México

¿Por qué se celebran 9 posadas navideñas y cuál es la relación de este número con la Virgen Maria?

Las posadas se celebran durante nueve días consecutivos, del 16 al 24 de diciembre, en la temporada navideña mexicana

Guardar
El significado católico de las
El significado católico de las posadas radica en preparar espiritualmente a los participantes para la Navidad y el nacimiento de Jesús (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posadas navideñas forman parte de una de las tradiciones más arraigadas en la celebración de la Navidad en México y otros países de Latinoamérica.

Y es que cada año, del 16 al 24 de diciembre, familias y comunidades se reúnen para revivir el recorrido de María y José antes del nacimiento de Jesús.

Estas nueve celebraciones no solo evocan un pasaje bíblico, sino que también reflejan valores que han perdurado por generaciones.

El simbolismo de las posadas integra aspectos religiosos, históricos y culturales que explican su relevancia y la razón detrás de su duración.

Durante las posadas, los asistentes
Durante las posadas, los asistentes recrean el peregrinaje con letanías, rezos, villancicos y la tradicional petición de posada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se celebran 9 posadas navideñas y cuál es la relación de este número con la Virgen María?

La tradición de las posadas navideñas en México consiste en celebrar nueve días consecutivos de festividades, del 16 al 24 de diciembre. Estas celebraciones representan el trayecto que, según la tradición católica, realizaron María y José desde Nazaret hasta Belén en busca de un lugar para que naciera Jesús.

En este sentido, el número de nueve posadas tiene un significado simbólico pues corresponde a los nueve meses de embarazo de la Virgen María. Cada posada representa uno de estos meses, evocando la espera y preparación espiritual para el nacimiento de Jesús.

Esta serie de celebraciones busca que los participantes reflexionen sobre el camino y las dificultades enfrentadas por la Sagrada Familia antes del nacimiento de Cristo, así como prepararse para la Navidad.

Cada posada invita a la
Cada posada invita a la reflexión sobre las dificultades enfrentadas por la Sagrada Familia en su camino a Belén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se hace en una posada y cuál es el signigicado católico y cultural de las posadas

Durante una posada, los asistentes recrean el peregrinaje de María y José en busca de refugio para el nacimiento de Jesús. Normalmente, un grupo de personas se divide en dos: algunos permanecen fuera de la casa (los peregrinos) y otros dentro (los anfitriones).

Los peregrinos entonan letanías solicitando posada, hasta que finalmente se les permite entrar. Al concluir la petición, se realiza una celebración que incluye rezos, cantos, piñatas, comida típica, dulces y bebidas tradicionales como ponche.

Significado católico: Las posadas tienen como objetivo principal preparar espiritualmente a los participantes para la Navidad, recordando el viaje de María y José y la importancia de la hospitalidad, la fe y la espera. Se realizan rezos y villancicos que refuerzan el mensaje cristiano del nacimiento de Jesús.

Significado cultural: Las posadas se han convertido en una tradición festiva en México y otros países de Latinoamérica.

Además del aspecto religioso, son momentos de convivencia comunitaria y familiar. Incluyen elementos de la cultura local como piñatas, villancicos, comidas y bebidas típicas.

Las posadas mexicanas fusionan costumbres
Las posadas mexicanas fusionan costumbres religiosas y festividades populares, fortaleciendo la identidad y la convivencia comunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mezcla de costumbres religiosas y celebraciones populares refuerza la identidad y la cohesión social, haciendo que las posadas sean una parte importante de la época navideña.

Temas Relacionados

oraciónposadaposada navideñaVirgen Maríamexico-noticias

Más Noticias

Muere a los 22 años Lucero Ramírez, ex reina de belleza de Veracruz, en trágico accidente mientras se dirigía a hacer caridad

La joven veracruzana será recordada por su paso en certámenes, su compromiso social y su participación política en Movimiento Ciudadano

Muere a los 22 años

Majo Aguilar asegura desconocer detalles de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La intérprete de “Cuéntame” prefiere mantenerse al margen de los asuntos privados del matrimonio de su prima

Majo Aguilar asegura desconocer detalles

Temblor hoy en 17 de diciembre en México: reportan magnitud de 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en 17 de

Estas son algunas razones para no regalar animales silvestres en Navidad o Día de Reyes

La Profepa ha hecho un llamado para que las familias mexicanas no contemplen este tipo de obsequios durante la temporada navideña

Estas son algunas razones para

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

El emblemático luchador aseguró estar listo para retomar sus actividades en el cuadrilátero tras superar las secuelas que le dejó un incidente vial

Blue Demon Jr. confirma que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es María Vanesa “N”,

Quién es María Vanesa “N”, la excolaboradora de Genaro García Luna detenida por la FGR

Enfrentamiento entre policías y civiles armados deja 7 agresores abatidos en Zacatecas

Metanfetamina, marihuana, un arma corta y dos detenidos: el saldo de un cateo realizado en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX

Procesan al “Yaicob”, presunto implicado en red de huachicol vinculada a Raúl Rocha: permanecerá en el Altiplano

Cómo ingresó “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, al mundo del narco

ENTRETENIMIENTO

Muere a los 22 años

Muere a los 22 años Lucero Ramírez, ex reina de belleza de Veracruz, en trágico accidente mientras se dirigía a hacer caridad

Majo Aguilar asegura desconocer detalles de la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Fernando Delgadillo anuncia último concierto antes de finalizar 2025: fecha y sede

Maelo Ruíz y Diego Morán ofrecerán concierto este mes de diciembre en la CDMX: fecha y sede

Exatlón México: quién gana la batalla colosal hoy 17 de diciembre

DEPORTES

Blue Demon Jr. confirma que

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres

Pumas presenta oficialmente a César Garza, su primer fichaje para el Clausura 2026

Jesús Martínez Munguía confirma la venta del Club León: “A lo mucho nos iremos seis meses más”