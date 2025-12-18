Capturan en EEUU a expolicía de Zapopan por asesinato de una familia en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco

En Zacatecas se ha desatado la violencia debido a la narcoguerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. (Foto: Facebook/Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz)

Con apoyo de autoridades de Estados Unidos, fue detenido un expolicía de Zapopan acusado de participar en el asesinato de una familia cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 9 de julio en la carretera a Colotlán, dentro del municipio de San Cristóbal de la Barranca, informó la Fiscalía del Estado (FGE) de Jalisco.

De acuerdo con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, con esta captura suman cinco personas detenidas por el multihomicidio.

El exelemento policial ya fue entregado a agentes investigadores mexicanos y será trasladado a Guadalajara para quedar a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica.

Expolicía participó directamente en el crimen

De acuerdo con el fiscal, el detenido ya no se encontraba en funciones al momento de su aprehensión, pero formó parte del grupo que privó de la vida a la familia.

(FOTO: RRSS)

“Ya fue detenido y se encuentra del lado de México. Se enviaron elementos para trasladarlo a Guadalajara y ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional. Esta persona es un expolicía de Zapopan que participó en el homicidio de la familia localizada en San Cristóbal de la Barranca”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.

Detenciones previas y proceso penal

Por este caso, el 14 de julio fueron capturados: Mario Alberto “N”; José Ángel “N” y Christian Oswaldo “N”. Posteriormente, el 20 de agosto, la Fiscalía del Estado detuvo a Pablo “N”, quien se desempeñaba como policía de Zapopan y también era buscado por su presunta participación en el multihomicidio.

Los cuatro imputados fueron vinculados a proceso penal por el delito de desaparición forzada de personas.

Así ocurrió el multihomicidio

Los hechos se registraron la noche del 9 de julio en un domicilio del poblado de La Magdalena, en Zapopan.

(FOTO: RRSS)

Las víctimas fueron Felipe de Jesús, de 35 años; su esposa Andrea Saraí, de 34; su hija Britany Saraí, de 13; y Felipe de Jesús, de 2 años y 9 meses.

Los cuerpos de la familia fueron encontrados posteriormente en un paraje cercano al kilómetro 23 de la carretera a Colotlán, en San Cristóbal de la Barranca.

Un menor de 9 años, identificado como Cristofer Alexis, quien había sido dado por muerto, logró salir del lugar y pedir ayuda. El niño declaró a las autoridades que su tío, policía de Zapopan, y otros sujetos fueron los responsables del crimen.

El móvil: robo de vehículos y dinero

Las investigaciones establecieron que el móvil del multihomicidio fue el robo de cuatro vehículos y dinero, ya que el padre de familia se dedicaba al préstamo de dinero.

Vista de unos casquillos de bala, en una fotografía de archivo. EFE/ Jean Marc Herve Abelard

La Fiscalía del Estado informó que las indagatorias continúan para esclarecer completamente los hechos y fincar responsabilidades a todos los involucrados.

Suspenden juicio de “El Lastra”, reclutador del CJNG, tras solicitar un amparo

Un juez federal decidió detener de manera provisional el inicio del juicio oral contra José Gregorio “N”, mejor conocido como El Lastra, quien es señalado como reclutador de sicarios para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y responsable del centro de entrenamiento del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

Un juez federal suspendió provisionalmente el juicio oral contra José Gregorio “N”, presunto reclutador del CJNG, tras un amparo de la defensa. (FOTO: Infobae México)

Esta decisión se tomó luego de que la defensa de El Lastra presentara un amparo para revisar su vinculación a proceso por delitos relacionados con drogas y armas de uso exclusivo del Ejército.

El juez Alejandro Latorre Lozano, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, ordenó que el caso siga su curso sólo hasta la etapa intermedia, pero no podrá iniciar el juicio oral hasta que se resuelva el amparo.