México

Incautan más de 157 kilos de cocaína ocultos en cargamento de brócoli en Texas, hay un mexicano detenido

La CBP destacó que el uso de productos perecederos, como frutas y verduras, es una táctica recurrente de las organizaciones criminales para ocultar estupefacientes

Guardar
Cajas de brócoli que incluyen
Cajas de brócoli que incluyen paquetes de cocaína. (FOTO: X: @CBP)

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aseguraron más de 157 kilogramos de cocaína que eran transportados ocultos en un cargamento comercial de brócoli fresco en el puerto de entrada de Hidalgo, Texas, informaron autoridades federales.

De acuerdo con el comunicado difundido por la oficina de Operaciones de Campo de CBP en Laredo, un ciudadano mexicano que intentaba ingresar a territorio estadounidense fue enviado a inspección secundaria, luego de que un canino detector de narcóticos alertara sobre la posible presencia de droga en el vehículo de carga.

Durante la revisión, los agentes localizaron paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente y cinta adhesiva, los cuales se encontraban mezclados entre las cabezas de brócoli, aprovechando el volumen y la apariencia del producto agrícola para intentar evadir los controles de seguridad.

Cientos de bloques de droga entre verduras frescas

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran cajas de cartón con brócoli fresco, algunas abiertas, donde se observan claramente los ladrillos de droga acomodados entre la verdura, cubiertos con plástico y rodeados de hielo, presuntamente para conservar el cargamento y disimular el olor.

Paquetes de cocaína dentro de
Paquetes de cocaína dentro de la caja de verduras. (FOTO: X: @CBP)

En otras fotografías se aprecian tarimas completas de cajas de brócoli, envueltas en plástico para su transporte comercial, almacenadas en un área de inspección, lo que evidencia la magnitud del envío.

CBP destacó que el uso de productos perecederos, como frutas y verduras, es una táctica recurrente de las organizaciones criminales para ocultar estupefacientes en cargamentos legales que cruzan diariamente la frontera.

Total de cocaína incautada. (FOTO:
Total de cocaína incautada. (FOTO: X: @CBP)

El conductor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que la droga y el vehículo quedaron asegurados. La investigación continúa para determinar el origen y destino final del cargamento, así como posibles vínculos con redes de tráfico de drogas transnacionales.

Capturan en EEUU a expolicía de Zapopan por asesinato de una familia en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco

Con apoyo de autoridades de Estados Unidos, fue detenido un expolicía de Zapopan acusado de participar en el asesinato de una familia cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 9 de julio en la carretera a Colotlán, dentro del municipio de San Cristóbal de la Barranca, informó la Fiscalía del Estado (FGE) de Jalisco.

La información fue corroborada por
La información fue corroborada por el fiscal de Jalisco. (FOTO: RRSS)

De acuerdo con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, con esta captura suman cinco personas detenidas por el multihomicidio.

El exelemento policial ya fue entregado a agentes investigadores mexicanos y será trasladado a Guadalajara para quedar a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica.

EEUU señala que el huachicoleo es la principal fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico para los cárteles mexicanos

El robo de combustible y petróleo crudo, conocido en México como huachicol, se ha consolidado como la principal fuente de ingresos no vinculados a las drogas para los cárteles mexicanos, según reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El huachicol es la actividad
El huachicol es la actividad ilícita que más ganancias deja al crimen según EEUU. Foto: SSPC

Mediante un comunicado, el gobierno de EEUU destacó las metodologías y formas de venta que los cárteles utilizan para distribuir los hidrocarburos, en una industria ilegal que les genera miles de millones de dólares al año.

Además, autoridades informaron que impondrán sanciones en contra del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), debido a su contribución que facilita la creación de un mercado negro de energía transfronterizo, el cual daña a las compañías estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural.

Temas Relacionados

TexasCocaínaCBPEEUUNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de diciembre: servicio lento en la Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Valor de cierre del dólar en México este 18 de diciembre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: los pagos se terminaron y en este fecha cae el siguiente depósito

Los depósitos del programa concluyeron el miércoles 17 de diciembre

Mujeres con Bienestar Edomex 2025:

Operación Salvavidas: Marina desplegará más de 3 mil elementos en costas mexicanas estas vacaciones decembrinas

La coordinación entre personal naval, Protección Civil y autoridades locales garantizará una reacción oportuna hacia los turistas

Operación Salvavidas: Marina desplegará más

Autoridades de Jalisco descartan “carpetazo” al asesinato de Aristóteles Sandoval a cinco años del crimen

Tanto el gobernador Pablo Lemus como el fiscal Salvador González de los Santos señalaron que el caso seguirá su curso y se complementará con más indagatorias de todas las autoridades

Autoridades de Jalisco descartan “carpetazo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades de Jalisco descartan “carpetazo”

Autoridades de Jalisco descartan “carpetazo” al asesinato de Aristóteles Sandoval a cinco años del crimen

Nuevo ataque con bombas molotov se registra en hotel de Cuautla, Morelos: habría dos muertos

Abaten a “Casilda”, jefe de plaza del Cártel de los Caborca, tras enfrentamiento en Felipe Carrillo Puerto

Sentencian a más de 11 años de prisión a “El Guacho”, yerno de “El Mencho”, líder del CJNG

Capturan en EEUU a expolicía de Zapopan por asesinato de una familia en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Íñigo Quintero visitará México por

Íñigo Quintero visitará México por primera vez: sede, fecha, boletos y todo sobre su concierto

Guillermo del Toro se lanza de nuevo contra la IA: “Lucho por mi derecho de ser humano y estúpido”

Luis “Potro” Caballero y Fernanda de la Mora terminan su relación

Gala Montes le dedica emotivo mensaje a su pareja Icho Van en redes sociales

Quién es el hombre que habría conquistado a Cazzu durante su gira en México

DEPORTES

Mike Bailey elogia a Místico

Mike Bailey elogia a Místico y enciende el debate sobre una lucha de máscara vs cabellera: “Catapultaría mi carrera”

Rayados oficializa la salida de Sergio Ramos y lo despide con un emotivo homenaje

Dream Match Friday: CMLL y AEW revelan cartelera completa para la Arena México

Estadio Azteca advierte sobre sitio fraudulento donde se venden boletos para el Mundial México 2026

Turco Mohamed se vuelve viral al protagonizar bochornoso descuido en entrevista