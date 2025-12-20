Cuatro balaceras en menos de 24 horas sacuden distintos puntos de Tijuana, Baja California

Los cuatro ataques a tiros en distintas colonias de Tijuana ya son investigados de manera independiente por la FGE estatal | SSCBC Tijuana

Cuatro personas fueron asesinadas a balazos en distintos puntos de la ciudad de Tijuana durante una jornada marcada por hechos violentos registrados el jueves 18 de diciembre, informaron autoridades locales. Los homicidios ocurrieron en las colonias Granjas Familiares Unidas, Camino Verde, Río Vista e Infonavit Presidentes.

De acuerdo con reportes oficiales, las víctimas fueron atacadas a tiros en hechos separados que activaron movilizaciones policiales en diversas delegaciones del municipio. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con estos asesinatos.

Primer homicidio en Granjas Familiares Unidas

El primer reporte fue atendido alrededor de las 14:53 horas en la colonia Granjas Familiares Unidas, en la delegación Centenario, donde agentes localizaron un vehículo Hyundai Elantra gris con impactos de bala en la ventanilla del conductor. En el interior se encontraba un hombre sin signos vitales.

Tras verificar los datos del automóvil, las autoridades confirmaron que contaba con reporte de robo. De manera preliminar, la víctima fue identificada como José Pedro Higuera Arredondo, quien había sido sentenciado el pasado 3 de junio por el delito de robo con violencia, según información difundida previamente por la fiscalía estatal.

El primer ataque dejó a un sujeto al interior de un vehículo con reporte de robo en la delegación Centenario | Facebook / Policía Municipal Preventiva de Tijuana

De acuerdo con un boletín de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), Higuera Arredondo fue condenado mediante un procedimiento abreviado a una pena de dos años y cuatro meses de prisión.

A ello se suma el pago de la reparación del daño por un robo cometido el 19 de septiembre de 2024 en la misma colonia.

Segundo ataque en Camino Verde

Minutos después, a las 14:55 horas, se reportaron detonaciones de arma de fuego en la colonia Camino Verde de la delegación Sánchez Taboada. En el lugar, policías municipales localizaron un predio utilizado presuntamente como “picadero”, donde fue hallado el cuerpo de Diego García Ángel, quien presentaba lesiones de bala en el cuello y ya no contaba con signos vitales.

Tercer homicidio en Río Vista

Más tarde, a las 18:54 horas, autoridades acudieron a la colonia Río Vista, también en la delegación Centenario, tras un reporte por disparos. En el sitio fue localizado un vehículo Nissan Versa gris con impactos de arma de fuego. En su interior se encontraba un hombre con heridas en el tórax y extremidades, quien fue declarado muerto en el lugar.

Ataque en Infonavit Presidentes

El cuarto hecho ocurrió alrededor de las 19:49 horas en la colonia Infonavit Presidentes, delegación Cerro Colorado. Un conductor de taxi por aplicación reportó que, al dejar a su pasajero en el domicilio indicado, observó cómo otra persona le disparó al descender del vehículo. El chofer se trasladó a una caseta policial para solicitar auxilio.

Otro de las agresiones a tiros se registró en un presunto "picadero" de la delegación Sánchez Taboada | Imagen Ilustrativa Infobae

Investigaciones en curso por los cuatro crímenes seguidos en la capital de Baja California

La FGE Baja California confirmó que los cuatro homicidios son investigados de manera independiente y que se realizan las indagatorias periciales para determinar responsabilidades, móviles y posibles vínculos entre los hechos. Las autoridades no han informado si los crímenes están relacionados con disputas del crimen organizado