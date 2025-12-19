¿Qué beneficios traerá a las personas migrantes el sorteo “M con M”, creado por el gobierno de Sheinbaum?

Se fortalece la representación legal de mexicanos detenidos, incluyendo asesoría migratoria y penal, y el pago de fianzas. Crédito: Claudia Sheinbaum

Los recursos obtenidos a través del sorteo especial de la Lotería Nacional “México con M de Migrante” comenzaron a aplicarse de manera directa en la red consular mexicana en Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la atención y la protección legal de personas migrantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la utilidad del sorteo ascendió a 115 millones de pesos, los cuales fueron asignados a distintas acciones de defensa jurídica, asistencia consular y apoyo humanitario.

El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional del Migrante, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, presentó un balance de las acciones implementadas durante 2025 en los consulados mexicanos en Estados Unidos.

Beneficios para personas migrantes en contexto de detención

Uno de los principales destinos de los recursos es el reforzamiento de la representación legal en materia migratoria y penal.

Los 115 millones de pesos del sorteo “México con M de Migrante” se destinan directamente a fortalecer la atención consular en Estados Unidos.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Cancillería, este componente permite que personas mexicanas detenidas cuenten con asesoría jurídica especializada y, en algunos casos, puedan enfrentar sus procesos en libertad mediante el pago de fianzas autorizadas por jueces estadounidenses.

Como parte de estas acciones, se puso en marcha un programa piloto en el Consulado General de México en Chicago, donde se destinaron 300 mil dólares para facilitar la salida bajo fianza de personas detenidas.

Según la SRE, el esquema podría beneficiar hasta a 200 connacionales y ya registra casos en Chicago y Kansas.

Motivos detrás de la creación del sorteo

La SRE explicó que el sorteo fue diseñado como un mecanismo alternativo de financiamiento ante el aumento de detenciones, operativos migratorios y procesos legales que enfrentan mexicanos en Estados Unidos.

Los recursos también financian la contratación de personal jurídico especializado y programas de atención directa en 22 consulados. REUTERS/Damian Sanchez

El objetivo es contar con recursos adicionales para responder a una mayor demanda de servicios consulares, particularmente en zonas con alta presión migratoria.

En este contexto, los fondos permiten ampliar capacidades sin depender exclusivamente del presupuesto ordinario, al tiempo que se canalizan a áreas consideradas prioritarias dentro de la estrategia de protección consular.

Distribución y funcionamiento de los recursos

Los 115 millones de pesos obtenidos por el sorteo fueron radicados en la red consular y asignados a seis líneas de acción, priorizando los consulados con mayor número de casos de protección.

Además de la representación legal, los recursos se utilizan para incrementar el personal especializado y fortalecer programas de atención directa.

Durante 2025, la SRE reportó más de 130 mil personas repatriadas que solicitaron asistencia consular, así como miles de visitas a centros de detención migratoria y canalizaciones al Programa de Asesorías Legales Externas (PALE).

En 2025, se realizaron más de 5.3 millones de trámites, con un aumento en la digitalización de servicios. REUTERS/Alkis Konstantinidis SEARCH "REUTERS PICTURES 40th ANNIVERSARY COLLECTION" FOR THIS PACKAGE

Principales acciones financiadas

Representación legal migratoria y penal, incluido el pago de fianzas.

Contratación de personal jurídico en 22 consulados de alta demanda.

Fortalecimiento del programa de visitas a centros de detención.

Jornadas extraordinarias de protección preventiva.

Atención humanitaria y apoyo en casos de desastres naturales.

Difusión de información sobre derechos y servicios consulares en zonas fronterizas.

Además, la Cancillería informó avances en el modelo de atención consular, con más de 5.3 millones de trámites realizados en 2025, la mayoría en Estados Unidos, y un aumento en la digitalización de servicios.

La SRE prevé realizar una nueva evaluación de la red consular en enero para medir la aplicación de estas medidas y su impacto en la atención a personas migrantes.