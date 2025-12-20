México

México es obligado por la Corte Interamericana a reparar daños por el feminicidio de Lilia Alejandra García y ataques contra su madre

El feminicidio ocurrió durante la administración del expresidente Vicente Fox, ya desde entonces el gobierno mexicano mantenía en impunidad la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez

La Corte Interamericana condenó a
La Corte Interamericana condenó a México por su responsabilidad en la desaparición y feminicidio de Lilia García Andrade. (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

La presión internacional y la exigencia de justicia vuelven a recaer sobre México casi 25 años después de la desaparición y asesinato de Lilia Alejandra García Andrade en Ciudad Juárez.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ha emitido una nueva sentencia que obliga al Estado mexicano a reparar a los familiares de la víctima y a avanzar en sanciones contra los responsables, tanto materiales como intelectuales del crimen y de las agresiones perpetradas contra la madre de la joven.

La notificación de la sentencia se realizó en una audiencia pública virtual, resaltando las medidas de reparación que deberán implementarse, incluidas disculpas públicas oficiales y acceso especializado a atención médica y psicológica para la madre y los hijos de Lilia Alejandra.

Corte Interamericana condena a México por feminicidio y desprotección

Por segunda vez en una semana, la Coridh declaró responsable al Estado mexicano por la desaparición, “tortura sexual” y feminicidio de Lilia Alejandra, madre de 17 años asesinada en 2001 en Ciudad Juárez.

Según el tribunal, los hechos ocurrieron bajo un contexto de violencia de género sistémica y de impunidad generalizada, durante el gobierno de Vicente Fox.

El feminicidio de Lilia Alejandra,
El feminicidio de Lilia Alejandra, madre de 17 años, ocurrió en 2001 en Ciudad Juárez, su madre continúa en exigencia de justicia. (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

La sentencia sostiene que el Estado no solo falló en proteger a Lilia Alejandra, sino también a su madre, Norma Esther Andrade, quien enfrentó dos atentados violentos tras denunciar el feminicidio de su hija.

La Corte afirmó que México incumplió con su deber de prevención, hecho que impidió a la señora Andrade ejercer libremente su derecho a defender derechos humanos.

Estos ataques, ocurridos entre 2011 y 2012, consistieron en un tiroteo frente a su domicilio en Ciudad Juárez y una agresión con arma blanca en el centro del país.

El tribunal determinó que esta situación afectó a los padres y a los hijos de Lilia Alejandra, quienes sufrieron la vulneración de derechos de la niñez y se enfrentaron a situaciones de desprotección institucional y victimización.

Violaciones sistemáticas y mandato de reparación para México

La Corte Interamericana detalló que la falta de una investigación debida constituyó una violación a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la igualdad ante la ley. El tribunal dispuso que México vulneró derechos esenciales: el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad física y psicológica, a no ser sometido a tortura, a la protección de la niñez y a la igualdad ante la ley.

También subrayó la violación al derecho a la verdad y a vivir sin violencia, todo ello como resultado de la desaparición, el abuso sexual y el asesinato de Lilia Alejandra.

La omisión del Estado mexicano
La omisión del Estado mexicano llevó a la madre de Lilia Alejandra García, y a sus hijos, a vivir en un contexto de vulnerabilidad. (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

El fallo identifica el “estrangulamiento manual con características de homicidio posterior a un ataque sexual” como causa de la muerte.

La Corte recordó que estos hechos ocurrieron en un periodo marcado por numerosos feminicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, contexto que ya había sido alertado en 2009 con la sentencia del Campo Algodonero.

El tribunal remarcó que el Estado mexicano deberá rendir un informe sobre las medidas tomadas en el próximo año, y subrayó: “La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y el ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Como parte de las reparaciones, se estableció la continuación efectiva de las investigaciones, la identificación y sanción de responsables, así como la realización de un acto público de disculpas.

Además, el Estado debe asegurar el acceso inmediato y adecuado a servicios de atención médica, psicológica o psiquiátrica para Norma Esther y los hijos de Lilia Alejandra, Jade Tika y José Caleb.

Norma Esther Andrade, mantiene
Norma Esther Andrade, mantiene la lucha por encontrar justicia para su hija, Lilia Alejandra García. (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

En líneas la sentencia de la Corte Interamericana contra México por el feminicidio de Lilia Alejandra García

  1. La Corte Interamericana condenó a México por el feminicidio y tortura de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en 2001 en Ciudad Juárez.
  2. México debe disculparse públicamente y garantizar atención médica y psicológica a la madre y a los hijos de Lilia Alejandra.
  3. El Estado no protegió a Norma Andrade, madre de la víctima, quien sufrió dos ataques tras denunciar el crimen de su hija.
  4. El tribunal señaló que hubo violaciones a derechos básicos como la vida, la integridad y la protección judicial.
  5. México está obligado a investigar y sancionar a los responsables, e informar a la Corte sobre los avances en un año.

