México

Capturan en EEUU a expolicía de Zapopan por asesinato de una familia en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco

El exelemento policial ya fue entregado a agentes investigadores mexicanos y será trasladado a Guadalajara

Guardar
En Zacatecas se ha desatado
En Zacatecas se ha desatado la violencia debido a la narcoguerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. (Foto: Facebook/Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz)

Con apoyo de autoridades de Estados Unidos, fue detenido un expolicía de Zapopan acusado de participar en el asesinato de una familia cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 9 de julio en la carretera a Colotlán, dentro del municipio de San Cristóbal de la Barranca, informó la Fiscalía del Estado (FGE) de Jalisco.

De acuerdo con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, con esta captura suman cinco personas detenidas por el multihomicidio.

El exelemento policial ya fue entregado a agentes investigadores mexicanos y será trasladado a Guadalajara para quedar a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica.

Expolicía participó directamente en el crimen

De acuerdo con el fiscal, el detenido ya no se encontraba en funciones al momento de su aprehensión, pero formó parte del grupo que privó de la vida a la familia.

(FOTO: RRSS)
(FOTO: RRSS)

“Ya fue detenido y se encuentra del lado de México. Se enviaron elementos para trasladarlo a Guadalajara y ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional. Esta persona es un expolicía de Zapopan que participó en el homicidio de la familia localizada en San Cristóbal de la Barranca”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.

Detenciones previas y proceso penal

Por este caso, el 14 de julio fueron capturados: Mario Alberto “N”; José Ángel “N” y Christian Oswaldo “N”. Posteriormente, el 20 de agosto, la Fiscalía del Estado detuvo a Pablo “N”, quien se desempeñaba como policía de Zapopan y también era buscado por su presunta participación en el multihomicidio.

Los cuatro imputados fueron vinculados a proceso penal por el delito de desaparición forzada de personas.

Así ocurrió el multihomicidio

Los hechos se registraron la noche del 9 de julio en un domicilio del poblado de La Magdalena, en Zapopan.

(FOTO: RRSS)
(FOTO: RRSS)

Las víctimas fueron Felipe de Jesús, de 35 años; su esposa Andrea Saraí, de 34; su hija Britany Saraí, de 13; y Felipe de Jesús, de 2 años y 9 meses.

Los cuerpos de la familia fueron encontrados posteriormente en un paraje cercano al kilómetro 23 de la carretera a Colotlán, en San Cristóbal de la Barranca.

Un menor de 9 años, identificado como Cristofer Alexis, quien había sido dado por muerto, logró salir del lugar y pedir ayuda. El niño declaró a las autoridades que su tío, policía de Zapopan, y otros sujetos fueron los responsables del crimen.

El móvil: robo de vehículos y dinero

Las investigaciones establecieron que el móvil del multihomicidio fue el robo de cuatro vehículos y dinero, ya que el padre de familia se dedicaba al préstamo de dinero.

Vista de unos casquillos de
Vista de unos casquillos de bala, en una fotografía de archivo. EFE/ Jean Marc Herve Abelard

La Fiscalía del Estado informó que las indagatorias continúan para esclarecer completamente los hechos y fincar responsabilidades a todos los involucrados.

Suspenden juicio de “El Lastra”, reclutador del CJNG, tras solicitar un amparo

Un juez federal decidió detener de manera provisional el inicio del juicio oral contra José Gregorio “N”, mejor conocido como El Lastra, quien es señalado como reclutador de sicarios para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y responsable del centro de entrenamiento del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

Un juez federal suspendió provisionalmente
Un juez federal suspendió provisionalmente el juicio oral contra José Gregorio “N”, presunto reclutador del CJNG, tras un amparo de la defensa. (FOTO: Infobae México)

Esta decisión se tomó luego de que la defensa de El Lastra presentara un amparo para revisar su vinculación a proceso por delitos relacionados con drogas y armas de uso exclusivo del Ejército.

El juez Alejandro Latorre Lozano, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, ordenó que el caso siga su curso sólo hasta la etapa intermedia, pero no podrá iniciar el juicio oral hasta que se resuelva el amparo.

Temas Relacionados

ZapopanGuadalajaraJaliscoHomicidioPolicíaFGENarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Ataque armado sorprende a vendedores en Central de Abastos de Celaya: reportan dos muertos y un herido | Video

Las versiones preliminares indican que el ataque podría haber sido parte de un posible cobro de extorsión a vendedores de jitomate en el lugar

Ataque armado sorprende a vendedores

IPN 2026: Estas son las fechas para la primera convocatoria del Nivel Superior

El proceso de admisión ofrecerá alternativas presenciales y virtuales para quienes buscan ingresar a la institución politécnica

IPN 2026: Estas son las

¿Aún no te pagan el aguinaldo 2025? Estas son las razones y qué hacer antes del 20 de diciembre

Conoce quiénes tienen derecho y cómo reclamar legalmente esta prestación obligatoria

¿Aún no te pagan el

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El temblor sucedió a las 12:00 horas, a una distancia de 46 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 15.1 km

Sismo de 4.1 de magnitud

México invertirá 300 millones de dólares para liberar a migrantes en EEUU

Durante 2025, los servicios consulares mexicanos reportan más de 130 mil asistencias a migrantes en el exterior

México invertirá 300 millones de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado sorprende a vendedores

Ataque armado sorprende a vendedores en Central de Abastos de Celaya: reportan dos muertos y un herido | Video

Por qué las tropas Navy SEAL’s de EEUU se desplegarán en México: Sheinbaum explica la operación militar

Así es el Cefereso 14, la prisión desde donde El Marro seguiría dirigiendo al Cártel de Santa Rosa de Lima

Sanción de EEUU contra El Marro, líder del CSRL, abre puerta a su futura extradición: David Saucedo

Juez emite nueva orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

ENTRETENIMIENTO

Detienen a cantante de corridos

Detienen a cantante de corridos tumbados por ayudar a su suegra a escapar de ser arrestada por robo

Así luce Digger de Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise: comedia, desastre, fecha de estreno en México y trailer

Quién es Carolina Miranda, la actriz que presuntamente atacó a la influencer y cantante Yeri Mua en concierto de Bad Bunny

Pasquel asegura continuidad del emblemático Teatro Silvia Pinal pese a versiones de demolición: “Lo cuido”

La relación entre Gael García Bernal y Bad Bunny: ambos se conocen e incluso se han besado

DEPORTES

Cadena mexicana confirma que seguirá

Cadena mexicana confirma que seguirá transmitiendo los Juegos Olímpicos hasta 2032

Miguel Herrera admite que su paso por Costa Rica fue el proceso más triste de su carrera como técnico

Comienzan los playoffs del futbol americano colegial, horarios y dónde ver en México

Faitelson estalla contra Edson Álvarez al votar por Javier Aguirre en los premios The Best: “¿Así, o más arrastrado?”

Mohamed estalla contra la Liga MX: exige el regreso del descenso y la desaparición de la multipropiedad