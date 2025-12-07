México

México emite deuda por 26 mil millones de pesos para cerrar 2025

Esta operación, que contó con una demanda total de 48 mil 12 millones de pesos, equivalente a 1.83 veces el monto colocado

FOTO DE ARCHIVO: Pesos mexicanos
FOTO DE ARCHIVO: Pesos mexicanos y billetes de dólar estadounidense. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

A sólo unas semanas de cerrar el 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la emisión de Bondes G y Bono S por 26 mil 200 millones de pesos, con el objetivo de cumplir con el gasto del gobierno en lo que resta del año.

La distribución de la colocación alcanzó 16 mil 200 millones de pesos en Bondes G y 10 mil millones de pesos en el Bono S.

En el caso de los Bondes G, se asignaron 7 mil millones de pesos al plazo de dos años, 6 mil 900 millones de pesos al plazo de cuatro años y 2 mil 300 millones de pesos al plazo de seis años, con sobretasas respectivas de 0.1609%, 0.1824% y 0.2029%.

El Bono S, por su parte, registró una tasa de rendimiento de 8.86%.

Quién compró los bonos mexicanos

La operación se realizó bajo el mecanismo de vasos comunicantes, permitiendo la participación de inversionistas nacionales y extranjeros, lo que evidencia la confianza en los instrumentos emitidos por el gobierno federal.

Parte del Gobierno de México refuerza la posición del país como referente regional en la emisión de instrumentos de deuda vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al tiempo que fortalece la liquidez y profundidad del mercado de deuda sostenible nacional.

Esta operación, que contó con una demanda total de 48 mil 12 millones de pesos, equivalente a 1.83 veces el monto colocado, respalda el portafolio de Gastos Elegibles para el ejercicio fiscal 2025, conformado por programas presupuestarios alineados con los criterios del Marco de Referencia de los Bonos Soberanos Vinculados a los ODS.

Qué son los Bondes G y los Bonos S

Los Bondes G son instrumentos sostenibles a tasa flotante, referenciados a la TIIE de Fondeo del Banco de México, lo que les permite ajustarse a las condiciones de liquidez del mercado.

El Bono S es un instrumento sostenible a tasa fija con cupón de 8%, diseñado para transparentar la asignación de recursos presupuestarios a proyectos con criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno (ASG), en línea con metas nacionales y estándares internacionales de sostenibilidad.

La emisión apoya programas prioritarios en áreas como educación, salud, infraestructura hídrica y conservación de la biodiversidad, contribuyendo al avance de las prioridades nacionales en desarrollo sostenible.

Además, fortalece la curva de rendimiento sostenible, considerada un insumo fundamental para futuras emisiones temáticas sostenibles.

El Gobierno de México subrayó que la operación se realizó en estricto apego a la Ley Federal de Deuda Pública y dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2025.

Así se distribuyeron los bonos que Hacienda emitió el 5 de diciembre

1. El Gobierno de México realizó la segunda colocación simultánea del año de Bondes G y Bono S.

2. Se colocaron 26,200 millones de pesos en total: 16,200 millones en Bondes G y 10,000 millones en Bono S.

3. Los Bondes G se emitieron a plazos de 2, 4 y 6 años, y el Bono S a 10 años.

4. Los Bondes G tuvieron sobretasas de 0.1609%, 0.1824% y 0.2029%, según plazo.

5. El Bono S registró una tasa de rendimiento de 8.86%.

6. La demanda de la emisión fue de 48,012 millones de pesos, 1.83 veces el monto colocado.

7. Participaron inversionistas nacionales y extranjeros.

8. Las emisiones están vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cumplen criterios ASG.

9. Los fondos se destinan a programas de educación, salud, agua y biodiversidad para 2025.

10. México fortalece la “Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible” y su curva de rendimiento sostenible.

