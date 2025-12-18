¿Por qué se celebran 9 posadas navideñas y cuál es la relación de este número con la Virgen Maria?

El significado católico de las posadas radica en preparar espiritualmente a los participantes para la Navidad y el nacimiento de Jesús (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posadas navideñas forman parte de una de las tradiciones más arraigadas en la celebración de la Navidad en México y otros países de Latinoamérica.

Y es que cada año, del 16 al 24 de diciembre, familias y comunidades se reúnen para revivir el recorrido de María y José antes del nacimiento de Jesús.

Estas nueve celebraciones no solo evocan un pasaje bíblico, sino que también reflejan valores que han perdurado por generaciones.

El simbolismo de las posadas integra aspectos religiosos, históricos y culturales que explican su relevancia y la razón detrás de su duración.

Durante las posadas, los asistentes recrean el peregrinaje con letanías, rezos, villancicos y la tradicional petición de posada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se celebran 9 posadas navideñas y cuál es la relación de este número con la Virgen María?

La tradición de las posadas navideñas en México consiste en celebrar nueve días consecutivos de festividades, del 16 al 24 de diciembre. Estas celebraciones representan el trayecto que, según la tradición católica, realizaron María y José desde Nazaret hasta Belén en busca de un lugar para que naciera Jesús.

En este sentido, el número de nueve posadas tiene un significado simbólico pues corresponde a los nueve meses de embarazo de la Virgen María. Cada posada representa uno de estos meses, evocando la espera y preparación espiritual para el nacimiento de Jesús.

Esta serie de celebraciones busca que los participantes reflexionen sobre el camino y las dificultades enfrentadas por la Sagrada Familia antes del nacimiento de Cristo, así como prepararse para la Navidad.

Cada posada invita a la reflexión sobre las dificultades enfrentadas por la Sagrada Familia en su camino a Belén. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se hace en una posada y cuál es el signigicado católico y cultural de las posadas

Durante una posada, los asistentes recrean el peregrinaje de María y José en busca de refugio para el nacimiento de Jesús. Normalmente, un grupo de personas se divide en dos: algunos permanecen fuera de la casa (los peregrinos) y otros dentro (los anfitriones).

Los peregrinos entonan letanías solicitando posada, hasta que finalmente se les permite entrar. Al concluir la petición, se realiza una celebración que incluye rezos, cantos, piñatas, comida típica, dulces y bebidas tradicionales como ponche.

Significado católico: Las posadas tienen como objetivo principal preparar espiritualmente a los participantes para la Navidad, recordando el viaje de María y José y la importancia de la hospitalidad, la fe y la espera. Se realizan rezos y villancicos que refuerzan el mensaje cristiano del nacimiento de Jesús.

Significado cultural: Las posadas se han convertido en una tradición festiva en México y otros países de Latinoamérica.

Además del aspecto religioso, son momentos de convivencia comunitaria y familiar. Incluyen elementos de la cultura local como piñatas, villancicos, comidas y bebidas típicas.

Las posadas mexicanas fusionan costumbres religiosas y festividades populares, fortaleciendo la identidad y la convivencia comunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mezcla de costumbres religiosas y celebraciones populares refuerza la identidad y la cohesión social, haciendo que las posadas sean una parte importante de la época navideña.