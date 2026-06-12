La pasión mundialista llega a la UNAM con programación cultural y hasta torneo de futbolito gratis: fechas, lugar y horarios

La propuesta forma parte del ciclo multidisciplinario Cancha Expandida y plantea al balompié como territorio de afectos, memoria e identidad colectiva. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

Teatro UNAM lleva el futbol al escenario con lecturas dramatizadas, danza y un torneo de futbolito gratuito entre el 5 y el 28 de junio, dentro del programa La mano de Dios: fútbol y teatro, impulsado por CulturaUNAM en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La propuesta forma parte del ciclo multidisciplinario Cancha Expandida y plantea al balompié como territorio de afectos, memoria e identidad colectiva. La cancha, según el enfoque del programa, no es solo el lugar donde se disputa un partido: también es un escenario donde se negocian relatos, emociones y tensiones sociales.

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Vista exterior del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) en el Centro Cultural Universitario, con su distintiva fachada de cristal y un estanque reflejando el entorno, mientras personas transitan la zona. (UNAM/MUAC)

Tres obras latinoamericanas en la Sala Carlos Chávez

El ciclo de lecturas dramatizadas arrancó el 5 de junio con El camino del insecto, del dramaturgo mexicano David Gaitán, dirigida por Luis Enrique Armenia. La obra sitúa al público en un México futurista donde una final mundialista y un año electoral se superponen: el portero de la selección pierde la vista justo antes de atajar el penal decisivo, mientras una dictadura de 42 años intenta eliminar al candidato opositor.

El 19 de junio llega Los días de la Fragilidad, del argentino Andrés Gallina, con dirección de Frida Barco. El texto traza el vínculo entre amor, deseo y futbol a través de dos jóvenes: ella, goleadora del Club Atlético Once Unidos; él, poeta mudo que escribe las canciones del mismo equipo.

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El cierre del ciclo, el 26 de junio, corresponde a El gato de Schrödinger, del uruguayo Santiago Sanguinetti. En ese universo delirante, un jugador abandona la cancha en pleno partido, dos peluches gigantes actúan como mascotas oficiales del equipo y multiversos colisionan en el vestuario de un estadio con zombis y la barra brava del Boston River.

Las tres funciones son los viernes a las 19 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, con entrada gratuita hasta completar el aforo. Las lecturas son coordinadas por Luis Lesher, actor y docente de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, e interpretadas por egresados del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de esa misma facultad.

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Un taller que convierte los gestos del juego en materia escénica

Este póster anuncia el taller-laboratorio "La cancha como archivo corporal: narrativas del cuerpo en juego", organizado por Danza UNAM, DAJU y Teatro UNAM, con docentes de Colombia y México. (Teatro UNAM)

En paralelo, del 8 al 28 de junio se desarrolla el taller-laboratorio “La cancha como archivo corporal: narrativas del cuerpo en juego”, organizado en colaboración con Danza UNAM a través de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea (DAJU).

El taller es impartido por Checho Tamayo, de Colombia, junto a los mexicanos Rodrigo Vázquez Maya y Cynthia Laureen Ordóñez Pérez. Está dirigido a integrantes de la DAJU y a egresados del Centro Universitario de Teatro y del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la FFyL.

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Los participantes exploran cómo los gestos, desplazamientos y reglas del futbol pueden convertirse en materia para la creación contemporánea. El avance del proceso se mostrará el 26 de junio a las 11 horas en una función abierta de work in progress en la Explanada de la Espiga.

Torneo de futbolito gratuito para cerrar el ciclo

El sábado 27 de junio, la Explanada de la Espiga del Centro Cultural Universitario se transforma con La cancha también es escena, torneo de futbolito abierto a la comunidad teatral y al público en general a partir de las 12:30 horas.

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La actividad no gira en torno a la competencia: busca fortalecer vínculos entre generaciones de creadores escénicos y recuperar el juego como experiencia colectiva. Quienes no lleguen con equipo formado pueden sumarse a uno el mismo día del torneo.

Mayor información sobre el programa está disponible en www.teatrounam.com.mx y en las redes sociales de @TeatroUNAM.