En medio del Mundial 2026, madre de Axel Mauricio Mancha visibiliza su búsqueda afuera del Azteca

La mujer señaló que muchos de sus compañeros marchistas no llegaron al destino. (Infobae)

En México, las madres buscadoras hicieron eco de su lucha durante la inauguración del Mundial 2026 -evento que se desarrolló en el Estadio Azteca en la CDMX -con pancartas, lonas y la pega de fichas de búsqueda, pusieron los reflectores nacionales e internacionales sobre una crisis que ya suma más de 133 mil registros de personas desaparecidas en México.

Acciones pacíficas no fueron suficientes para el Estado

En un contexto marcado por el bloque de policías capitalinos que buscaron impedir el paso de manifestantes al Coloso de Santa Úrsula, se encontraba la mamá de Axel Mauricio Martínez Mancha, quien se encuentra desaparecido desde 2022, consultada por Infobae México aseguró que pese a la movilización las autoridades no ofrecieron ningún diálogo o acercamiento.

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“Salvo ayer que se acercó César Cravioto (secretario de Gobierno de la CDMX) a nosotros para decirnos que con todo el dispositivo de policía que tenía no podía ofrecernos seguridad. Y bueno, pues le agradecemos que tenga entonces miles y miles de elementos inútiles, inoperantes, ineptos, que se supone que son policías y no tienen la capacidad de brindar seguridad”, sentenció Elizabeth Mancha.

Elizabeth Mancha, madre de Axel Mauricio Martínez Mancha, formó parte de la manifestación de madres buscadoras en el Estadio Azteca. (Foto: César Márquez)

Compartió que desde las actividades que se llevaron a cabo la noche del 10 de junio cerca del también conocido como Estadio Ciudad de México, hubo actos represivos por parte de la policía:

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“La policía estuvo replegando los contingentes que venían de otros estados, detuvieron a periodistas, se los llevaron detenidos. El día de hoy, pues también replegaron a las familias. Nosotros logramos entrar, pero todas las familias buscadoras estaban aquí abajo y la policía los fue replegando. Solo nosotros alcanzamos a librar”.

La madre buscadora advirtió que pese a los intentos del gobierno por borrar una crisis que ha afectado a miles de familias en México, sus acciones de protesta continuarán en el marco del Mundial: “Las madres buscadoras no se rinden, las madres buscadoras no se van”.

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Venta de dulces, la fuente principal para buscar a su hijo

En un encuentro con Infobae México el año pasado, Elizabeth Mancha compartió que es a través de la venta de dulces que se ha apoyado en materia económica para obtener recursos y continuar las labores de búsqueda de Axel Mauricio Martínez.

La mujer realiza esta actividad en la Ciudad de México, donde camina con una lona que muestra el rostro de su hijo, con el objetivo de ampliar la difusión de su caso. Los dulces que vende la madre buscadora tienen una señal particular: se encuentran envueltos en un papel azul donde también ha colocado la foto de su ser querido.

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Forma parte del colectivo “Unidos de corazón hasta llegar a ti”, sin embargo, los integrantes han buscado la forma de financiar sus labores de búsqueda.

Ficha de búsqueda de Axel Mauricio Martínez Mancha.

Ofrecen 250 mil pesos por ayudar a localizar a Axel Mauricio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas emitió una ficha de búsqueda en la que ofrece hasta 250 mil pesos a quien proporcione información que lleve a la localización de Axel Mauricio Martínez Mancha, quien al momento de desaparecer tenía 28 años.

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Entre las señas particulares se encuentran los siguientes datos:

Un tatuaje en la frente de lado derecho con la palabra “FOSSY”

Un tatuaje con forma de diamante en la frente de lado derecho

Un tatuaje con la figura de la espada en la mejilla de lado derecho

Un tatuaje de signo de pesos en pómulo derecho, un tatuaje con la imagen de una torta de la barda en la pantorrilla derecha

Un tatuaje en el pecho con la palabra Altamira

Un tatuaje con la figura de una calavera y el número 833 en la garganta

tatuaje con la figura de un mapache en la pierna izquierda

Un tatuaje en los nudillos de la mano derecha con la palabra “ROCK”

Un tatuaje en los nudillos de la mano izquierda con la palabra “SURF”

Un tatuaje en figura de demonio con alas en la espalda

Tiene una expansión en el lóbulo lado derecho

Su estatura es de un metro con 90 centímetros, se pide a la ciudadanía que de tener información que lleve a la localización de Axel Mauricio se comunique al número 841-841-0595.

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