto de generosidad que conmovió a miles de usuarios, luego de sorprender a una mujer de la tercera edad que se ganaba la vida vendiendo mazapanes en un semáforo.

Las imágenes, grabadas desde el punto de vista del propio motociclista, captan el momento en el que el joven se aproxima a la señora y la llama para preguntarle el precio del producto que ofrecía. Con naturalidad, la mujer le responde que cada mazapán cuesta 10 pesos, sin imaginar lo que ocurriría segundos después.

El motociclista le comenta entonces que desea comprarle dos piezas, pero aclara que pagará 100 pesos por cada una. La mujer, visiblemente sorprendida por la propuesta, tarda unos instantes en reaccionar y, aún con incredulidad, le señala que entonces puede llevarse los seis mazapanes que le quedaban.

La escena ocurrió en un
La escena ocurrió en un semáforo y tocó el corazón de miles en redes.

Lejos de aceptar la oferta completa, el joven se niega y le explica que su intención es ayudarla sin dejarla sin mercancía. Acto seguido, saca varios billetes y se los entrega directamente, provocando una reacción inmediata de alegría en la vendedora, quien no logra ocultar la emoción ante el inesperado apoyo.

Conmovida por el gesto, la abuelita le agradece al motociclista y le desea una Feliz Navidad, cerrando el breve intercambio con palabras cargadas de afecto y gratitud. El momento, aunque corto, reflejó la conexión humana que puede surgir incluso entre desconocidos.

El video rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde fue recibido con una oleada de comentarios positivos. Usuarios destacaron la actitud solidaria del motociclista y celebraron que acciones como esta sigan ocurriendo en un contexto social marcado por dificultades económicas.

Entre los mensajes que acompañan la publicación, se pueden leer expresiones de admiración y reconocimiento como: “Te ganaste un Seguidor por tu buena acción.”“Qué chido es la banda baikers que así sean toda la banda en apoyar a la gente.”“Le dijo feliz navidad y dios lo bendiga, es la mejor abuela y madre que hay.”“Este compa hace lo que el gobierno no hace.”

Un gesto navideño se volvió viral y desató una ola de reacciones positivas Crédito: TikTok / @chuy88097

La grabación se ha convertido en un recordatorio de que, más allá de regalos costosos o celebraciones ostentosas, la Navidad también se construye a partir de pequeños actos de empatía que pueden cambiar el día —y quizá la vida— de otra persona.

Temas Relacionados

AbuelitamazapanesCDMXmotociclistaNavidadviralredes socialesacto de solidaridadmexico-virales

Más Noticias

Trabajadores mexicanos elogian y celebran a su patrón estadounidense y el video rompe estereotipos

La grabación muestra una relación laboral basada en respeto y gratitud, generando miles de reacciones positivas

Trabajadores mexicanos elogian y celebran

Ceci Flores llama a donar juguetes en Navidad para hijos de personas desaparecidas en Sonora: “Que los niños tengan un día feliz”

La madre buscadora y activista pidió a la ciudadanía en general donar desde pasteles y piñatas hasta ropa o calzado

Ceci Flores llama a donar

Alberto del Río ‘El Patrón’ es eliminado de La Granja VIP y se queda a nada de la final del próximo domingo

El luchador agradeció la experiencia vivida en el reality y destacó el valor de reencontrarse con sus seres queridos

Alberto del Río ‘El Patrón’

Clavo de olor: cómo fortalece el sistema inmunológico en temporada invernal

En invierno las infecciones respiratorias y los resfriados aumentan, esta especie se posiciona como un aliado natural

Clavo de olor: cómo fortalece

Pareja engaña a sus invitados con fiesta de cumpleaños y la sorpresa fue que era su boda

La grabación demostró que, con humor y complicidad, incluso los momentos más importantes pueden celebrarse de formas poco convencionales, convirtiendo una boda inesperada en un recuerdo viral e inolvidable

Pareja engaña a sus invitados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sinaloa despliega 180 Fuerzas Especiales

Sinaloa despliega 180 Fuerzas Especiales del Ejército para reforzar la seguridad para combatir la “narcoguerra”

FGR localiza dos puntos de extracción ilegal de hidrocarburo en Tala, Jalisco

Madres Buscadoras hallan siete cuerpos de jóvenes enterrados en fosa clandestina de Silao, Guanajuato

Detienen en Ecatepec a seis presuntos narcomenudistas con armas y drogas

Cae “El Basi” en la alcaldía Azcapotzalco: lo señalan como parte del grupo “Los Malportados” en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Alberto del Río ‘El Patrón’

Alberto del Río ‘El Patrón’ es eliminado de La Granja VIP y se queda a nada de la final del próximo domingo

¿Quién es Graco Sendel? El joven actor que comienza a brillar con luz propia en el melodrama mexicano

La palomera 3D de Bob Esponja que todos quieren tener: cuánto cuesta, cómo comprarla y cuándo estará disponible

Filtran nombre de quién podría ganar La Granja VIP el próximo domingo 21 de diciembre

Christian Nodal y Ángela Aguilar apoyaron en video a Kunno en la final de LEBEH, pero la victoria fue para otros

DEPORTES

Confirmado: Edson Álvarez se suma

Confirmado: Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios

Claudio Castagnoli, Atlantis Jr. y Xelhua brillan en Dream Match del CMLL

Blue Demon Jr. marca distancia del Hijo del Santo y redefine su despedida de la lucha libre

Jake Paul reta a Canelo Álvarez pese a sufrir fractura de mandíbula tras pelea con Anthony Joshua