¿Qué vínculos tenía María Amparo Casar con el gobierno de Vicente Fox?

El caso pone de relieve los lazos de Casar con la administración federal de principios de los 2000. Crédito: Cuartoscuro

Los antecedentes de María Amparo Casar dentro del gobierno de Vicente Fox han cobrado relevancia a partir de la reactivación de una investigación penal relacionada con una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex).

El origen del beneficio se ubica en el sexenio 2000-2006, cuando Casar tuvo un cargo estratégico en la administración federal y su esposo fue incorporado a la empresa productiva del Estado.

Relación con el gobierno de Vicente Fox

Durante la presidencia de Vicente Fox, María Amparo Casar se desempeñó como coordinadora de asesores del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel.

En ese mismo periodo, Carlos Fernando Márquez Padilla, su esposo, fue contratado por Pemex como coordinador ejecutivo de una dirección corporativa.

Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de María Amparo Casar, falleció en octubre de 2004 cuando trabajaba en Pemex. Crédito. Especial

Estos vínculos son relevantes porque la pensión hoy bajo investigación fue autorizada durante ese mismo periodo, tras el fallecimiento de Márquez Padilla en octubre de 2004, cuando llevaba poco más de cuatro meses en funciones dentro de la paraestatal.

El origen y suspensión de la pensión

Tras el fallecimiento de su esposo, Casar comenzó a recibir una pensión vitalicia por viudez.

De acuerdo con información oficial, el monto acumulado de ese beneficio supera los 30 millones de pesos.

La FGR sostiene que existen indicios de irregularidades en el otorgamiento de la prestación, dadas las condiciones laborales y administrativas del caso.

La FGR solicitó una audiencia inicial para imputar el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

En febrero de 2024, Pemex suspendió el pago de la pensión, lo que derivó en recursos legales promovidos por Casar y en una revisión más amplia del expediente administrativo.

Avances judiciales y etapa procesal

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó una audiencia inicial para imputar a Casar el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto en el artículo 217 del Código Penal Federal.

Sin embargo, una jueza federal ordenó cancelar la audiencia que estaba programada para diciembre, por lo que el caso continúa sin imputación formal.

Alcances institucionales del expediente

El expediente integra actuaciones administrativas, litigios de amparo y decisiones judiciales previas, además de la difusión pública del caso desde 2024.

Pemex suspendió en 2024 el pago de la pensión vitalicia otorgada a María Amparo Casar. Crédito: Cuartoscuro

La autoridad federal ha señalado que la investigación se inscribe en la revisión de prestaciones otorgadas por Pemex en administraciones pasadas.

Desde el Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que corresponde a la FGR explicar los fundamentos jurídicos y el estado procesal del caso.

Ruta legal y administrativa del caso

2004: Fallecimiento de Carlos Fernando Márquez Padilla, entonces funcionario de Pemex.

2004–2024: Pago continuado de la pensión por viudez.

Febrero de 2024: Pemex suspende el pago del beneficio.

2024: Casar obtiene una suspensión provisional mediante juicio de amparo.

Diciembre de 2025: Se cancela la audiencia inicial solicitada por la FGR.

El desarrollo del proceso dependerá de las determinaciones judiciales y de la valoración legal sobre la procedencia de la pensión otorgada durante el sexenio de Vicente Fox.