Presentan avances en rehabilitación de Acapulco tras huracán John, gobernadora Evelyn Salgado llama a visitar Guerrero

Entrega de obra Costera Miguel Alemán Acapulco

Durante la conferencia matutina conocida como la Mañanera del Pueblo, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez, presentó los avances de las obras de rehabilitación en Acapulco, Guerrero, luego de los severos daños ocasionados por el paso del huracán John. Las acciones forman parte del plan integral impulsado por el Gobierno de México para la recuperación del puerto turístico.

Previo a la participación de Fonatur, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que su administración ha realizado diversas intervenciones estratégicas en la zona turística del municipio, principalmente en la Costera Miguel Alemán, como parte del programa “Acapulco se transforma contigo”, cuyo objetivo es devolverle al puerto su dinamismo económico, turístico y social.

“Para las vacaciones de diciembre, van a encontrar muy bonita la costera”, aseguró la mandataria, al subrayar que las obras no solo buscan reparar daños estructurales, sino también mejorar la imagen urbana y la experiencia de visitantes y habitantes.

En su exposición, Sebastián Ramírez informó que se está llevando a cabo la inauguración gradual de la rehabilitación de la Costera Miguel Alemán, la cual se desarrolla bajo tres ejes fundamentales: movilidad segura para peatones, renovación urbana, iluminación e infraestructura verde y medio ambiente.

Detalló que, como parte de estas acciones, se construyeron nuevas avenidas con concreto hidráulico, banquetas y guarniciones, se mejoraron 11 cruces peatonales seguros, se instalaron bolardos, 32 nuevos parabuses, 800 luminarias solares en toda la costera, se sustituyeron 400 metros de drenaje y se incorporaron elementos de infraestructura verde con jardines de lluvias, que favorecen la captación de agua y reducen el impacto ambiental.

Estas obras buscan priorizar la seguridad de peatones y automovilistas, además de ofrecer un entorno más ordenado y sustentable.

Se tiene dos miradores nuevos

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado invitó a que visiten Acapulco y conozcan dos nuevos miradores

Por su parte la gobernadora, Evelyn Salgado dijo que ahora Acapulco tiene senderos seguros para las mujeres, iluminación y playas remodeladas, nuevos espacios públicos y sobre todo gratuitos.

Por igual, mencionó que el Parque Papagayo está totalmente renovado para que los visiten las familias y disfruten de este pulmón verde.

La avenida Escénica, Boulevard de las Naciones fueron rehabilitadas con reencarpetamiento, iluminación, señaletica y mobiliario urbano.

La gobernadora de Guerrero, hizo la invitación para que las personas conozcan dos miradores nuevos que están en la avenida Escénica.

“Todos los que nos ven, que están en diferentes ciudades e incluso países, les decimos, vengan a Acapulco, no pasen frío, vengan a donde está el clima maravilloso”.

Información en desarrollo...