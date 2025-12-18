México

Abandonan a adulta mayor en silla de ruedas a orillas de una carretera en Tamaulipas

La mujer, de aparentemente 80 años, permaneció sola a la intemperie, ante lluvia y bajas temperaturas

Paramédicos de la Cruz Roja
Paramédicos de la Cruz Roja determinaron que la mujer todavía contaba con signos vitales. Foto: (Teresa Mendoza en X)

Una adulta mayor de aproximadamente 80 años de edad fue localizada en estado grave de salud luego de haber sido abandonada en una brecha ubicada a la altura del kilómetro 15 del Ejido Morelos, sobre la carretera que conduce a Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros. El hallazgo generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, la alerta se originó tras una llamada anónima al número de emergencias 911, en la que se informaba sobre la presencia de una mujer de la tercera edad aparentemente sin vida o desmayada. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y confirmaron que la mujer aún presentaba signos vitales, aunque se encontraba en condiciones críticas.

La mujer presentaba signos de
La mujer presentaba signos de hipotermia y otros padecimientos derivados de la exposición al clima y la intemperie. Foto: (@HtTrejo/X)

La mujer fue encontrada sola, sentada en una silla de ruedas y expuesta a la intemperie, en medio de un clima lluvioso y con bajas temperaturas. Durante la valoración médica inicial, los socorristas detectaron que presentaba hipotermia, deshidratación severa, debilidad general y un notable deterioro físico. Asimismo, se observaron amoratamientos en manos y piernas, los cuales podrían estar relacionados con una postura prolongada, aunque no se descartaron otras causas médicas.

La mujer vestía un pantalón negro, calcetines amarillos y una sudadera gris. No portaba identificación ni objetos personales, únicamente se localizó un envase de plástico con refresco colocado sobre sus piernas. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, fue trasladada de urgencia al Hospital General de Matamoros “Dr. Alfredo Pumarejo”, donde permanece internada bajo observación médica.

Según información de El Universal, el director del nosocomio, Gerardo García Salinas, informó que la paciente no ha reaccionado desde su ingreso y que su estado de salud es considerado grave. Explicó que las condiciones climáticas y el tiempo que permaneció abandonada a la intemperie influyeron de manera negativa en su estado físico.

Usuarios compartieron fotos en redes
Usuarios compartieron fotos en redes para dar con los familiares de la mujer. Foto:: (Redes sociales)

Ante estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por el posible delito de abandono de persona, mientras que el Sistema DIF estatal y municipal intervino para brindar apoyo y dar seguimiento al caso, además de iniciar la búsqueda de posibles familiares.

En redes sociales, usuarios han difundido imágenes de la adulta mayor con la intención de lograr su identificación. Algunas personas han comparado su apariencia con la de Sheila Stegall, una mujer reportada como desaparecida desde julio de 2025 en Beverly Garden, Houston, Texas, quien tendría alrededor de 81 años de edad. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que se trate de la misma persona.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a identificar a la mujer y subrayaron que el abandono de personas adultas mayores constituye un delito que puede ser sancionado penalmente. El caso ha generado indignación y ha reavivado la discusión sobre la vulnerabilidad de este sector de la población.

