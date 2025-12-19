Marco Rubio reconoce labor de México contra la inseguridad: “Está haciendo lo que jamás en su historia”

U.S. Secretary of State Marco Rubio holds his end-of-year press conference at the State Department in Washington, D.C., U.S., December 19, 2025. REUTERS/Kevin Mohatt

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, expresó su reconocimiento al trabajo que realiza el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para el combate a la inseguridad, uno de los principales temas en la agenda bilateral.

El funcionario estadounidense afirmó que el gobierno mexicano está trabajando más en este momento que “jamás en su historia” en el tema de seguridad, destacando que hay cooperación en dicha materia entre los dos países.

Sin embargo, consideró que falta mucho por hacer, sin precisar en qué ámbito o las acciones pendientes.

“El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación”, dijo en conferencia de prensa.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, detalló que México est a trabajando más que nunca para erradicar la inseguridad

Señala desafíos regionales

Rubio también comparó la colaboración con México con la situación en Venezuela, país al que describió como un caso opuesto, al acusar que en el país sudamericano hay un “régimen ilegítimo que no simplemente no coopera con Estados Unidos, sino que coopera abiertamente con elementos criminales”.

El secretario de Estado señaló que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) operan abiertamente desde territorio venezolano, además de señalar que entidades de narcotráfico colaboran con el gobierno de Maduro para el envío de drogas, como la cocaína, hacia Estados Unidos a través del Caribe.

El secretario de Estado indicó que esta situación genera problemas de seguridad para varios países, incluyendo a Trinidad y República Dominicana. Explicó que Estados Unidos focaliza esfuerzos en la seguridad hemisférica e incluyó el caso de Haití en la agenda de seguridad regional. Rubio remarcó la atención internacional recibida por los operativos contra embarcaciones dedicadas al narcotráfico que parten desde Venezuela, así como el despliegue de operaciones coordinadas con gobiernos aliados en el Mar Pacífico.

Rubio destacó que la cooperación con México representa una diferencia fundamental respecto a otros países de la región y mencionó los esfuerzos conjuntos para crear una fuerza de estabilidad contra las pandillas en Haití.