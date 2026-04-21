México

EU ofrece apoyo a México tras ataque en Teotihuacán que dejó una turista muerta y 13 heridos

El embajador Ronald Johnson confirmó que entre las víctimas hay ciudadanos de su país y expresó disposición para colaborar en la investigación

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El ataque ocurrió el lunes, cuando un hombre abrió fuego desde la zona de la Pirámide de la Luna contra personas que se encontraban en el sitio arqueológico. (Crédito: Reuters)
El ataque ocurrió el lunes, cuando un hombre abrió fuego desde la zona de la Pirámide de la Luna contra personas que se encontraban en el sitio arqueológico. (Crédito: Reuters)

El gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición para colaborar con México en las investigaciones por el ataque armado registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un hombre disparó contra turistas, causando la muerte de una visitante canadiense y dejando al menos 13 personas heridas.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, informó que entre los lesionados se encuentran varios ciudadanos de su país. A través de un mensaje en su cuenta de X, indicó que su gobierno sigue el caso con preocupación y expresó su disposición para brindar apoyo en lo que sea necesario mientras avanzan las indagatorias.

El diplomático también transmitió condolencias a las víctimas y sus familias, al tiempo que reiteró que las autoridades estadounidenses mantienen atención sobre el desarrollo de los hechos y la situación de sus connacionales afectados.

Así fue el ataque

El ataque ocurrió el lunes cuando un hombre abrió fuego desde la zona de la Pirámide de la Luna contra personas que se encontraban en el sitio arqueológico. Tras el tiroteo, el agresor se quitó la vida en el mismo lugar, de acuerdo con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad de México.

El embajador afirmó que siguió el caso con preocupación y tristeza. (Crédito: X | @USAmbMex)
El embajador afirmó que siguió el caso con preocupación y tristeza. (Crédito: X | @USAmbMex)

El incidente dejó como saldo una turista canadiense fallecida y trece personas lesionadas. Entre los heridos se encuentran visitantes extranjeros, lo que generó reacciones de autoridades fuera del país y amplificó el alcance del caso a nivel internacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias tras lo ocurrido. El gobierno federal informó que se mantiene en curso la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.

El caso ha puesto atención sobre la seguridad en sitios turísticos de alta concurrencia. Teotihuacán recibe diariamente a miles de visitantes nacionales y extranjeros, lo que convierte cualquier incidente en un hecho de alto impacto tanto a nivel local como internacional.

Alerta consular de EU tras el tiroteo

La Embajada de Estados Unidos en México informó que mantiene comunicación con autoridades mexicanas tras el tiroteo registrado en la zona arqueológica. Señaló que el sitio fue asegurado por fuerzas de seguridad y que las personas heridas, entre ellas ciudadanos estadounidenses, reciben atención en hospitales cercanos.

Asimismo, la embajada recomendó a sus ciudadanos mantener contacto con familiares para informar su situación, atender indicaciones oficiales y evitar la difusión de información no confirmada. También indicó que, en caso de emergencia, pueden recurrir a los canales consulares para recibir apoyo y orientación.

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