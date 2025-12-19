¿Qué pensionados podrán recibir hasta tres pagos en enero de 2026?

Pensionados del ISSSTE podrán recibir tres pagos en enero de 2026. (Credito: cuartoscuro)

Un grupo de beneficiarios de pensiones en México podría acceder a hasta tres pagos en el arranque de 2026, marcado por el cruce de depósitos habituales, prestaciones y pagos de programas sociales.

Esta situación derivará de la coincidencia de pagos programados al comienzo del nuevo año para quienes cobran la pensión a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Estos son los pagos que recibirán los pensionados del ISSSTE

El ISSSTE tiene previsto cubrir la segunda parte del aguinaldo a sus pensionados al iniciar 2026, luego de entregarla en dos exhibiciones. Según información oficial, la institución entrega la primera parte del aguinaldo cada noviembre y la segunda en los primeros días de enero.

Esto significa que, junto con el pago regular de la pensión mensual que corresponde al primer mes, los beneficiarios recibirán en esos días un monto adicional relevante, correspondiente a la prestación anual que respalda la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Aunque aún no hay un calendario oficial, se estima que el pago tanto del aguinaldo como del monto mensual podría ser depositado el próximo 2 de enero de 2026.

El programa de pensión Bienestar realiza el pago del apoyo en la tarjeta de cada beneficiario.

Pago de Pensión Bienestar de Adultos Mayores

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se suma a los depósitos regulares de quienes cumplen los criterios para ambos programas.

La primera dispersión de la Pensión Bienestar en enero de 2026 coincidirá con depósitos institucionales habituales del ISSSTE, lo que permitirá a millones de adultos mayores recibir hasta tres pagos distintos el viernes 2 de enero, siempre que cumplan con la compatibilidad exigida por el instituto y el programa federal.

Es importante mantener especial atención a la información que emite la dependencia del Bienestar para saber el calendario oficial de pagos de la primera dispersión en enero de 2026.

¿Quiénes pueden acceder a los tres depósitos?

La posibilidad de acceder a tres pagos corresponde principalmente a jubilados y pensionados del ISSSTE que, a su vez, están dados de alta en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y reciben ambos beneficios.

Los beneficiarios elegibles deberán cumplir con la documentación requerida, contar con la cuenta bancaria activa y mantenerse al corriente con los movimientos que disponga cada institución.

Se prevé que quienes pertenezcan a ambos programas perciban en los primeros días de enero el pago habitual de la pensión, la segunda parte del aguinaldo y el adelanto de la Pensión Bienestar.

Estos son los puntos destacados sobre el pago triple para pensionados del ISSSTE

Un grupo de pensionados podrá recibir hasta tres pagos distintos a principios de enero de 2026. El ISSSTE dará la segunda parte del aguinaldo junto con la pensión mensual en esos días. Quienes reciben pensión del ISSSTE y Pensión Bienestar tendrán depósitos de ambos programas al mismo tiempo. Solo recibirán los tres pagos quienes estén dados de alta tanto en el ISSSTE como en la Pensión para el Bienestar. No hay fecha oficial, pero los pagos podrían comenzar a partir del 2 de enero de 2026; se recomienda estar atentos a los avisos.