México

Estas son 5 ideas para envolver los regalos de Navidad en 2025: la última puede ayudar al medio ambiente

Desde envolturas elaboradas a mano hasta utilizar telas o periódico para dar un obsequio único en esta temporada navideña

Guardar
Ideas para envolver regalos en
Ideas para envolver regalos en Navidad. (crédito Freepik)

La temporada navideña de 2025 se acompaña cada año de la tradición de intercambiar obsequios y de la búsqueda de formas distintas de presentarlos. Las envolturas originales para regalos se han convertido en una tendencia, no solo por el atractivo visual sino también por la posibilidad de incorporar prácticas más sustentables.

Existen alternativas creativas y funcionales para todos los gustos, desde opciones coloridas hasta propuestas ecológicas que contribuyen al cuidado del medio ambiente.

Estas son 5 ideas para envolver regalos rumbo a Navidad

  1. Una de las sugerencias que recobró popularidad en 2025 consiste en utilizar papel kraft como material base para envolver obsequios. Esta opción permite decorar la superficie con dibujos, cintas o pequeños adornos personalizados. El papel kraft se caracteriza por su versatilidad y facilidad para integrarse a distintos estilos, además de ser una elección que facilita el reciclaje.
  2. El uso de telas reutilizables bajo la técnica japonesa furoshiki es otra alternativa que aporta elegancia y funcionalidad. Las telas pueden seleccionarse según los gustos de la persona que recibirá el regalo, y después emplearse como pañuelos, manteles o bolsas. Esta técnica elimina la generación de residuos y otorga un valor añadido al envoltorio.
  3. Para quienes buscan un toque artesanal, la opción de decorar con sellos personalizados y cuerda de yute se destaca entre las indicadas. Los sellos aplican motivos invernales o mensajes dedicados y la cuerda funciona como elemento sustentable que sustituye la tradicional cinta adhesiva, logrando mantener unidos los empaques mientras reduce el consumo de plásticos.
  4. Otra propuesta que ha ganado adeptos es la de utilizar envoltorios temáticos reutilizables, como cajas de madera, latas pintadas o bolsas de tela. Estas opciones pueden volver a emplearse en futuras fiestas o para almacenar objetos cotidianos, ampliando su ciclo de vida.
  5. Finalmente, la recomendación que adquiere especial relevancia para el cuidado ambiental en 2025 consiste en recurrir a materiales reciclados, como periódicos, mapas, revistas pasadas o papel de regalo usado en años anteriores. Esta práctica fomenta la creatividad y ayuda a disminuir la cantidad de basura generada durante la festividad.
Envolver regalos con telas reutilizables
Envolver regalos con telas reutilizables aplicando la técnica furoshiki. (Freepik)

La variedad de alternativas permite adaptar el envoltorio a las preferencias personales y a las necesidades de sustentabilidad actuales. Los empaques ecológicos representan una forma de celebrar la Navidad con conciencia ambiental y creatividad.

Fiestas decembrinas podrían dejar derrama de 600 mil millones de pesos en México

CONCANACO SERVYTUR México, como organismo que agrupa a las cámaras nacionales responsables del comercio, los servicios y el turismo, comunicó que la derrama económica proyectada para las fiestas decembrinas de 2025 podría alcanzar 608 mil millones de pesos, lo que representa un alza de 8.4% respecto a los resultados del año 2024.

En el comunicado, CONCANACO indica que de acuerdo con una investigación realizada por Kantar, el 52% de las familias optará por celebrar la Navidad en casa y el 45% Año Nuevo en el hogar, mientras que el 37% acudirá a casas de amistades o familiares. Los costos por una cena tradicional para cinco personas pueden ir de 3,500 a 4,000 pesos; el valor de los obsequios navideños oscila entre 500 y 1,500 pesos.

Temas Relacionados

NavidadEnvoltura de RegaloObsequiosAño Nuevo20252026mexico-noticias

Más Noticias

Pastel de zanahoria integral; receta fácil e ideal para regular el tránsito intestinal

La combinación incrementa el contenido de fibra, lo que beneficia al sistema digestivo

Pastel de zanahoria integral; receta

Trolebús Ixtapaluca inicia la obra para ampliar el servicio de la Línea 11 Chalco - Santa Martha

El nuevo corredor conectará municipios del Edomex y facilitará el acceso a servicios de transporte al oriente

Trolebús Ixtapaluca inicia la obra

La señal de Esmeralda Camacho, la bella violinista de Nodal, que demuestra lo que piensa de Ángela Aguilar

La artista fue señalada como un posible romance del cantante mexicano

La señal de Esmeralda Camacho,

Este es el significado católico poco conocido del acto de tapar los ojos al momento de romper la piñata en las posadas navideñas

Las posadas se celebran durante nueve días consecutivos, del 16 al 24 de diciembre, en la temporada navideña mexicana

Este es el significado católico

Beca Benito Juárez 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de diciembre

Estudiantes de nivel medio superior inscritos a este programa social reciben un total de mil 900 pesos bimestrales

Beca Benito Juárez 2025: en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a sujeto implicado en

Procesan a sujeto implicado en red de pornografía infantil que operaba por mensajería en Oaxaca

Luis R. Conriquez confirmó que pagó 850 mil pesos de multa por cantar un narcocorrido en Chihuahua

Detienen a hombre con fentanilo de colores, metanfetamina y cocaína en polvo en Chihuahua

Decomisan más de 160 kilos de marihuana en paquetería de Guanajuato, iba a ser trasladada a SLP y Querétaro

Autoridades de Jalisco descartan “carpetazo” al asesinato de Aristóteles Sandoval a cinco años del crimen

ENTRETENIMIENTO

La señal de Esmeralda Camacho,

La señal de Esmeralda Camacho, la bella violinista de Nodal, que demuestra lo que piensa de Ángela Aguilar

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

La Granja VIP: sigue en vivo la última eliminación hoy 18 de diciembre

Florinda Meza afirma que Quico pedía ganar más que La Chilindrina y revela el cruel apodo que le puso a la actriz

Pati Chapoy revela el nombre del famoso que quiere que gane La Granja VIP y quién le cae mal

DEPORTES

Chivas anuncia el regreso de

Chivas anuncia el regreso de Ángel Sepúlveda como refuerzo para el Clausura 2026

Jake Paul vs Anthony Joshua: cuál será la única manera de ver el combate en vivo desde México

Mauricio Sulaimán manda emotivo mensaje a Jake Paul antes de su pelea contra Anthony Joshua: “Ha entrenado tan duro como cualquiera”

Este es el equipo que Miguel Herrera quisiera dirigir tras fracasar con la selección de Costa Rica

Mike Bailey elogia a Místico y enciende el debate sobre una lucha de máscara vs cabellera: “Catapultaría mi carrera”