Guía práctica para elegir un regalo útil e inteligente esta Navidad

La mejor forma de sorprender en estas fiestas es elegir algo que mantenga cerca a quienes más quieres, sin importar la distancia — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Navidad es una época de encuentros, pero también de decisiones. Entre cenas, intercambios y compromisos familiares, el presupuesto suele ajustarse y elegir un regalo se convierte en un ejercicio de equilibrio: sorprender sin gastar de más y, sobre todo, regalar algo que realmente se aproveche. Por ello, los obsequios útiles cobran mayor valor, porque acompañan la vida diaria y permanecen mucho después de que terminan las fiestas.

Hoy en día, regalar conectividad es regalar cercanía. Un plan, una recarga o un dispositivo no sólo cubren una necesidad práctica, también permiten compartir momentos, mantenerse en contacto y reducir distancias. Elegir bien es pensar en el uso real de cada persona y en cómo ese regalo seguirá presente durante todo el año.

En ese espíritu de cercanía, Movistar refuerza su mensaje “Aquí estamos y aquí seguimos”. La compañía continúa en México, abriendo sucursales y ampliando su presencia para mantenerse cerca de la gente esta Navidad con opciones pensadas para distintos perfiles, presupuestos y estilos de vida.

Esta guía busca ayudar a que cada persona tenga una alternativa de obsequio que se adapte a sus necesidades.

Identificar cómo usa su celular

Descubrir opciones que se adaptan a distintos estilos de vida puede hacer que tu regalo sea recordado mucho después de las fiestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de elegir un regalo, conviene observar cómo se utiliza el smartphone en el día a día. Estas preguntas ayudan a tomar una decisión más acertada:

¿Lo utiliza principalmente para entretenimiento y redes sociales? Ideal para quienes disfrutan ver videos, seguir tendencias y comunicarse en redes, pero prefieren controlar su gasto y evitar consumos excesivos.

¿Trabaja, estudia o crea contenido desde su teléfono? Pensado para personas que dependen del celular para tareas laborales, clases en línea, videollamadas o producción de contenido digital.

¿Disfruta estrenar dispositivos y aprovechar promociones? Para quienes valoran renovar su smartphone y obtener beneficios adicionales que complementen su experiencia tecnológica.

¿Necesita mantenerse comunicado por temas laborales o de negocio? Enfocado en emprendedores y equipos de trabajo que requieren soluciones confiables para no detener su actividad.

Esta guía de preguntas puede hacer mucho más fácil la elección del regalo ideal, ya que Movistar cuenta con una opción para cada una de las necesidades:

Movistar ofrece opciones de regalos útiles y asequibles para distintos perfiles y presupuestos en esta temporada navideña. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir según el presupuesto y el control del gasto

Recarga Movistar

Para quienes buscan flexibilidad, las recargas permiten elegir el monto y mantener el control del consumo. Desde $100 pesos, ofrecen acceso a TikTok y YouTube Ilimitado, una opción práctica para disfrutar contenidos sin preocuparse por gastos adicionales.

Pensar en el uso intensivo durante todo el mes

Plan Pro 25

Cuando el celular es una herramienta central, contar con mayor capacidad es clave. El Plan Pro 25 incluye 50 GB, 3 meses de YouTube Premium y 12 meses de Perplexity para consultas de IA, por $297 pesos, acompañando a quienes trabajan, estudian o crean de forma constante.

Aprovechar promociones y beneficios extra

Smartphone con kit de regalo

Estrenar un dispositivo, también puede ser una decisión inteligente. Al adquirir un nuevo smartphone, se obtiene un kit de regalo con batería portátil y tripié, además de acceso a descuentos exclusivos en marcas reconocidas, sumando valor al obsequio.

Considerar las necesidades laborales o de emprendimiento

Movistar Empresas

Para quienes lideran un negocio o equipo de trabajo, existen soluciones móviles diseñadas para acompañar el crecimiento. Movistar Empresas ofrece planes desde $54 pesos, facilitando la comunicación constante y el desarrollo de proyectos.

Un regalo que se aprovecha todo el año

Regalar conectividad en Navidad permite mantener la cercanía y compartir momentos importantes durante todo el año.- (imágen Ilustrativa Infobae)

Elegir un regalo inteligente esta Navidad es apostar por la continuidad: por algo que no se queda solo en el momento de entrega, sino que acompaña, conecta y facilita la vida cotidiana. “Aquí estamos y aquí seguimos” es el mensaje con el que Movistar quiere acompañar a sus usuarios en esta época decembrina, para que ellos también puedan sentirse más cerca de los suyos en estas fechas tan especiales.

Al final, regalar conectividad es regalar felicidad. Es permitir que las personas estén presentes, compartan momentos importantes y se sientan acompañadas, sin importar la distancia. Esta Navidad, un regalo que se aprovecha todo el año es también una forma de decir seguimos aquí, juntos.