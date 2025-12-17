México

INEGI documenta altos niveles de violencia y omisiones contra derechos humanos

Las autoridades advirtieron sobre cifras alarmantes: más de 142 mil hechos violatorios registrados

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) documentaron 142 mil 391 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en 2024, según el informe presentado el 17 de diciembre de 2025.

De ese total, 26 mil 597 hechos correspondieron a la CNDH y 115 mil 794 a los OPDH estatales. Las cifras reflejan una disminución respecto al año anterior de 13.3 % en la CNDH y 8.1 % en los OPDH, pero mantienen un alto nivel de incidencia.

El informe destacó que la omisión de la prestación de atención médica fue el hecho violatorio más frecuente registrado por la CNDH, con 4 mil 805 casos.

Le siguieron la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública con 4 mil 800, la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos, con 3 mil 155, la tolerancia u omisión en la protección efectiva del Estado contra la violencia con 2 mil 260 y la omisión en el suministro de medicamentos con 1,224.

Otras violaciones a derechos cometidas

Por su parte, los OPDH estatales reportaron que la infracción más habitual fue la violación al principio de legalidad, que presentó 16 mil 259 casos, seguida de la negativa a prestar servicios públicos, con 4 mil 470, detenciones arbitrarias con 4 mil 028, la omisión en la fundamentación de actos de autoridad con 2 mil 774 y tratos crueles o degradantes con 2 mil 101.

Durante el último año, la CNDH promovió 88 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitó 23 medidas precautorias o cautelares, promovió 136 conciliaciones y emitió 317 recomendaciones.

Por parte de los OPDH, se promovieron 14 acciones de inconstitucionalidad, 7 mil 135 medidas cautelares, 3 mil 743 conciliaciones y 894 recomendaciones. En contraste con 2023, la cantidad total de acciones de inconstitucionalidad aumentó 7.4 %, y las medidas cautelares subieron 17.9 %.

El reporte también señaló que hubo 379 mil 680 servicios de atención inmediata y complementarios ofrecidos a nivel nacional, de los cuales el 33.8 % correspondió a la CNDH y el 66.2 % a los OPDH. Entre ellos, 21 mil 567 servicios (5.7 %) fueron de acompañamiento y trabajo de campo, destacando las visitas de supervisión a centros penitenciarios (57 %), así como atenciones en albergues para personas en situación de calle y movilidad.

Fortalecimiento a la cultura de los derechos humanos

En cuanto al fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, se realizaron 40 mil 994 eventos de capacitación y difusión en 2024 (3 mil 598 organizados por la CNDH y 37 mil 396 por los OPDH), presentando incrementos respecto del año anterior en ambos casos.

Respecto al presupuesto, la CNDH ejerció 1, 417.9 millones de pesos y los OPDH 2 546.1 millones. En términos reales, la CNDH registró una disminución de 17.3 % frente a 2023, mientras que en los OPDH el presupuesto creció 1.4 %.

La CNDH reiteró la urgencia de fortalecer la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos frente al incremento de agresiones, incluyendo ocho asesinatos de periodistas y cinco de defensores en el primer semestre de 2025.

El organismo advirtió sobre la permanente impunidad para los crímenes y violaciones cometidas contra estos colectivos, insistiendo en mejorar la coordinación institucional, las campañas de capacitación y la documentación sistemática de casos.

El informe del (INEGI), que estructura estos datos, tiene como objetivo orientar las políticas públicas y la toma de decisiones para prevenir violaciones y salvaguardar los derechos humanos en el país.

