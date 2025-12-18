México

Jacqie Rivera reacciona a la ‘Jenni Rivera’ que fue vista en un IMSS en SLP: “Me entra tristeza”

La hija de ‘La Diva de la Banda’ compartió su sorpresa y nostalgia tras ver la imagen de la mujer que ha causado revuelo

Jacqie Rivera reconoce el asombroso
Jacqie Rivera reconoce el asombroso parecido de la mujer viralizada y destaca el impacto emocional en la familia Rivera (IG)

El reciente aniversario luctuoso de Jenni Rivera ha reavivado el interés y la conmoción entre sus seguidores, especialmente tras la viralización de imágenes de una mujer en una clínica del IMSS de Matehuala, San Luis Potosí, cuyo parecido con la cantante ha generado especulaciones sobre su supuesta supervivencia.

Este fenómeno, impulsado por usuarios de redes sociales, ha llevado incluso a que su hija, Jacqie Rivera, se pronunciara al respecto, reconociendo el asombroso parecido y el impacto emocional que le provocó ver las fotografías.

En declaraciones al programa estadounidense Despierta América, Jacqie Rivera expresó: “Es algo... Para mí yo creo que sí (se parece). Es un poco raro, me entra como tristeza, pero es sorprendente. Porque realmente sí se parece a mi mamá”.

El parecido de la mujer
El parecido de la mujer con Jenni Rivera alimenta rumores y teorías entre admiradores sobre la veracidad del fallecimiento de la cantante (RS)

Además, valoró el gesto de quienes mantienen viva la memoria de su madre: “Es bonito que la honren de esa manera. Y para mí, yo la estoy honrando al hacer mi música”, afirmó la cantante, quien recientemente lanzó el tema “Deseos Navideños”.

El impactante parecido de la mujer fotografiada en el área de farmacias del IMSS, con maquillaje y peinado al estilo de ‘La Gran Señora’, ha alimentado rumores y teorías entre los admiradores de Jenni Rivera, quienes aún cuestionan la veracidad de su fallecimiento o manifiestan la persistencia de su recuerdo.

La imagen, cuya autenticidad —si corresponde a una persona real o a una creación de inteligencia artificial— no ha sido confirmada, se suma a la serie de homenajes y recuerdos que rodean la figura de la artista.

La imagen viral que desató
La imagen viral que desató rumores sobre la supuesta supervivencia de Jenni Rivera (RS)

Trece años sin ‘La Diva de la Banda’

El pasado 9 de diciembre de 2025 se cumplieron trece años del trágico accidente aéreo que costó la vida a Jenni Rivera. Aquella mañana de domingo, el avión en el que viajaba desde Monterrey hacia Ciudad de México se desplomó en el municipio de Iturbide, Nuevo León.

Lupillo Rivera, hermano de la cantante, fue contactado por las autoridades para identificar los restos, mientras que las pertenencias de la artista quedaron esparcidas en la sierra.

La familia Rivera ha permanecido bajo el escrutinio público desde entonces. Uno de los episodios más comentados fue la exclusión de Chiquis Rivera del testamento de su madre, tras un distanciamiento motivado por la circulación de un video que generó rumores de traición.

A pesar de ello, Chiquis ha reiterado en sus redes sociales el vínculo inquebrantable con su madre, escribiendo: “Tu voz vive en la mía. Te siento hoy más que nunca”.

Jacqie Rivera reacciona al ver
Jacqie Rivera reacciona al ver a la doble de su madre y confiesa el impacto emocional que le provocó (Foto: @jacqierivera/ Instagram)

Una tragedia que impactó a México

El accidente del 9 de diciembre de 2012 marcó un hito en la música regional mexicana, no solo por la magnitud de la tragedia, sino por el profundo impacto emocional en millones de seguidores.

Inicialmente, la desaparición del avión generó horas de incertidumbre hasta que, tras una compleja labor forense, se confirmó el fallecimiento de la cantante.

El periodista Joaquín López-Dóriga informó: “Se estrelló el avión donde viajaba la cantante Jenni Rivera y seis personas más. Los restos del avión fueron localizados cerca del rancho El Tejocote, en el ejido de La Colorada, en el Municipio de Iturbide, en Nuevo León. Con Jenni Rivera viajaba su representante Arturo Rivera, su maquillista Jacob Llenares, su abogado Mario Macías y una persona que aparentemente era su peinador”.

El aniversario luctuoso de la
El aniversario luctuoso de la cantante ha traído recuerdos, homenajes y nuevas historias que muestran la huella imborrable que dejó en la música regional mexicana (EFE/ Paul Buck)

Durante las horas previas a la confirmación oficial, se difundió en redes sociales la última fotografía de Jenni Rivera, publicada por uno de sus acompañantes.

