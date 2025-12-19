México

¿Qué pensionados podrán recibir hasta tres pagos en enero de 2026?

El deposito económico podría verse reflejado en los primeros días del próximo año, lo que permitirá planificar las finanzas de muchos adultos mayores

Guardar
Pensionados del ISSSTE podrán recibir
Pensionados del ISSSTE podrán recibir tres pagos en enero de 2026. (Credito: cuartoscuro)

Un grupo de beneficiarios de pensiones en México podría acceder a hasta tres pagos en el arranque de 2026, marcado por el cruce de depósitos habituales, prestaciones y pagos de programas sociales.

Esta situación derivará de la coincidencia de pagos programados al comienzo del nuevo año para quienes cobran la pensión a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Estos son los pagos que recibirán los pensionados del ISSSTE

El ISSSTE tiene previsto cubrir la segunda parte del aguinaldo a sus pensionados al iniciar 2026, luego de entregarla en dos exhibiciones. Según información oficial, la institución entrega la primera parte del aguinaldo cada noviembre y la segunda en los primeros días de enero.

Esto significa que, junto con el pago regular de la pensión mensual que corresponde al primer mes, los beneficiarios recibirán en esos días un monto adicional relevante, correspondiente a la prestación anual que respalda la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Aunque aún no hay un calendario oficial, se estima que el pago tanto del aguinaldo como del monto mensual podría ser depositado el próximo 2 de enero de 2026.

El programa de pensión Bienestar
El programa de pensión Bienestar realiza el pago del apoyo en la tarjeta de cada beneficiario.

Pago de Pensión Bienestar de Adultos Mayores

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se suma a los depósitos regulares de quienes cumplen los criterios para ambos programas.

La primera dispersión de la Pensión Bienestar en enero de 2026 coincidirá con depósitos institucionales habituales del ISSSTE, lo que permitirá a millones de adultos mayores recibir hasta tres pagos distintos el viernes 2 de enero, siempre que cumplan con la compatibilidad exigida por el instituto y el programa federal.

Es importante mantener especial atención a la información que emite la dependencia del Bienestar para saber el calendario oficial de pagos de la primera dispersión en enero de 2026.

¿Quiénes pueden acceder a los tres depósitos?

La posibilidad de acceder a tres pagos corresponde principalmente a jubilados y pensionados del ISSSTE que, a su vez, están dados de alta en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y reciben ambos beneficios.

Los beneficiarios elegibles deberán cumplir con la documentación requerida, contar con la cuenta bancaria activa y mantenerse al corriente con los movimientos que disponga cada institución.

Se prevé que quienes pertenezcan a ambos programas perciban en los primeros días de enero el pago habitual de la pensión, la segunda parte del aguinaldo y el adelanto de la Pensión Bienestar.

Estos son los puntos destacados sobre el pago triple para pensionados del ISSSTE

  1. Un grupo de pensionados podrá recibir hasta tres pagos distintos a principios de enero de 2026.
  2. El ISSSTE dará la segunda parte del aguinaldo junto con la pensión mensual en esos días.
  3. Quienes reciben pensión del ISSSTE y Pensión Bienestar tendrán depósitos de ambos programas al mismo tiempo.
  4. Solo recibirán los tres pagos quienes estén dados de alta tanto en el ISSSTE como en la Pensión para el Bienestar.
  5. No hay fecha oficial, pero los pagos podrían comenzar a partir del 2 de enero de 2026; se recomienda estar atentos a los avisos.

Temas Relacionados

Pensión ISSSTEPensionadosAdultos MayoresAguinaldoPensión Bienestar2026mexico-noticias

Más Noticias

Cruz Azul se despide de manera oficial de Ángel Sepúlveda: “Gracias por tanto”

El atacante inicia una etapa en el Rebaño Sagrado tras perder protagonismo y recibir una mejora salarial

Cruz Azul se despide de

¿Qué días de las vacaciones decembrinas 2025 estará disponible la Oficina Virtual del SAT

Las instalaciones del organismo tributario seguirán recibiendo a los ciudadanos durante el cierre de año, salvo en fechas puntuales

¿Qué días de las vacaciones

Tren Interurbano México - Toluca: estas son todas las estaciones que abrirán en 2026

Claudia Sheinbaum confirmó que el Tren El Insurgente operará antes del Mundial 2026, prevén en enero iniciar operaciones

Tren Interurbano México - Toluca:

La calle de Tacuba conserva su relevancia histórica en la Ciudad de México

Un análisis de esta vía muestra cómo su trazo y función han sido fundamentales para la conformación de la urbe, integrando elementos de distintas épocas y culturas

La calle de Tacuba conserva

La hermosa playa donde se junta el mar con el río y que está a sólo 4 horas de la CDMX

Este destino es ideal para tus próximas vacaciones

La hermosa playa donde se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuáles serán los cárteles más

Cuáles serán los cárteles más afectados tras la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por EEUU

Procesan a sujeto implicado en red de pornografía infantil que operaba por mensajería en Oaxaca

Luis R. Conriquez confirmó que pagó 850 mil pesos de multa por cantar un narcocorrido en Chihuahua

Detienen a hombre con fentanilo de colores, metanfetamina y cocaína en polvo en Chihuahua

Decomisan más de 160 kilos de marihuana en paquetería de Guanajuato, iba a ser trasladada a SLP y Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer Mori acusa de

Sergio Mayer Mori acusa de maltrato animal a César Doroteo y La Bea por comportamiento en La Granja VIP

La señal de Esmeralda Camacho, la bella violinista de Nodal, que demuestra lo que piensa de Ángela Aguilar

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

La Granja VIP: sigue en vivo la última eliminación hoy 18 de diciembre

Florinda Meza afirma que Quico pedía ganar más que La Chilindrina y revela el cruel apodo que le puso a la actriz

DEPORTES

Cruz Azul se despide de

Cruz Azul se despide de manera oficial de Ángel Sepúlveda: “Gracias por tanto”

Chivas anuncia el regreso de Ángel Sepúlveda como refuerzo para el Clausura 2026

Jake Paul vs Anthony Joshua: cuál será la única manera de ver el combate en vivo desde México

Mauricio Sulaimán manda emotivo mensaje a Jake Paul antes de su pelea contra Anthony Joshua: “Ha entrenado tan duro como cualquiera”

Este es el equipo que Miguel Herrera quisiera dirigir tras fracasar con la selección de Costa Rica