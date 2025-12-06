Protesta por la desaparición de Jeshua Cisneros deriva en enfrentamiento con policías municipales de Cuautitlán Izcalli

Manifestación por la desaparición de Jeshua Cisneros en Cuautitlán Izcalli (especial)

La exigencia de familiares de Jeshua Cisneros, joven desaparecido desde el 13 de noviembre, derivó en un episodio de violencia cuando Luis Cisneros Arellano, padre del joven, fue rociado en el rostro con gas lacrimógeno por un policía municipal embozado durante una protesta en la entrada al Parque de Las Esculturas, en el municipio donde el presidente municipal, Daniel Serrano Palacios, presentaba su primer informe de actividades.

La familia, que lleva veintidós días impulsando brigadas de búsqueda y difundiendo el boletín emitido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), reclama avances en la investigación y colaboración entre autoridades para esclarecer el paradero de Jeshua.

En el transcurso de la manifestación, los asistentes bloquearon por momentos la avenida Jorge Jiménez Cantú y distribuyeron boletines de búsqueda.

Según relató Luis Cisneros la concentración inició a las nueve de la mañana y, en un momento, dos de sus familiares ingresaron al estacionamiento del recinto donde se realizaba el informe del alcalde, siendo inmediatamente cercados por policías municipales.

Intento de saltarse para evitar agresión

Jeshua Cisneros manifestación Cuautitlán Izcalli FGJEM (Said CT/FB)

Cisneros intentó ingresar para evitar que agredieran a sus familiares y, al intentar brincar una reja, un policía se aproximó y le lanzó gas lacrimógeno al rostro.

El padre de Jeshua afirmó: “Mi familia no duerme, no comemos, no trabajamos. Nuestra vida es un dolor constante, es terrible lo que estamos viviendo, y solamente queremos una investigación seria, y que no nos digan, en la Fiscalía, que mi hijo desapareció por arte de magia”.

Denuncia por abuso de autoridad

Ficha de Búsqueda de Jeshua Cisneros, desaparecido en Cuautitlán Izcalli (Especial)

El afectado señaló que presentará una denuncia por abuso de autoridad y describió la agresión como directa, detallando que el policía levantó el brazo y le roció el rostro con el contenido de un envase, lo que le provocó ardor en la piel y los ojos, pese a que sus familiares le lavaron la cara con agua.

Además, Cisneros subrayó que desde el jueves había convocado a una manifestación pacífica, reiterando que su único objetivo es que le ayuden a encontrar a su hijo y que la FGJEM avance en las investigaciones.

La familia sostiene que cuenta con testimonios y una grabación de un testigo que asegura que la noche del trece de noviembre, policías estatales tenían sometido a Jeshua sobre el cofre de una camioneta oficial y revisaban su mochila.

Por este motivo, exigen que se investigue a elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y solicitan acceso a imágenes de cámaras de vigilancia para esclarecer lo sucedido.

Durante la protesta, Karla Rendón, madre de Jeshua, denunció que policías municipales embozados y vestidos de negro también lanzaron amenazas verbales contra su cuñada, quien logró ingresar al parque.

Rendón expresó: “Nosotros solo queremos que nos ayuden a encontrar a mi hijo, que haya una línea de investigación, no se puede vivir así”.