Motociclista regala alegría a abuelita en Navidad al comprarle mazapanes en $200 pesos | Video

La mujer no pudo ocultar su felicidad tras el inesperado apoyo.

En medio del ajetreo cotidiano y del tráfico urbano, un gesto sencillo se convirtió en un símbolo del espíritu solidario que caracteriza a la temporada decembrina. Un video difundido en redes sociales muestra cómo un motociclista protagonizó un acto de generosidad que conmovió a miles de usuarios, luego de sorprender a una mujer de la tercera edad que se ganaba la vida vendiendo mazapanes en un semáforo.

Las imágenes, grabadas desde el punto de vista del propio motociclista, captan el momento en el que el joven se aproxima a la señora y la llama para preguntarle el precio del producto que ofrecía. Con naturalidad, la mujer le responde que cada mazapán cuesta 10 pesos, sin imaginar lo que ocurriría segundos después.

El motociclista le comenta entonces que desea comprarle dos piezas, pero aclara que pagará 100 pesos por cada una. La mujer, visiblemente sorprendida por la propuesta, tarda unos instantes en reaccionar y, aún con incredulidad, le señala que entonces puede llevarse los seis mazapanes que le quedaban.

La escena ocurrió en un semáforo y tocó el corazón de miles en redes.

Lejos de aceptar la oferta completa, el joven se niega y le explica que su intención es ayudarla sin dejarla sin mercancía. Acto seguido, saca varios billetes y se los entrega directamente, provocando una reacción inmediata de alegría en la vendedora, quien no logra ocultar la emoción ante el inesperado apoyo.

Conmovida por el gesto, la abuelita le agradece al motociclista y le desea una Feliz Navidad, cerrando el breve intercambio con palabras cargadas de afecto y gratitud. El momento, aunque corto, reflejó la conexión humana que puede surgir incluso entre desconocidos.

El video rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales, donde fue recibido con una oleada de comentarios positivos. Usuarios destacaron la actitud solidaria del motociclista y celebraron que acciones como esta sigan ocurriendo en un contexto social marcado por dificultades económicas.

Entre los mensajes que acompañan la publicación, se pueden leer expresiones de admiración y reconocimiento como: “Te ganaste un Seguidor por tu buena acción.”“Qué chido es la banda baikers que así sean toda la banda en apoyar a la gente.”“Le dijo feliz navidad y dios lo bendiga, es la mejor abuela y madre que hay.”“Este compa hace lo que el gobierno no hace.”

Un gesto navideño se volvió viral y desató una ola de reacciones positivas Crédito: TikTok / @chuy88097

La grabación se ha convertido en un recordatorio de que, más allá de regalos costosos o celebraciones ostentosas, la Navidad también se construye a partir de pequeños actos de empatía que pueden cambiar el día —y quizá la vida— de otra persona.