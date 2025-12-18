México

Eugenio Derbez se defiende de su ‘fría reacción’ a la muerte de Gabriela Michel: “Es absurdo”

El comediante mexicano respondió a quienes cuestionaron la ausencia de mensajes públicos de la familia ante la muerte de la mamá de Aislinn Derbez, defendiendo su decisión de vivir el duelo en privado

Eugenio Derbez responde a las
Eugenio Derbez responde a las críticas por no pronunciarse públicamente tras el fallecimiento de Gabriela Michel (Fotos: RS)

En el universo de las redes sociales, donde la inmediatez dicta el pulso de la empatía pública, el silencio puede convertirse en un estruendo. Eugenio Derbez se encontró en el centro de esa paradoja cuando, tras la muerte de Gabriela Michel, madre de su hija Aislinn Derbez, la ausencia de mensajes públicos por parte de la familia encendió una inesperada controversia.

Mientras los seguidores de la actriz colmaban las plataformas digitales de condolencias, la familia Derbez optó por el recogimiento fuera del ojo público, una decisión que no pasó inadvertida y que, lejos de apaciguar el dolor, desató una ola de críticas.

La historia de Gabriela Michel y Eugenio Derbez se tejió en los años ochenta, cuando ambos compartieron vida y proyectos antes de tomar caminos separados. Michel, reconocida por su labor como actriz de doblaje y locutora, forjó una carrera respetada en el medio, mientras Derbez consolidó su nombre como uno de los comediantes más influyentes de México.

La muerte de Gabriela Michel,
La muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, genera controversia por el silencio de la familia en redes sociales (IG)

De su relación nació Aislinn, quien, con el tiempo, se convirtió en una figura propia dentro del espectáculo. Aunque la pareja se distanció y Michel rehizo su vida, el lazo familiar permaneció, aunque no siempre bajo la luz de los reflectores.

El reciente fallecimiento de Gabriela Michel a los 65 años sacudió a la familia y al medio artístico. Sin embargo, lo que capturó la atención del público no fue solo la pérdida, sino la reacción —o la aparente falta de ella— de los Derbez en redes sociales.

Mientras Vadhir y José Eduardo Derbez compartían imágenes de viajes y eventos, la ausencia de pronunciamientos sobre la muerte de la madre de su hermana mayor se convirtió en blanco de cuestionamientos.

El legado de Gabriela Michel
El legado de Gabriela Michel en el doblaje y la locución mexicana es recordado tras su fallecimiento a los 65 años

La contundente respuesta de Eugenio Derbez ante la muerte de su ex

Ante la presión, Eugenio Derbez decidió responder a los señalamientos de una “fría reacción” de su parte que abundaron en las redes sociales. En un encuentro con la prensa, recogido por el canal de YouTube de la reportera Berenice Ortiz, el actor no ocultó su desconcierto:

“Me da risa porque ahora todo tiene que ser para afuera, ¿no? Me enteré cuando estaba en el evento, estaba en Nueva York, yo ya no tenía una relación con su mamá, ella estaba casada, tenía un esposo, qué voy a andar saliéndome de un evento que ya estoy ahí para viajar a México. Es absurdo lo que la gente quiere y le importa más que públicamente te pronuncies”.

Eugenio Derbez destaca la fortaleza
Eugenio Derbez destaca la fortaleza de Aislinn para superar la pérdida de Gabriela Michel (Foto: Aislinn Derbez/Youtube)

Con estas palabras, Derbez subrayó la distancia entre la vida privada y la exigencia de exposición constante que impone la era digital.

La preocupación por el estado de Aislinn Derbez también se hizo presente, especialmente después de que la actriz compartió en redes sociales una imagen que sugería una crisis de salud.

Tiempos difíciles para Aislinn Derbez

Consultado al respecto, Eugenio Derbez ofreció tranquilidad: “Está bien. La voy a ver mañana, a ver cómo está. Sé que está estable, pero sí le pegó muy duro, fue un mes muy duro para ella en muchos aspectos, pero está muy bien afortunadamente. Es una mujer muy fuerte, siempre está trabajando en ella misma, así que está muy bien”.

La reacción de los hermanos
La reacción de los hermanos Vadhir y José Eduardo Derbez en redes sociales es cuestionada por los usuarios (IG: @sientesequienpueda)

El actor reconoció la dureza del momento, pero destacó la fortaleza de su hija para sobreponerse a la adversidad.

La muerte de Gabriela Michel ocurrió a los 65 años, dejando un legado en el doblaje y la locución mexicana, y marcando un capítulo doloroso en la vida de la familia Derbez.

