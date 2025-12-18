Luis R. Conriquez confirmó que pagó 850 mil pesos de multa por cantar un narcocorrido en Chihuahua

Luis R. Conríquez. (Instagram)

El cantante de regional mexicano, Luis R. Conriquez, reveló que pagó una multa de 850 mil pesos tras interpretar un narcocorrido en un concierto realizado en Chihuahua.

En una conversación difundida el pasado 16 de diciembre por el empresario musical Melo Montoya en su podcast, Conriquez detalló el motivo de la sanción, las condiciones del show, las advertencias de las autoridades y la presión existente sobre los intérpretes ante la constante demanda del público por este tipo de canciones.

Estas sanciones habrían sido realizadas por el municipio de Chihuahua.

Advertencia previa y presión del público

Durante la entrevista realizada a Luis R. Conriquez, el artista confirmó que la sanción por cantar un solo narcocorrido resultó en el pago inmediato de 850 mil pesos, acción que realizó pese a que las autoridades le advirtieron sobre las consecuencias.

Antes de subirse al escenario, al cantante le habrían advertido que no cantara corridos porque lo iban a multar, por lo que decidió que intentaría solo tocar canciones románticas y otro repertorio durante esa presentación. Sin embargo, durante el show en Chihuahua, Conriquez habría sentido que el semblante de la gente le pedía que cantara un corrido de su repertorio.

Según el cantante, decidió que la última canción de su presentación sería un narcocorrido, para poder complacer a sus fans que iban a verlo principalmente por esos temas, sin embargo, durante la entrevista no especificó cuál de sus éxitos fue el sonado.

El cantante se ha visto envuelto en polémicas por el contenido de sus letras. Luis R Conriquez. (Instagram)

Tras la interpretación, Conriquez señaló que le tocó “marchar”, lo que haría referencia que tuvo que pagar la multa.

Luis R. es famoso por tener canciones que hacen referencia a cárteles y personas relacionadas con el mundo del narcotráfico mexicano, entre los que destacan canciones hacia el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y hasta al Cártel del Golfo.

Montos y sanción inmediata

La sanción por interpretar un solo narcocorrido fue de 850 mil pesos, cifra que sorprendió tanto al artista como al resto del equipo. “La multa es por cada corrido”, afirmó Luis R. Conriquez en la plática con Melo Montoya.

Sobre las acciones de las autoridades en contra de la apología del delito, el artista enfatizó que la gente no tiene la culpa de lo que pasa en México, ni Estados Unidos. Además, dijo que un corrido podría ser una historia basada en hechos reales o basada en hechos ficticios

En la conversación, Melo Montoya recordó otro ejemplo, el caso de Texcoco, en el Estado de México, donde el artista fue agredido por sus propios fans tras no cantar corridos en su presentación.

Trifulca en el Palenque de Texcoco, generada porque Luis R no Cantó corridos. (Fotos: Instagram / @luisrconriquezoficial)

En el caso de Texcoco, Conriquez mencionó que a veces no solo se aplica sanción económica, sino que en ocasiones se firman acuerdos de que si llegan a cantar corridos, alguna persona de su equipo podría ser detenido, detallando que esa fue la condición por la que decidió no cantar corridos en Texcoco.

Críticas a la regulación y contexto nacional

Durante la charla, Luis R. Conriquez criticó que la regulación y censura se concentre en el narcocorrido, señalando que en el caso de las series de televisión no existe la misma censura.

“¿Qué pasa con las series?“, preguntó Luis, detallando que en ellas también se habla de narcotráfico a santo y seña. Asimismo, preguntó, por qué los callan, refiriéndose al movimiento de los corridos y narcocorridos.

La anécdota compartida por el cantante ilustra el entorno actual de la música regional mexicana en el norte del país, donde la demanda del público choca con regulaciones severas.

Pese a esa presión, la demanda y la popularidad del género mantienen su vigencia, aunque los intérpretes deben afrontar riesgos legales y financieros cada vez que incluyen estas canciones en sus presentaciones.