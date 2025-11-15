Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Foto: (Rolling Stone)

El cantante del género musical conocido como corridos bélicos, Luis Roberto “N”, acudió la tarde de este viernes a la cita emitida por un Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, luego de que se iniciara una carpeta de investigación en su contra por la posible apología del delito.

La indagatoria deriva de un presunto hecho ocurrido durante su presentación en el palenque de las Fiestas de Octubre, donde habría interpretado un tema que, según la autoridad, podría vulnerar la legislación penal vigente.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía del Estado de Jalisco, la investigación se originó tras la presentación del artista en la noche del 1 de noviembre. Según la autoridad, durante el espectáculo habría interpretado una canción cuyo contenido podría considerarse como una exaltación o promoción de actividades ilícitas.

La presunta conducta se encuentra prevista en el Artículo 142 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el cual establece sanciones de uno a seis meses de prisión para quien “provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, si el delito no se ejecutare”. En caso de que la provocación derive en la comisión de un delito, la pena aplicable se ajustará a la responsabilidad del provocador en los hechos.

El presunto implicado acudió a las instalaciones de la FGE. Foto: (Captura de pantalla)

Luis Roberto “N” acudió a las instalaciones de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios, como lo ordenó la citación. Sin embargo, al momento de su comparecencia decidió abstenerse de declarar, un derecho contemplado en la legislación mexicana para toda persona sujeta a un proceso o investigación.

La institución informó que la Representación Social continuará integrando la carpeta de investigación, con el propósito de determinar si existen elementos suficientes para judicializar el caso.

La Fiscalía no ha revelado más detalles sobre el contenido del tema interpretado ni sobre el motivo específico que originó la denuncia o el inicio de la carpeta de investigación. Tampoco ha confirmado la identidad completa del cantante investigado, como marca el protocolo para preservar el debido proceso.

No obstante, diversos medios de comunicación han referido que el artista señalado podría tratarse del intérprete Luis R Conríquez, figura conocida dentro del movimiento de corridos bélicos.

Sin embargo, esta versión ha generado confusión debido a que, según registros de medios y del propio calendario de las Fiestas de Octubre, Conríquez se habría presentado en el palenque el 2 de noviembre, mientras que la Fiscalía sostiene que los hechos investigados ocurrieron el 1 de noviembre. Hasta ahora, la autoridad no ha aclarado esta discrepancia ni ha confirmado si ambos hechos corresponden al mismo evento.

El caso se desarrolla en un contexto en el que la discusión pública sobre los corridos bélicos ha cobrado fuerza, debido a su contenido frecuentemente asociado con narrativas de armas, violencia o actividades ilícitas.

Aunque la creación artística y la libertad de expresión están protegidas por la Constitución, las autoridades han reiterado que estas libertades no deben vulnerar otras disposiciones legales.

La investigación seguirá su curso y será la Fiscalía quien determine, con base en las pruebas recabadas, si la conducta del cantante constituye un ilícito o si queda amparada dentro del ejercicio artístico.