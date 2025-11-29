Finanzas públicas de México superaron previsiones en octubre: recaudación tributaria creció 6.1% real anual

La UIF depende de la Secretaría de Hacienda (Cuartoscuro)

Las finanzas públicas de México superaron las previsiones oficiales en octubre de 2025, impulsadas por un crecimiento anual real de 6.1% en la recaudación tributaria y una gestión del gasto alineada a los objetivos del Paquete Económico 2026, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El organismo destacó un incremento sostenido de los ingresos y un control de la deuda pública, que se mantuvo estable y por debajo de los niveles del año anterior.

El eje central del desempeño fiscal, reportado por la SHCP, fue el crecimiento de los ingresos no petroleros, que aumentaron 5.3% real anual y superaron en 110 mil millones de pesos lo programado.

Este resultado obedeció principalmente a la robustez de la recaudación tributaria, apoyada por una economía resiliente y una administración fiscal más eficiente, con mayor vigilancia aduanera.

Los ingresos federales registraron un avance de 8% real anual, con cinco años consecutivos de incrementos.

El desglose de los principales impuestos mostró datos favorables: el Impuesto sobre la Renta (ISR) aumentó 5.5% real anual y se ubicó 59 mil millones de pesos por encima del calendario debido a mayores salarios reales y dividendos empresariales.

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) subió 5.2% real anual, superando en 44 mil millones de pesos lo previsto, impulsada por un tipo de cambio competitivo y una fiscalización aduanera reforzada.

Los ingresos por impuestos a las importaciones registraron un alza de 21,4% real anual, con un excedente de 15 mil millones de pesos gracias al fortalecimiento en la vigilancia aduanera, la aplicación de un nuevo régimen para mercancías de bajo valor y ajustes arancelarios frente a países sin acuerdo comercial con México.

Según el comunicado oficial, los ingresos no tributarios del gobierno federal crecieron 16.4% real anual, el mayor incremento desde 2020, debido a mayores ingresos por derechos, productos y aprovechamientos, y superaron en 43 mil millones de pesos lo calendarizado.

Los ingresos propios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentaron 0.8% real anual, mientras que los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) disminuyeron 1.9% y 3.9% real anual respectivamente.

En cuanto al manejo del gasto, el sector público ejecutó 98.9% de lo calendarizado, lo que permitió garantizar la provisión oportuna de bienes y servicios públicos, así como el impulso de la inversión productiva.

El gasto en desarrollo social creció 3.4% real anual, por encima del promedio de la última década, con aumentos en educación (5.2%) y protección social (6.6%).

La inversión física ascendió a 634 mil millones de pesos, cifra inferior a la de 2024 por una base comparativa elevada, pero 6.5% mayor al promedio del primer año de gobierno de las previas cuatro administraciones.

La SHCP precisó que el gasto operativo, excluyendo servicios personales, registró una reducción real anual de 6.5%, en línea con los principios de austeridad y eficiencia.

Las participaciones a entidades federativas y municipios aumentaron 6.4% real anual y se ubicaron 16 mil millones por arriba del calendario, impulsadas por un crecimiento de 8.2% en la recaudación federal participable.

En el rubro de balances fiscales, los resultados mejoraron frente a lo previsto. El déficit presupuestario cerró 206 mil millones de pesos por debajo de lo estimado, y el superávit primario alcanzó 240 mil millones de pesos, superando las metas anuales. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) sumaron 919 mil millones de pesos, dentro de los techos autorizados.

El reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consignó que la deuda pública representó 51.1% del PIB al cierre de octubre, menor al 52% observado en 2024, lo que refleja una gestión prudente de los pasivos y ajustes a la serie histórica del PIB por parte del INEGI.

El costo financiero de la deuda resultó 52 mil millones menor al previsto, aunque registró un alza anual real de 7.9% por condiciones financieras restrictivas.

En el mes, se realizaron operaciones de refinanciamiento superiores a 300 mil millones de pesos, incluyendo recompra y emisión de Cetes, Bonos M y Udibonos, lo que permitió extender el plazo promedio de vencimiento del portafolio.

Todas las emisiones de deuda se situaron dentro del Programa Anual de Financiamiento y de los techos aprobados por el Congreso. En el escenario internacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó la Línea de Crédito Flexible (LCF) para México por dos años más, equivalente a 24 mil millones de dólares.

La SHCP enfatizó: “El FMI renovó la LCF por dos años más (24 mil millones de dólares), ratificando la confianza en la estabilidad macroeconómica del país”.

Las agencias KBRA y HR Ratings ratificaron la calificación de la deuda soberana de México en “BBB” y “BBB+”, ambas con perspectiva estable, permitiendo al país conservar el grado de inversión con las ocho principales agencias internacionales.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el Reporte de los Bonos ODS 2024 y confirmó que cumplieron los criterios del Marco de Referencia de Bonos Soberanos ODS, mientras que México publicó el Reporte de Asignación e Impacto de los Bonos ODS 2025.

En el ámbito del sector energético, la plataforma de producción de petróleo con condensados registró 1.719,8 miles de barriles diarios, por debajo de lo previsto, y las exportaciones alcanzaron 625,1 miles de barriles diarios. El precio promedio del petróleo fue de 62,8 dólares por barril y el tipo de cambio promedio se situó en 19,6 pesos por dólar.

En cuanto a los saldos de deuda, la interna neta del gobierno federal ascendió a 13,78 billones de pesos y la externa neta a 147.723,4 millones de dólares al cierre de octubre. En el sector público federal, la deuda interna neta sumó 13,95 billones de pesos y la externa neta 237.865,3 millones de dólares.

El avance de los ingresos presupuestarios respecto al programa anual fue de 85%, con un gasto neto ejecutado del 82.7 por ciento.

El balance presupuestario primario pasó de -129,2 mil millones de pesos en 2024 a 239,6 mil millones de pesos en 2025.

Las cifras divulgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirman que las finanzas públicas mantienen una trayectoria positiva que refuerza la confianza de organismos internacionales y agencias calificadoras en la economía nacional.