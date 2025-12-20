Madres Buscadoras hallan siete cuerpos de jóvenes enterrados en fosa clandestina de Silao, Guanajuato

El reporte de esta fosa clandestina en Silao surgió desde el pasado mes de noviembre de 2025 por parte de colectivos de Madres Buscadoras de Guanajuato | Infobae México

El hallazgo de una fosa clandestina en Silao, Guanajuato, volvió a colocar al municipio en el centro de la crisis de desapariciones que enfrenta el estado. Integrantes de colectivos de búsqueda localizaron siete cuerpos enterrados en un inmueble abandonado de la comunidad San Diego El Grande, ubicada sobre la carretera Silao–Trejo.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), las víctimas corresponderían a personas jóvenes con edades estimadas entre 20 y 25 años. Hasta el momento, solo tres cuerpos han sido identificados oficialmente; mientras que el resto permanece en proceso de análisis forense.

Madres buscadoras localizaron los primeros cuerpos en noviembre de 2025

El sitio fue intervenido por primera vez el 25 de noviembre pasado cuando el colectivo de “Madres Buscadoras de Guanajuato” localizó tres cuerpos al interior de una casa en obra negra. Tras el reporte, la fiscalía estatal inició una carpeta de investigación y desplegó trabajos periciales con apoyo de maquinaria pesada.

Un día después del primer hallazgo, la autoridad confirmó la existencia de la fosa clandestina en Silao. El 3 de diciembre de 2025, la FGEG actualizó la información y reportó la localización de dos cuerpos más, con lo que la cifra ascendió a cinco víctimas.

La fiscalía de Guanajuato precisó que solo tres cuerpos fueron localizados formalmente | X / @Eco1_LVM

Nuevos hallazgos elevan la cifra a siete víctimas en predio de Silao

Ante la posibilidad de que el inmueble ocultara más restos humanos, las Madres Buscadoras regresaron al predio esta semana para reanudar las labores. Los trabajos se realizaron con herramientas manuales como palas, picos y varillas, principalmente en el patio del inmueble donde se habían registrado hallazgos previos.

Luego de varias horas de búsqueda, el colectivo localizó dos cuerpos adicionales en el mismo punto. Tras el reporte, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y agentes ministeriales acudieron para asegurar la zona y realizar el trabajo forense conforme al protocolo judicial.

Investigación continúa sin personas detenidas: FGE dice que combatirá la crisis de desapariciones en el estado

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso. Tampoco se han dado a conocer las causas de muerte ni el tiempo que los cuerpos habrían permanecido enterrados en el inmueble.

Las familias buscadoras reiteraron que la localización de estas fosas confirma la necesidad de búsquedas constantes, así como de una mayor intervención institucional. Señalaron que en muchos casos los hallazgos son resultado del trabajo directo de los colectivos y no de operativos oficiales.

La FGE Guanajuato confirmó que las investigaciones periciales y judiciales seguirán abiertas para atender la crisis de desapariciones en este y otros puntos del estado | Redes Sociales

Por otra parte, autoridades estatales indicaron que las investigaciones continúan abiertas y que se mantendrá presencia en la zona mientras avanzan los procesos de identificación de las víctimas y se determina si existen más restos humanos en el predio.