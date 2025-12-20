México

Intensifican búsqueda del joven desparecido Jeshua Cisneros en once puntos de Cuautitlán Izcalli

El joven está desaparecido desde el 11 de noviembre y no se tiene avances en las investigaciones

Guardar
Autoridades municipales y de la
Autoridades municipales y de la FGJEM llevaron a cabo operativo para dar con el paradero de Jeshua Cisneros (Gob. C. Izcalli)

El gobierno de Cuautitlán Izcalli junto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) intensificaron los trabajos de localización de Jeshua Cisneros Lechuga, joven desaparecido en este municipio desde el pasado 13 de noviembre de este año, mediante un operativo desplegado en once puntos considerados de difícil acceso.

Las autoridades municipales informaron que la finalidad de estas acciones consiste en recabar indicios que permitan conocer su paradero y avanzar en las investigaciones para lograr su pronta localización.

Con este operativo, suman ya 110 acciones de búsqueda implementadas por la policía municipal de Cuautitlán Izcalli desde que se reportó la desaparición del joven. En cada una de ellas participa de manera permanente el área de Búsqueda y Agrupamiento Canino, unidad especializada que ha resultado clave en los recorridos por zonas de complicada geografía y espacios con baja visibilidad.

Operativo intermunicipal

Ficha de Búsqueda de Jeshua
Ficha de Búsqueda de Jeshua Cisneros, desaparecido en Cuautitlán Izcalli (Especial)

En el más reciente despliegue, las autoridades conformaron 14 células de búsqueda integradas por elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la FGJEM, la Dirección General del Estado de México, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), la policía estatal,

Cabe destacar que se sumaron las células de búsqueda de los municipios de Tepotzotlán y Cuautitlán México. Esta colaboración interinstitucional busca fortalecer los trabajos de campo y ampliar el radio de acción.

Durante las labores, los equipos realizaron inspecciones en zonas habitadas por personas en situación vulnerable, con el objetivo de descartar o confirmar posibles pistas relacionadas con el caso.

Búsqueda en Tepotzotlán

Búsqueda Jeshua Cisneros FGJEM Izcalli
Búsqueda Jeshua Cisneros FGJEM Izcalli (Gob. C. Izcalli)

Además, se llevaron a cabo entrevistas y sondeos con habitantes de las áreas recorridas, a quienes se solicitó información que pudiera resultar relevante para la investigación.

Como parte de la estrategia, la búsqueda de Jeshua Cisneros se extendió al municipio de Tepotzotlán. En esta demarcación se activaron patrullajes preventivos en diversas colonias, recorridos a pie por calles y caminos secundarios, así como la colocación de boletines de búsqueda en espacios públicos y puntos de alta afluencia.

Las autoridades señalaron que esta ampliación territorial responde a líneas de investigación que se mantienen abiertas.

Seguirá el trabajo interinstitucional

Jeshua Cisneros manifestación Cuautitlán Izcalli
Jeshua Cisneros manifestación Cuautitlán Izcalli FGJEM (Said CT/FB)

El gobierno municipal destacó que mantiene un trabajo coordinado y constante con las distintas instituciones involucradas, así como con la familia del joven desaparecido.

El objetivo principal radica en lograr su reintegración efectiva y brindar acompañamiento a sus familiares durante el proceso de búsqueda.

Autoridades de Cuautitlán Izcalli reiteraron su compromiso de no cesar los operativos hasta agotar todas las líneas de investigación posibles.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que ayude a dar con el paradero de Jeshua Cisneros Lechuga, la haga llegar de manera confidencial a las instancias correspondientes.

Temas Relacionados

Jeshua CisnerosBúsquedaOperativoSeguridadCuautitlán IzcalliFGJEMmexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: se registra microsismo de 2.6 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Cuáles son las estaciones del

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 20 de diciembre

El reporte de la calidad del oxígeno se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 20 de diciembre

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

Estado del AICM EN VIVO:

Piratería y narcotráfico en México, la unión que permite traficar droga, extorsionar y robar buques

El crimen organizado mantiene alianzas con piratas en el Golfo de México, volviendo blanco de ataque a plataformas petroleras

Piratería y narcotráfico en México,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Piratería y narcotráfico en México,

Piratería y narcotráfico en México, la unión que permite traficar droga, extorsionar y robar buques

Atacan con explosivos a policías de Zacatecas, acusan represalia tras neutralización de 7 civiles armados

Aseguran bodega para la fabricación de vehículos blindados en Coahuayana, Michoacán: había 3 camiones tipo monstruo

Capturan en Quintana Roo a sujeto buscado por la DEA

Niegan amparo a Hernán Bermúdez Requena contra prisión preventiva, permanecerá en el Altiplano

ENTRETENIMIENTO

“Me la hicieron, chavales”: Aarón

“Me la hicieron, chavales”: Aarón Mercury es víctima de robo

Bad Bunny invita a Julieta Venegas para cantar juntos en su sexto concierto en México

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto en Sale el Sol al recordar que será la primera Navidad sin su papá

Yolanda Andrade comparte emotivo video de su hospitalización: “La vida es sólo un rato”

Nodal y Ángela Aguilar presumen su millonaria casa pese a rumores de la violinista Esmeralda Camacho

DEPORTES

Entre Antuna, Córdova y ahora

Entre Antuna, Córdova y ahora Marcelo Flores: Pumas define sus opciones de refuerzo para 2026

Reportan que Nicolás Fonseca podría salir del Club León para jugar en el Inter de Miami

Santiago Giménez fue operado con éxito: este fue el mensaje que envió sobre su futuro

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

Fanki tomará acciones legales tras ciberataques en la preventa de boletos del México vs Portugal