México

Protesta por la desaparición de Jeshua Cisneros deriva en enfrentamiento con policías municipales de Cuautitlán Izcalli

El padre del menor desaparecido, expone la agresión recibida y la nula respuesta de la FGJEM

Guardar
Manifestación por la desaparición de
Manifestación por la desaparición de Jeshua Cisneros en Cuautitlán Izcalli (especial)

La exigencia de familiares de Jeshua Cisneros, joven desaparecido desde el 13 de noviembre, derivó en un episodio de violencia cuando Luis Cisneros Arellano, padre del joven, fue rociado en el rostro con gas lacrimógeno por un policía municipal embozado durante una protesta en la entrada al Parque de Las Esculturas, en el municipio donde el presidente municipal, Daniel Serrano Palacios, presentaba su primer informe de actividades.

La familia, que lleva veintidós días impulsando brigadas de búsqueda y difundiendo el boletín emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), reclama avances en la investigación y colaboración entre autoridades para esclarecer el paradero de Jeshua.

En el transcurso de la manifestación, los asistentes bloquearon por momentos la avenida Jorge Jiménez Cantú y distribuyeron boletines de búsqueda.

Según relató Luis Cisneros la concentración inició a las nueve de la mañana y, en un momento, dos de sus familiares ingresaron al estacionamiento del recinto donde se realizaba el informe del alcalde, siendo inmediatamente cercados por policías municipales.

Intento de saltarse para evitar agresión

Jeshua Cisneros manifestación Cuautitlán Izcalli
Jeshua Cisneros manifestación Cuautitlán Izcalli FGJEM (Said CT/FB)

Cisneros intentó ingresar para evitar que agredieran a sus familiares y, al intentar brincar una reja, un policía se aproximó y le lanzó gas lacrimógeno al rostro.

El padre de Jeshua afirmó: “Mi familia no duerme, no comemos, no trabajamos. Nuestra vida es un dolor constante, es terrible lo que estamos viviendo, y solamente queremos una investigación seria, y que no nos digan, en la Fiscalía, que mi hijo desapareció por arte de magia”.

Denuncia por abuso de autoridad

Ficha de Búsqueda de Jeshua
Ficha de Búsqueda de Jeshua Cisneros, desaparecido en Cuautitlán Izcalli (Especial)

El afectado señaló que presentará una denuncia por abuso de autoridad y describió la agresión como directa, detallando que el policía levantó el brazo y le roció el rostro con el contenido de un envase, lo que le provocó ardor en la piel y los ojos, pese a que sus familiares le lavaron la cara con agua.

Además, Cisneros subrayó que desde el jueves había convocado a una manifestación pacífica, reiterando que su único objetivo es que le ayuden a encontrar a su hijo y que la FGJEM avance en las investigaciones.

La familia sostiene que cuenta con testimonios y una grabación de un testigo que asegura que la noche del trece de noviembre, policías estatales tenían sometido a Jeshua sobre el cofre de una camioneta oficial y revisaban su mochila.

Por este motivo, exigen que se investigue a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y solicitan acceso a imágenes de cámaras de vigilancia para esclarecer lo sucedido.

Durante la protesta, Karla Rendón, madre de Jeshua, denunció que policías municipales embozados y vestidos de negro también lanzaron amenazas verbales contra su cuñada, quien logró ingresar al parque.

Rendón expresó: “Nosotros solo queremos que nos ayuden a encontrar a mi hijo, que haya una línea de investigación, no se puede vivir así”.

Temas Relacionados

ManifestaciónAgresiónCuautitlán IzcalliPolicías municipalesFGJEMEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Diputada recomendó polémico método para evitar embarazos tras nuevo rechazo de aprobación del aborto en Guanajuato

El Congreso aprobó el archivo definitivo de las iniciativas en materia de salud, derechos reproductivos y protección jurídica

Diputada recomendó polémico método para

Alessandra Rojo de la Vega acusa campaña telefónica para promover juicio político en su contra: “Abusan con su poder”

La alcaldesa indicó que habitantes de la Cuauhtémoc han recibido llamadas sobre un presunto bloqueo político en contra de ella

Alessandra Rojo de la Vega

Citlalli Hernández acuerda con Godoy combatir violencia contra las mujeres: esto dice el convenio

La secretaria de las Mujeres indicó que el convenio consiste en impulsar una serie de acciones que incluirían a las fiscalías estatales

Citlalli Hernández acuerda con Godoy

Condonación total de recargos y multas en predial y agua para millones en CDMX

El nuevo esquema permitirá regularizar cuentas atrasadas y obtener beneficios inéditos para quienes cumplan con los requisitos

Condonación total de recargos y

Peregrinos que asistan a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre podrán vacunarse contra el sarampión en CDMX

La planeación de la Secretaría de Salud capitalina es instalar seis módulos cercanos al recinto religioso para evitar contagios o brotes en medio de la celebración a la Virgen del Tepeyac

Peregrinos que asistan a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajada de EEUU pide a

Embajada de EEUU pide a FGR de Ernestina Godoy combatir cárteles y atender delitos individuales en México

Decomisan armas y drogas en predio de Atizapán de Zaragoza: detienen a un hombre durante cateo

Triple feminicidio en una familia en Tlapacoyan, Veracruz: madre, hija y abuela fallecen tras ataque armado

Paul Campo y Robert Sensi: el origen oscuro de los “amigos” del CJNG dentro de la DEA y CIA en EEUU

Estas serán las funciones de la UNO, grupo creado por Harfuch para combatir la delincuencia

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Granja

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de diciembre?

Arturo Carmona manda fuerte mensaje a Pati Chapoy tras críticas contra Melenie: “La responsable del hate que mi hija recibe”

Dua Lipa rompe en llanto antes de su último concierto en CDMX: así fue el conmovedor momento | VIDEO

Esferas navideñas de Las Guerreras K-Pop: la manualidad fácil para hacer con niños en casa

¡Casita de jengibre a la mexicana! Tiktoker crea su propia versión con un chicharrón preparado y se hace viral

DEPORTES

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

Soberano Jr. deja tendido a Místico y exige duelo por el título semicompleto del CMLL

Este será el primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Akron

FIFA confirma horarios y selecciones que jugarán en Monterrey durante el Mundial 2026

Guadalajara Mundial 2026: fechas, horarios y selecciones que jugarán en el Estadio Akron