México

Activan Operativo Cero Pirotecnia en CDMX durante fiestas decembrinas

Esta medida busca contrarrestar el almacenamiento, compra y venta ilegal de artefactos explosivos

CDMX implementa nuevo operativo contra pirotecnia. Foto: (iStock)

Con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar celebraciones seguras durante la temporada decembrina, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Desarrollo Económico (SEDECO), implementa el Operativo Cero Pirotecnia en diversas alcaldías de la capital. Esta estrategia busca desincentivar la venta, almacenamiento y manejo inadecuados de productos explosivos en mercados, tianguis y romerías.

La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, informó que el operativo conjunto tiene como objetivo principal reducir las emergencias relacionadas con explosiones e incendios provocados por el uso indebido de artefactos explosivos o juegos pirotécnicos.

Destacó que estas acciones están enfocadas, principalmente, en prevenir lesiones a personas que manipulan dichos materiales sin las medidas de seguridad adecuadas, así como en evitar daños a la infraestructura urbana.

Urzúa Venegas subrayó que los artefactos pirotécnicos representan un alto riesgo, ya que no son juguetes y pueden ocasionar incendios tanto en el lugar donde se utilizan como a distancia. Además, señaló que estos productos son una de las principales causas de accidentes graves en menores de edad, entre ellos quemaduras, mutilaciones y amputaciones, por lo que reiteró el llamado a la población a evitar su uso.

El uso inadecuado de pirotecnia es la causa principal de lesiones graves en menores de edad. Foto: (Hablemos de animales/FB)

Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Manola Zabalza, exhortó a las y los locatarios, así como a los visitantes de los mercados públicos de la Ciudad de México, a abstenerse de comprar y vender artefactos explosivos.

Indicó que la colaboración ciudadana es fundamental para garantizar una temporada de fiestas decembrinas segura y libre de incidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Como parte del Operativo Cero Pirotecnia, este jueves se realizaron recorridos de supervisión en mercados de la Alcaldía Cuajimalpa, donde se contó con la participación de personal de la Guardia Nacional y de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación. Estas acciones se replican en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y reforzar la cultura de la prevención.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para proteger a los animales de compañía durante estas fechas, ya que el ruido generado por los cohetes y explosivos puede causarles altos niveles de estrés y ansiedad. Se recomienda mantenerlos en espacios cerrados, tranquilos y confortables para reducir los efectos negativos del ruido.

Desplegarán operativo contra venta ilegal de pirotecnia en CDMX. Foto(iStock)

En cuanto al marco legal, el artículo 213 de la Ley Ambiental de la Ciudad de México y la Ley de Cultura Cívica establecen que está prohibida la quema de cualquier tipo de material o residuo a cielo abierto.

Además, el almacenamiento de pirotecnia sólo puede realizarse en lugares que cumplan con las normas de seguridad establecidas y bajo la autorización y supervisión de las autoridades competentes en el manejo de pólvora y materiales explosivos.

El Gobierno capitalino reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad de la población y fomentar celebraciones responsables, haciendo un llamado a disfrutar las fiestas decembrinas sin poner en riesgo la vida ni el patrimonio de las y los habitantes de la Ciudad de México.

