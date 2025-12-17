México

Fortalecer relaciones y eliminar barreras, postura de México en la más reciente reunión del G20

El grupo encabezado por el país participó en sesiones sobre comercio, innovación y energía

Participa México en la primera
Participa México en la primera reunión de sherpas en el marco de la presidencia de Estados Unidos en el G20

México participó en la primera reunión de sherpas del G20 bajo la presidencia de Estados Unidos, celebrada en Washington, D. C. los días 15 y 16 de diciembre. La delegación mexicana estuvo encabezada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores y sherpa de México ante dicho organismo, María Teresa Mercado Pérez.

Durante el encuentro, la subsecretaria de Relaciones Exteriores Mercado Pérez sostuvo reuniones bilaterales con el sherpa de Estados Unidos, Emory Cox, así como con las representantes de Canadá, Cindy Termorshuizen, y Australia, Lisa Elliston. En las sesiones de trabajo, los temas principales fueron comercio, crecimiento y desregulación, innovación y abundancia energética.

La funcionaria mexicana reafirmó ante el G20 el respaldo de México a las iniciativas que buscan fortalecer las relaciones comerciales y reducir barreras, subrayando la necesidad de avanzar hacia un futuro basado en la innovación responsable y la seguridad energética.

La subsecretaria María Teresa Mercado
La subsecretaria María Teresa Mercado Pérez encabeza la delegación mexicana en el encuentro internacional del G20.

Mercado Pérez enfatizó que la innovación es un pilar fundamental para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida.

La delegación de México incluyó también a Farid Hannan Goyri, director general en la Subsecretaría para América del Norte, y a Alejandro Alba Fernández, coordinador para G20 y MIKTA en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

El G20, principal foro internacional para la coordinación de políticas públicas en materia de crecimiento económico y estabilidad financiera, reúne a economías desarrolladas y emergentes. La presidencia de Estados Unidos, iniciada el 1 de diciembre de 2025, marca el comienzo del segundo ciclo de presidencias del grupo.

¿Qué es un sherpa en relaciones internacionales?

La participación de México en
La participación de México en el G20 se divide entre el canal de Finanzas y el canal de Sherpas para abordar temas clave.

La participación de México en el G20 se articula a través de dos canales principales: el de Finanzas, liderado por los Ministros de Finanzas y los Gobernadores de los Bancos Centrales, y el de Sherpas, encargados de los trabajos preparatorios de las reuniones de líderes. Esto de acuerdo con la SRE.

El canal de sherpas, bajo la responsabilidad de la SRE, está a cargo de la o ell Subsecretario de Relaciones Exteriores como sherpa de México ante el G20. Este representante negocia el borrador de la Declaración que los líderes adoptan en cada cumbre y aborda temas no financieros como empleo, comercio, energía y desarrollo.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México representan al país en la vertiente financiera, donde se discuten asuntos como la regulación y supervisión, la reforma de la arquitectura financiera internacional, la inversión en infraestructura, la inclusión financiera, la coordinación de políticas macroeconómicas y monetarias, y la implementación de reformas estructurales.

¿Qué países son miembros del G20?

Siete organismos internacionales participan en
Siete organismos internacionales participan en el G20, además de 20 países.

El G20 está conformado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea, que en conjunto representan alrededor del 90% de la economía mundial y el 80% del comercio internacional.

A este foro se suman siete organismos internacionales: el Consejo de Estabilidad Financiera, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

