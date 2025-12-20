Intensifican búsqueda del joven desparecido Jeshua Cisneros en once puntos de Cuautitlán Izcalli

Autoridades municipales y de la FGJEM llevaron a cabo operativo para dar con el paradero de Jeshua Cisneros (Gob. C. Izcalli)

El gobierno de Cuautitlán Izcalli junto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) intensificaron los trabajos de localización de Jeshua Cisneros Lechuga, joven desaparecido en este municipio desde el pasado 13 de noviembre de este año, mediante un operativo desplegado en once puntos considerados de difícil acceso.

Las autoridades municipales informaron que la finalidad de estas acciones consiste en recabar indicios que permitan conocer su paradero y avanzar en las investigaciones para lograr su pronta localización.

Con este operativo, suman ya 110 acciones de búsqueda implementadas por la policía municipal de Cuautitlán Izcalli desde que se reportó la desaparición del joven. En cada una de ellas participa de manera permanente el área de Búsqueda y Agrupamiento Canino, unidad especializada que ha resultado clave en los recorridos por zonas de complicada geografía y espacios con baja visibilidad.

Operativo intermunicipal

En el más reciente despliegue, las autoridades conformaron 14 células de búsqueda integradas por elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la FGJEM, la Dirección General del Estado de México, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), la policía estatal,

Cabe destacar que se sumaron las células de búsqueda de los municipios de Tepotzotlán y Cuautitlán México. Esta colaboración interinstitucional busca fortalecer los trabajos de campo y ampliar el radio de acción.

Durante las labores, los equipos realizaron inspecciones en zonas habitadas por personas en situación vulnerable, con el objetivo de descartar o confirmar posibles pistas relacionadas con el caso.

Búsqueda en Tepotzotlán

Además, se llevaron a cabo entrevistas y sondeos con habitantes de las áreas recorridas, a quienes se solicitó información que pudiera resultar relevante para la investigación.

Como parte de la estrategia, la búsqueda de Jeshua Cisneros se extendió al municipio de Tepotzotlán. En esta demarcación se activaron patrullajes preventivos en diversas colonias, recorridos a pie por calles y caminos secundarios, así como la colocación de boletines de búsqueda en espacios públicos y puntos de alta afluencia.

Las autoridades señalaron que esta ampliación territorial responde a líneas de investigación que se mantienen abiertas.

Seguirá el trabajo interinstitucional

El gobierno municipal destacó que mantiene un trabajo coordinado y constante con las distintas instituciones involucradas, así como con la familia del joven desaparecido.

El objetivo principal radica en lograr su reintegración efectiva y brindar acompañamiento a sus familiares durante el proceso de búsqueda.

Autoridades de Cuautitlán Izcalli reiteraron su compromiso de no cesar los operativos hasta agotar todas las líneas de investigación posibles.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que ayude a dar con el paradero de Jeshua Cisneros Lechuga, la haga llegar de manera confidencial a las instancias correspondientes.