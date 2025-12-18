Incautan más de 157 kilos de cocaína ocultos en cargamento de brócoli en Texas, hay un mexicano detenido

Cajas de brócoli que incluyen paquetes de cocaína. (FOTO: X: @CBP)

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aseguraron más de 157 kilogramos de cocaína que eran transportados ocultos en un cargamento comercial de brócoli fresco en el puerto de entrada de Hidalgo, Texas, informaron autoridades federales.

De acuerdo con el comunicado difundido por la oficina de Operaciones de Campo de CBP en Laredo, un ciudadano mexicano que intentaba ingresar a territorio estadounidense fue enviado a inspección secundaria, luego de que un canino detector de narcóticos alertara sobre la posible presencia de droga en el vehículo de carga.

Durante la revisión, los agentes localizaron paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente y cinta adhesiva, los cuales se encontraban mezclados entre las cabezas de brócoli, aprovechando el volumen y la apariencia del producto agrícola para intentar evadir los controles de seguridad.

Cientos de bloques de droga entre verduras frescas

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran cajas de cartón con brócoli fresco, algunas abiertas, donde se observan claramente los ladrillos de droga acomodados entre la verdura, cubiertos con plástico y rodeados de hielo, presuntamente para conservar el cargamento y disimular el olor.

Paquetes de cocaína dentro de la caja de verduras. (FOTO: X: @CBP)

En otras fotografías se aprecian tarimas completas de cajas de brócoli, envueltas en plástico para su transporte comercial, almacenadas en un área de inspección, lo que evidencia la magnitud del envío.

CBP destacó que el uso de productos perecederos, como frutas y verduras, es una táctica recurrente de las organizaciones criminales para ocultar estupefacientes en cargamentos legales que cruzan diariamente la frontera.

Total de cocaína incautada. (FOTO: X: @CBP)

El conductor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que la droga y el vehículo quedaron asegurados. La investigación continúa para determinar el origen y destino final del cargamento, así como posibles vínculos con redes de tráfico de drogas transnacionales.

Capturan en EEUU a expolicía de Zapopan por asesinato de una familia en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco

Con apoyo de autoridades de Estados Unidos, fue detenido un expolicía de Zapopan acusado de participar en el asesinato de una familia cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 9 de julio en la carretera a Colotlán, dentro del municipio de San Cristóbal de la Barranca, informó la Fiscalía del Estado (FGE) de Jalisco.

La información fue corroborada por el fiscal de Jalisco. (FOTO: RRSS)

De acuerdo con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, con esta captura suman cinco personas detenidas por el multihomicidio.

El exelemento policial ya fue entregado a agentes investigadores mexicanos y será trasladado a Guadalajara para quedar a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica.

EEUU señala que el huachicoleo es la principal fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico para los cárteles mexicanos

El robo de combustible y petróleo crudo, conocido en México como huachicol, se ha consolidado como la principal fuente de ingresos no vinculados a las drogas para los cárteles mexicanos, según reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El huachicol es la actividad ilícita que más ganancias deja al crimen según EEUU. Foto: SSPC

Mediante un comunicado, el gobierno de EEUU destacó las metodologías y formas de venta que los cárteles utilizan para distribuir los hidrocarburos, en una industria ilegal que les genera miles de millones de dólares al año.

Además, autoridades informaron que impondrán sanciones en contra del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), debido a su contribución que facilita la creación de un mercado negro de energía transfronterizo, el cual daña a las compañías estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural.