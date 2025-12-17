México

Panna cotta de horchata y frutos rojos: el postre mexicano-italiano para Navidad

Un platillo sencillo, ligero, sin gluten y espectacular, que une aromas multiculturales

Presentación individual junto a ramitas de canela y naranja fresca rallada, dando un aire navideño y fresco. (Gemini)

Nada dice sofisticación y sencillez como la panna cotta, el postre italiano de textura sedosa que suele servirse en vasitos o desmoldado en platos individuales.

Receta de Panna Cotta de Horchata y Compota de Frutos Rojos

En esta versión, el clásico se reinventa con el inconfundible sabor de la horchata mexicana —arroz, canela y vainilla—, logrando una panna cotta perfumada, delicada y con ese quesito dulce que remite a la tradición nacional.

Coronada con una compota de frutos rojos, equilibra la dulzura y agrega color y frescura: el cierre perfecto para tu comida navideña, brunch o cualquier ocasión donde quieras lucirte con algo diferente.

Imagen cenital: varias copas alineadas mostrando el contraste entre la base blanca de horchata y el topping rojo brillante. (Gemini)

Ingredientes

Para la panna cotta de horchata:

  1. 1 taza de arroz de grano largo
  2. 2 tazas de agua
  3. 2 rajas de canela
  4. 2 tazas de leche entera (o vegetal)
  5. 1 taza de crema para batir
  6. 1/2 taza de azúcar
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  8. 14 g (2 sobres) de grenetina sin sabor
  9. 1/3 taza de agua fría (para la grenetina)

Para la compota de frutos rojos:

  1. 2 tazas de frutos rojos (fresa, frambuesa, zarzamora, arándano, etc.)
  2. 1/4 taza de azúcar (ajustar al gusto)
  3. Jugo de medio limón
  4. 1 cucharadita de ralladura de naranja (opcional)
Vasitos de panna cotta cremosa coronados con compota fresca de frutos rojos y hojas de menta, listos para servir. (Gemini)

¿Cómo hacer Panna Cotta de Horchata y Compota de Frutos Rojos?

1. Prepara la horchata base:

  • Lava el arroz y colócalo con las rajas de canela y 2 tazas de agua en un tazón. Deja remojar al menos 4 horas o durante toda la noche.
  • Licúa el arroz remojado con el agua y la canela. Cuela el líquido en una manta de cielo (o colador fino) para obtener leche de arroz y reserva.

2. Hidrata la grenetina:

  • Espolvorea la grenetina sobre 1/3 taza de agua fría y déjala esponjar 5 minutos.

3. Haz la panna cotta:

  • En una olla, mezcla la leche de arroz (horchata), leche entera, crema, azúcar y vainilla. Calienta a fuego medio hasta que esté a punto de hervir, apaga el fuego.
  • Agrega la grenetina hidratada y mezcla hasta disolver completamente.
  • Reparte la mezcla en vasitos, copas o moldes individuales. Lleva a refrigeración mínimo 4 horas, hasta cuajar.

4. Prepara la compota de frutos rojos:

  • Coloca los frutos rojos, azúcar, jugo de limón y ralladura de naranja en una ollita.
  • Cocina a fuego bajo hasta que la fruta se suavice y el líquido espese ligeramente (8-10 minutos). Enfría.

5. Sirve:

  • Cuando la panna cotta esté firme, cubre cada porción con una generosa cucharada de compota fría de frutos rojos.
  • Decora con hojas de menta, frutos frescos y un poco más de ralladura de naranja si se desea.

¿Cuántas porciones rinde?

8-10 vasitos individuales.

Valor nutricional aproximado por vasito

  • Calorías: 160
  • Grasas: 6 g
  • Grasas saturadas: 4 g
  • Carbohidratos: 23 g
  • Azúcares: 14 g
  • Proteínas: 3 g(Estimado; puede variar dependiendo del tipo de leche y cantidad de fruta usada.)

¿Cuánto tiempo se conserva?

Hasta 3 días, refrigerada y tapada. La compota puede prepararse con anticipación y agregarse al momento de servir.

