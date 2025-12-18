Luces de Invierno 2025: cartelera de conciertos gratis en el Zócalo de la Ciudad de México por Navidad

Se llevarán a cabo 76 actuaciones de música en vivo, que incluyen artistas y grupos destacados de diversos géneros. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El Gobierno de la Ciudad de México ha lanzado “Luces de Invierno”, una extensa propuesta cultural y artística que convertirá el Zócalo capitalino en un espacio de encuentro social y festivo de sábado 20 de diciembre hasta el domingo 4 de enero. Este programa incluye pastorelas diarias, conciertos y expresiones artísticas, junto a una iluminación especial con árboles y esculturas que buscan destacar la riqueza del Suelo de Conservación y promover la convivencia ciudadana durante la Navidad 2025 y el Año Nuevo 2026.

La iniciativa estará acompañada por un Foro Navideño, donde habrá funciones teatrales para toda la familia y un escenario principal con 76 presentaciones musicales que abarcan géneros como la música tropical, norteña, rock, ska, sonideros, danzón, folklor, mariachi y villancicos. También serán instaladas tres esculturas arbóreas cubiertas de nochebuenas, 14 figuras luminosas que evocan motivos mexicanos y un Túnel de Luz Monumental con una dimensión de 150 por 20 metros, considerado el más grande en su tipo dentro del país.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, explicó que el proyecto busca transformar el centro de la ciudad y descentralizar la cultura para acercarla a barrios y comunidades.

Durante la temporada navideña se realizará el festival Luces de Invierno en el Zócalo. (X/ @CulturaCiudadMx)

El programa “Luces de Invierno” se amplía a 15 alcaldías, donde la población podrá acceder a pastorelas, batucadas, espectáculos de zanqueros, danza, circo, conciertos y esculturas iluminadas. Los paseos nevados integrarán efectos de luces láser, humo y nieve artificial, sumando elementos visuales inéditos para este periodo festivo.

En el Zócalo habrá 120 expositores con venta de artesanías, con la colaboración de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, con horario de 10:00 a 19:00 horas. Las actividades comienzan a partir de las 10 de la mañana y continúan hasta las 11 de la noche.

La Fiesta de Fin de Año tendrá lugar el 31 de diciembre en Avenida Paseo de la Reforma, desde las 18:00 hasta las 2:00 horas, con la presencia de DJs nacionales e internacionales. La programación artística específica será anunciada en los próximos días.

Ana Tijoux es una de las artistas que actuará en vivo en el centro de la CDMX. EFE/Sebastián Moscoso

Actividades de “Luces de Invierno” en CDMX

Una de las actividades más esperadas por la audiencia se llevarán a cabo en el escenario central con 76 actuaciones de música en vivo, que incluyen artistas y grupos destacados de diversos géneros, como:

Sábado 20 de diciembre 14:00 horas. Coro navideño de las UTOPÍAS 16:55 horas. Coro Sinfónico Ollin Yoliztli 19:15 horas. La Señora Tomasa (España) 20:55 horas. Sonido Sensación Candela

Domingo 21 de diciembre 18:15 horas. Los K’comixtles 19:30 horas. Cecilia Toussaint 21:05 horas. Sonido La Diosa del Rock

Lunes 22 de diciembre 18:15 horas. Carolina Ross 19:30 horas. Los Cardenales de Nuevo León 21:05 horas. Sonido Barrio Norte

Martes 23 de diciembre 17:05 horas. Paz Quintana (Chile) 18:15 horas. La Coreañera 19:30 horas. Los Askis 21:05 horas. Mosaico Sonidero

Miércoles 24 de diciembre 13:50 horas. Val Hozu 17:05 horas. Musas. Ensamble de Arpas

Jueves 25 de diciembre 18:05 horas. Orquesta de Pepe Arévalo 19:15 horas. Danzonera Isora Club 20:30 horas. Danzonera Urban

Viernes 26 de diciembre 17 horas. Jazz & Flow Orquesta Nacional de Jazz 19 horas. Baby Volcano (Guatemala) 21:05 horas. Dj Lashenka

Sábado 27 de diciembre 17 horas. Gala México Canta 20:20 horas. Dj Cybernico

Domingo 28 de diciembre 17 horas Sónex 18:15 horas. Chimo Psicodélico (Colombia) 19:30 horas. Cimarrón (Colombia) 21:05 horas. Dj Sé

Lunes 29 de diciembre 17 horas. Mexamorphosis (EUA-MEX) 18:15 horas. Renee 19:30 horas. The Altons (EUA) 21:05 horas. Sonido Rumba Tropical

Martes 30 de diciembre 19:05 horas Los Korukos 20:10 horas. Out of Control Army 21:15 horas. Las Víctimas del Dr. Cerebro

Miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero SIN PROGRAMACIÓN

Viernes 2 de enero 16 horas. Los detectives 17 horas. Neptuna 18:10 horas. La Barranca 21:10 horas. Los Amantes de Lola

Sábado 3 de enero 17:05 horas. Fania Delena y la Rebelión Cumbiera 18:05 horas. La Orquesta de Pérez Prado 19:20 horas. Jorge Carmona. La Voz del Barrio 20:40 horas. Orquesta Canela (Colombia) 21:55 horas. Dj Santiago Show

Domingo 4 de enero 18:05 horas. Ibrahim Ferrer Jr. Legado Buenavista Social Club (Cuba) 19:15 horas. Valeria Jasso 20:15 horas. Ana Tijoux (Chile) 21:45 horas. Dj Ari Vargas