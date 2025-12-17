Panna cotta de horchata y frutos rojos: el postre mexicano-italiano para Navidad

Nada dice sofisticación y sencillez como la panna cotta, el postre italiano de textura sedosa que suele servirse en vasitos o desmoldado en platos individuales.
Receta de Panna Cotta de Horchata y Compota de Frutos Rojos
En esta versión, el clásico se reinventa con el inconfundible sabor de la horchata mexicana —arroz, canela y vainilla—, logrando una panna cotta perfumada, delicada y con ese quesito dulce que remite a la tradición nacional.
Coronada con una compota de frutos rojos, equilibra la dulzura y agrega color y frescura: el cierre perfecto para tu comida navideña, brunch o cualquier ocasión donde quieras lucirte con algo diferente.
Ingredientes
Para la panna cotta de horchata:
- 1 taza de arroz de grano largo
- 2 tazas de agua
- 2 rajas de canela
- 2 tazas de leche entera (o vegetal)
- 1 taza de crema para batir
- 1/2 taza de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 14 g (2 sobres) de grenetina sin sabor
- 1/3 taza de agua fría (para la grenetina)
Para la compota de frutos rojos:
- 2 tazas de frutos rojos (fresa, frambuesa, zarzamora, arándano, etc.)
- 1/4 taza de azúcar (ajustar al gusto)
- Jugo de medio limón
- 1 cucharadita de ralladura de naranja (opcional)
¿Cómo hacer Panna Cotta de Horchata y Compota de Frutos Rojos?
1. Prepara la horchata base:
- Lava el arroz y colócalo con las rajas de canela y 2 tazas de agua en un tazón. Deja remojar al menos 4 horas o durante toda la noche.
- Licúa el arroz remojado con el agua y la canela. Cuela el líquido en una manta de cielo (o colador fino) para obtener leche de arroz y reserva.
2. Hidrata la grenetina:
- Espolvorea la grenetina sobre 1/3 taza de agua fría y déjala esponjar 5 minutos.
3. Haz la panna cotta:
- En una olla, mezcla la leche de arroz (horchata), leche entera, crema, azúcar y vainilla. Calienta a fuego medio hasta que esté a punto de hervir, apaga el fuego.
- Agrega la grenetina hidratada y mezcla hasta disolver completamente.
- Reparte la mezcla en vasitos, copas o moldes individuales. Lleva a refrigeración mínimo 4 horas, hasta cuajar.
4. Prepara la compota de frutos rojos:
- Coloca los frutos rojos, azúcar, jugo de limón y ralladura de naranja en una ollita.
- Cocina a fuego bajo hasta que la fruta se suavice y el líquido espese ligeramente (8-10 minutos). Enfría.
5. Sirve:
- Cuando la panna cotta esté firme, cubre cada porción con una generosa cucharada de compota fría de frutos rojos.
- Decora con hojas de menta, frutos frescos y un poco más de ralladura de naranja si se desea.
¿Cuántas porciones rinde?
8-10 vasitos individuales.
Valor nutricional aproximado por vasito
- Calorías: 160
- Grasas: 6 g
- Grasas saturadas: 4 g
- Carbohidratos: 23 g
- Azúcares: 14 g
- Proteínas: 3 g(Estimado; puede variar dependiendo del tipo de leche y cantidad de fruta usada.)
¿Cuánto tiempo se conserva?
Hasta 3 días, refrigerada y tapada. La compota puede prepararse con anticipación y agregarse al momento de servir.