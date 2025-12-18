México

Detienen a taxistas tras agredir a policías luego de percance vial en Tlalpan

Según reportes, los agresores habían utilizado diferentes herramientas para agredir a los uniformados

Foto: (SSC)
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a seis hombres y a una mujer que presuntamente agredieron a oficiales tras un percance vehicular ocurrido en calles de la colonia Nueva Oriental Coapa, en la alcaldía Tlalpan, luego de que no se lograra un acuerdo para el pago de los daños materiales.

Los hechos se registraron cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur alertaron a personal en campo sobre un incidente vial en el cruce de las calzadas de Las Brujas y Miramontes, donde los involucrados mantenían una fuerte discusión. Ante la situación, elementos de la SSC se trasladaron de inmediato al lugar para verificar lo ocurrido y prevenir una posible alteración al orden público.

Al arribar al sitio, los policías se entrevistaron con una mujer de 30 años de edad, quien se encontraba resguardada en una agencia automotriz cercana. La ciudadana relató que momentos antes, mientras circulaba a bordo de su camioneta color gris, fue impactada por un vehículo blanco con rosa con cromática de taxi. Tras el choque, solicitó al conductor que contactara a su aseguradora para hacerse cargo de los daños; sin embargo, el taxista se negó, adoptó una actitud agresiva y exigió que le entregara dinero en efectivo.

Ante la negativa de la conductora, el sujeto presuntamente realizó llamadas a otros taxistas, quienes arribaron al lugar en cuestión de minutos. De acuerdo con el reporte policial, más de 15 personas comenzaron a dañar la camioneta de la afectada, generando una situación de riesgo. Los oficiales intervinieron para evitar que las agresiones continuaran, pero fueron atacados por los sujetos, quienes utilizaron diversas herramientas para golpearlos.

Debido a la violencia de la situación, los uniformados solicitaron apoyo a través de la frecuencia de radio. Con la llegada de más equipos policiales, el conflicto fue controlado y se logró la detención de seis hombres de 40, 35, 25, 24, 19 y 19 años de edad, así como de una mujer de 44 años. A los detenidos se les realizó una revisión preventiva conforme al protocolo de actuación policial, durante la cual se les aseguraron dos llaves de cruz.

Posteriormente, los implicados fueron informados de sus derechos y, junto con los vehículos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de realizar las indagatorias correspondientes y determinar su situación jurídica.

En tanto, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a tres policías lesionados. Un oficial de 39 años fue diagnosticado con contusión directa en el oído izquierdo y pérdida de equilibrio; otro, de 50 años, presentó una herida de aproximadamente cinco centímetros en el pómulo derecho; y un tercero, de 45 años, sufrió una contusión frontal con herida de un centímetro en la cabeza. Los tres fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Finalmente, la SSC informó que, tras un cruce de información, se identificó que el detenido de 40 años cuenta con tres ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos de robo, mientras que el detenido de 35 años registra un antecedente por robo agravado en pandilla.

