Estas son 5 ideas para envolver los regalos de Navidad en 2025: la última puede ayudar al medio ambiente

Ideas para envolver regalos en Navidad. (crédito Freepik)

La temporada navideña de 2025 se acompaña cada año de la tradición de intercambiar obsequios y de la búsqueda de formas distintas de presentarlos. Las envolturas originales para regalos se han convertido en una tendencia, no solo por el atractivo visual sino también por la posibilidad de incorporar prácticas más sustentables.

Existen alternativas creativas y funcionales para todos los gustos, desde opciones coloridas hasta propuestas ecológicas que contribuyen al cuidado del medio ambiente.

Estas son 5 ideas para envolver regalos rumbo a Navidad

Una de las sugerencias que recobró popularidad en 2025 consiste en utilizar papel kraft como material base para envolver obsequios. Esta opción permite decorar la superficie con dibujos, cintas o pequeños adornos personalizados. El papel kraft se caracteriza por su versatilidad y facilidad para integrarse a distintos estilos, además de ser una elección que facilita el reciclaje. El uso de telas reutilizables bajo la técnica japonesa furoshiki es otra alternativa que aporta elegancia y funcionalidad. Las telas pueden seleccionarse según los gustos de la persona que recibirá el regalo, y después emplearse como pañuelos, manteles o bolsas. Esta técnica elimina la generación de residuos y otorga un valor añadido al envoltorio. Para quienes buscan un toque artesanal, la opción de decorar con sellos personalizados y cuerda de yute se destaca entre las indicadas. Los sellos aplican motivos invernales o mensajes dedicados y la cuerda funciona como elemento sustentable que sustituye la tradicional cinta adhesiva, logrando mantener unidos los empaques mientras reduce el consumo de plásticos. Otra propuesta que ha ganado adeptos es la de utilizar envoltorios temáticos reutilizables, como cajas de madera, latas pintadas o bolsas de tela. Estas opciones pueden volver a emplearse en futuras fiestas o para almacenar objetos cotidianos, ampliando su ciclo de vida. Finalmente, la recomendación que adquiere especial relevancia para el cuidado ambiental en 2025 consiste en recurrir a materiales reciclados, como periódicos, mapas, revistas pasadas o papel de regalo usado en años anteriores. Esta práctica fomenta la creatividad y ayuda a disminuir la cantidad de basura generada durante la festividad.

Envolver regalos con telas reutilizables aplicando la técnica furoshiki. (Freepik)

La variedad de alternativas permite adaptar el envoltorio a las preferencias personales y a las necesidades de sustentabilidad actuales. Los empaques ecológicos representan una forma de celebrar la Navidad con conciencia ambiental y creatividad.

Fiestas decembrinas podrían dejar derrama de 600 mil millones de pesos en México

CONCANACO SERVYTUR México, como organismo que agrupa a las cámaras nacionales responsables del comercio, los servicios y el turismo, comunicó que la derrama económica proyectada para las fiestas decembrinas de 2025 podría alcanzar 608 mil millones de pesos, lo que representa un alza de 8.4% respecto a los resultados del año 2024.

En el comunicado, CONCANACO indica que de acuerdo con una investigación realizada por Kantar, el 52% de las familias optará por celebrar la Navidad en casa y el 45% Año Nuevo en el hogar, mientras que el 37% acudirá a casas de amistades o familiares. Los costos por una cena tradicional para cinco personas pueden ir de 3,500 a 4,000 pesos; el valor de los obsequios navideños oscila entre 500 y 1,500 pesos.