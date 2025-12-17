Hacienda hará una campaña de educación financiera a las escuelas de educación básica

La Estrategia Nacional de Educación Financiera 2025–2030 busca acercar la educación financiera a todos los rincones de México. Crédito: Cuartoscuro

El nuevo esfuerzo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está centrado en acercar la educación financiera a cada rincón de México.

A través de la Estrategia Nacional de Educación Financiera 2025–2030, en coordinación de Hacienda con el Comité de Educación Financiera, se proponen herramientas prácticas y contenidos accesibles para que todas las personas, sin excepción, aprendan a gestionar su dinero y planificar su estabilidad económica.

Alcances y compromisos de la campaña

El plan contempla mecanismos para que las familias puedan ahorrar, administrar el crédito, prever gastos imprevistos y sacar provecho de los servicios financieros digitales, pero también tengan criterios para evitar riesgos. Se coordinaron acciones con diversas instituciones, buscando coherencia con las políticas nacionales y acompañamiento constante en la ejecución.

La colaboración interinstitucional ha permitido definir una hoja de ruta con seis objetivos centrales, donde destacan la integración curricular, capacitación docente, fortalecimiento de recursos digitales y campañas de información. Además, se suma la perspectiva de género y el enfoque hacia grupos históricamente rezagados en el acceso a servicios financieros.

Integración curricular y formación docente

La integración curricular garantiza que estudiantes de todos los niveles reciban contenidos de educación financiera en sus planes y materiales escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer objetivo es que estudiantes desde educación básica hasta superior tengan en sus planes y materiales contenidos de educación financiera. Las acciones incluyen:

Valoración técnica y pedagógica de los materiales, adaptándolos a libros de texto y programas sintéticos.

Inclusión de estos temas en la formación docente y cursos de capacitación continua, para que el personal educativo pueda guiar a estudiantes de distintas comunidades.

Ampliación de materiales específicos, especialmente para los grados tres, seis y nueve, y en plataformas tanto escolarizadas como no escolarizadas.

Bajo este esquema, estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, junto con sus maestros, recibirán insumos contextualizados, considerando también a las comunidades indígenas y hablantes de lenguas originarias. Todo esto se complementa con alianzas federales y la generación de contenidos accesibles, promoviendo así el aprendizaje activo y la participación estudiantil.

Capacidades financieras para un entorno digital

El plan de Hacienda y el Comité de Educación Financiera promueve herramientas prácticas para gestionar el dinero y planificar la estabilidad económica. Credito: cuartoscuro

La segunda línea de acción subraya la urgencia de que la población y las pequeñas empresas desarrollen competencias financieras en el mundo digital. Las metas están orientadas a:

Difundir recursos digitales y materiales descargables mediante plataformas especializadas.

Desarrollar objetos de aprendizaje sobre ahorro , presupuesto y prevención de fraudes .

Impulsar el uso de herramientas y cursos para mejorar la toma de decisiones en temas como ahorro para el retiro o la obtención de créditos hipotecarios.

Aquí, el enfoque está en la población en general, pero hay materiales específicos para beneficiarios de programas sociales, trabajadoras del sistema de pensiones, personas emprendedoras y empresas pequeñas y medianas. Se incluyen capacitaciones para quienes brindan atención directa en instituciones financieras.

Información oportuna y protección para usuarios

El programa impulsa competencias financieras digitales para la población y pequeñas empresas, con recursos y cursos en plataformas especializadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que más personas reciban datos claros y comprendan cómo usar los servicios financieros de manera segura, la estrategia despliega campañas y materiales en distintos canales. Se promueve:

Difusión de contenido audiovisual y gráfico en redes sociales.

Participación estudiantil y de jóvenes en concursos, eventos nacionales y programas.

Fortalecimiento de mecanismos para la protección del ahorro y prevención de fraudes financieros.

Estas campañas incluyen comunicación en lenguaje inclusivo y materiales en lenguas indígenas.

Comprensión y sostenibilidad: la nueva visión financiera

La estrategia incorpora talleres sobre sostenibilidad, riesgos climáticos y financiamiento verde para fomentar decisiones financieras responsables y sustentables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conocimiento sobre los productos y servicios financieros se ampliará con talleres, talleres directos, material actualizado y asesoría para quienes buscan créditos hipotecarios o productos de inversión. Así, se busca que familias y empresas tomen decisiones informadas.

El plan integra capacitación en sostenibilidad, riesgos climáticos y financiamiento verde, relevando que la economía y el bienestar futuros dependen del manejo responsable y sustentable de los recursos.

Finalmente, la implementación será medida de forma continua, con evaluaciones y sondeos para garantizar que la educación financiera evolucione junto con las necesidades del país.