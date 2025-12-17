Té de bugambilia con jengibre, remedio eficaz contra la tos y la inflamación

La combinación de estas plantas en infusión se ha popularizado por sus propiedades expectorantes y antiinflamatorias. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de flores de bugambilia y jengibre ha ganado espacio como una alternativa natural para las molestias respiratorias, así lo demuestran los datos de Google Trends. Preparada en infusión, esta mezcla tradicional se utiliza para tratar la congestión y disminuir la inflamación en las vías respiratorias, hábitos presentes en diversas regiones de Latinoamérica. Expertos en fitoterapia describen que el consumo regular de esta bebida aporta propiedades expectorantes y puede fomentar la expulsión de mucosidad en cuadros de tos y resfriado.

El té de bugambilia destaca por su alta concentración de compuestos antioxidantes, como flavonoides y saponinas. Estas sustancias influyen en la disminución de la irritación en garganta y bronquios, facilitando la respiración durante procesos infecciosos leves. El jengibre, por su parte, contiene gingerol y shogaol, compuestos conocidos por su acción antiinflamatoria y descongestionante. La sinergia de ambos ingredientes potencia su eficacia para controlar la producción excesiva de flema y reducir la intensidad de la tos.

Profesionales de la herbolaria reconocen que, dentro de los usos populares, la bugambilia se emplea para suavizar los malestares causados por alergias estacionales y episodios de gripa. El jengibre, empleado desde la medicina tradicional asiática, resulta eficaz para aliviar dolor de garganta y contribuir al fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, el efecto expectorante de esta infusión ayuda a limpiar los conductos respiratorios, promoviendo una recuperación más rápida en cuadros catarrales.

El jengibre complementa estas cualidades por su capacidad para mejorar la circulación sanguínea, calentar el cuerpo y facilitar la recuperación frente a procesos virales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor medicinal de la bugambilia se respalda en su contenido de quercetina, que puede reducir la inflamación y modular la respuesta inmune local. El jengibre complementa estas cualidades por su capacidad para mejorar la circulación sanguínea, calentar el cuerpo y facilitar la recuperación frente a procesos virales. Diversos estudios en fitoterapia han documentado su acción para cortar la tos seca y favorecer la eliminación de secreciones bronquiales.

En contextos domésticos, las infusiones de bugambilia y jengibre se consideran seguras en adultos sanos cuando se consumen en cantidades moderadas. No obstante, especialistas en salud advierten que su uso no sustituye la consulta médica frente a síntomas graves o persistentes. Mujeres embarazadas, personas con antecedentes de alergias a flores o que reciben tratamientos anticoagulantes deben consultar con su profesional de confianza antes de incluir esta bebida en su dieta.

Receta para preparar té de bugambilia con jengibre

Ingredientes

1 puñado de flores frescas de bugambilia (alrededor de 10 a 12 flores)

1 trozo pequeño de jengibre fresco (aproximadamente 2 a 3 cm), pelado y cortado en rodajas finas

500 ml de agua (2 tazas)

Miel al gusto (opcional)

El té ofrece confort y puede complementar tratamientos convencionales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación

Lava cuidadosamente las flores de bugambilia y el trozo de jengibre. Coloca el agua en una olla y lleva a ebullición. Añade las flores de bugambilia y el jengibre cortado al agua hirviendo. Reduce el fuego y deja hervir durante 5 a 7 minutos. Retira del fuego y deja reposar tres minutos. Cuela la infusión para eliminar restos de flores y jengibre. Sirve caliente. Agrega miel si lo deseas.

La infusión se puede consumir una o dos veces al día según la recomendación de un profesional de la salud.