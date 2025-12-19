Mujer canadiense graba sorprendida módulo de vacunación dentro de una plaza en Jalisco: “México es otro mundo”

El clip destacó el acceso gratuito a vacunas durante la temporada invernal.

Durante la temporada de frío, las autoridades sanitarias en México intensifican las estrategias de salud pública para reducir el impacto de enfermedades respiratorias. Entre las acciones implementadas se encuentra la instalación de módulos de vacunación gratuitos en espacios de alta afluencia, como plazas comerciales, con el objetivo de facilitar el acceso a estos servicios sin que la población tenga que acudir a hospitales o clínicas.

Este tipo de medidas llamó la atención de una joven extranjera de origen canadiense identificada como Cris Waliking, quien compartió en TikTok el choque cultural que experimentó al encontrarse con un módulo de vacunación dentro de una plaza comercial ubicada en Zapopan, Jalisco.

La estrategia de salud pública fue aplaudida por miles de internautas.

El video fue grabado mientras la joven caminaba por el centro comercial. En las imágenes se observa una fila de personas formadas de manera ordenada, lo que inicialmente llevó a la creadora de contenido a pensar que se trataba del acceso a alguna tienda o promoción especial. Sin embargo, al acercarse, descubrió que el punto correspondía a un módulo de vacunación gratuito, atendido por personal de salud.

La reacción de la joven reflejó sorpresa ante la facilidad con la que las personas podían recibir vacunas en un espacio cotidiano, sin trámites complicados ni costos. El clip rápidamente captó la atención de los usuarios y acumuló más de medio millón de reproducciones en pocas horas, convirtiéndose en tendencia.

Vacunación gratuita y permanente para grupos de riesgo en centros de salud| Minsa

En la sección de comentarios, cientos de personas destacaron de forma positiva el acceso a las vacunas y la labor del personal de salud que participa en estas campañas. Muchos mensajes resaltaron el contraste con otros países, donde este tipo de servicios no siempre son gratuitos ni tan accesibles.

Entre las reacciones más compartidas se encuentran frases como: “Qué orgullo que las vacunas sean gratis y tan accesibles” y “Los de la fila: Me das una de COVID y otra de tétanos, sí, con todo, por favor”.

Además de los comentarios humorísticos, varios usuarios celebraron el orden en la atención y la implementación de campañas preventivas durante la temporada invernal. El video de Cris Waliking no solo evidenció un choque cultural, sino que también puso en el centro de la conversación digital la importancia de acercar los servicios de salud a la población, una estrategia que ha sido clave para fortalecer la prevención de enfermedades en México.