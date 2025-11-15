México

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

El cantante de corridos bélicos acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado

Guardar
Foto: (Rolling Stone)
Foto: (Rolling Stone)

El cantante del género musical conocido como corridos bélicos, Luis Roberto “N”, acudió la tarde de este viernes a la cita emitida por un Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, luego de que se iniciara una carpeta de investigación en su contra por la posible apología del delito.

La indagatoria deriva de un presunto hecho ocurrido durante su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre, donde habría interpretado un tema que, según la autoridad, podría vulnerar la legislación penal vigente.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía del Estado de Jalisco, la investigación se originó tras la presentación del artista en la noche del 1 de noviembre. Según la autoridad, durante el espectáculo habría interpretado una canción cuyo contenido podría considerarse como una exaltación o promoción de actividades ilícitas.

La presunta conducta se encuentra prevista en el Artículo 142 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el cual establece sanciones de uno a seis meses de prisión para quien “provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare”. En caso de que la provocación derive en la comisión de un delito, la pena aplicable se ajustará a la responsabilidad del provocador en los hechos.

El presunto implicado acudió a
El presunto implicado acudió a las instalaciones de la FGE. Foto: (Captura de pantalla)

Luis Roberto “N” acudió a las instalaciones de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, como lo ordenó la citación. Sin embargo, al momento de su comparecencia decidió abstenerse de declarar, un derecho contemplado en la legislación mexicana para toda persona sujeta a un proceso o investigación.

La institución informó que la Representación Social continuará integrando la carpeta de investigación, con el propósito de determinar si existen elementos suficientes para judicializar el caso.

La Fiscalía no ha revelado más detalles sobre el contenido del tema interpretado ni sobre el motivo específico que originó la denuncia o el inicio de la carpeta de investigación. Tampoco ha confirmado la identidad completa del cantante investigado, como marca el protocolo para preservar el debido proceso.

No obstante, diversos medios de comunicación han referido que el artista señalado podría tratarse del intérprete Luis R Conríquez, figura conocida dentro del movimiento de corridos bélicos.

Sin embargo, esta versión ha generado confusión debido a que, según registros de medios y del propio calendario de las Fiestas de Octubre, Conríquez se habría presentado en el palenque el 2 de noviembre, mientras que la Fiscalía sostiene que los hechos investigados ocurrieron el 1 de noviembre. Hasta ahora, la autoridad no ha aclarado esta discrepancia ni ha confirmado si ambos hechos corresponden al mismo evento.

El caso se desarrolla en un contexto en el que la discusión pública sobre los corridos bélicos ha cobrado fuerza, debido a su contenido frecuentemente asociado con narrativas de armas, violencia o actividades ilícitas.

Aunque la creación artística y la libertad de expresión están protegidas por la Constitución, las autoridades han reiterado que estas libertades no deben vulnerar otras disposiciones legales.

La investigación seguirá su curso y será la Fiscalía quien determine, con base en las pruebas recabadas, si la conducta del cantante constituye un ilícito o si queda amparada dentro del ejercicio artístico.

Temas Relacionados

Luis R ConriquezApología al narcoFiestas de OctubreNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Verificación vehicular CDMX: estos autos deben cumplir con el requisito antes de acabar el año

Propietarios de automóviles deberán cumplir con el trámite según el color del engomado y la terminación de placas

Verificación vehicular CDMX: estos autos

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 15 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Previsión meteorológica en México por región este 15 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Previsión meteorológica en México por

Transporte en CDMX tendrá horario especial por conmemoración de la Revolución Méxicana

El Sistema de Movilidad Integrada se integrará al día de asueto programado para el próximo lunes 17 de noviembre

Transporte en CDMX tendrá horario

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 14 de noviembre

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae líder de una facción

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

Asesinan a Efrén Adame, líder sindical de la CTM en Guerrero

“Tenemos un problema con México”, acusa Donald Trump sobre ingreso de drogas a EEUU

Madres buscadoras localizan 2 cuerpos enterrados en predio de Jalisco, presunto responsable confesó y fue detenido

Tania Valdez Cuellar, alcaldesa de Hidalgo, denuncia amenazas tras ser acusada de presuntos vínculos delictivos

ENTRETENIMIENTO

Julián Gil explota nuevamente contra

Julián Gil explota nuevamente contra Marjorie de Sousa por campaña para que su hijo conozca a Messi

La Granja VIP: Adal Ramones revela que habrá doble traición la noche

Ángela Aguilar responde si se enojó con Nodal por ignorarla tras ganar Latin Grammy

Rivalidad entre Dalílah Polanco y Mar Contreras revive tras polémicas declaraciones de la actriz

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Yeri Mua en el Auditorio Nacional de la CDMX

DEPORTES

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: cuándo, dónde y a qué hora ver pelea en vivo por el campeonato de la OMB

La peculiar cábala que inspiró a Luis Gamboa en su doblete ante Argentina Sub-17

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”

Otra vez Placide: el portero que frenó a Hugo Sánchez y ahora a Miguel Herrera