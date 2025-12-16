México

Relaciones Exteriores mantiene comunicación con Xiomara Castro tras acusaciones de golpe de Estado en Honduras: Sheinbaum

La mandataria respaldó los dichos de su homóloga latinoamericana después de que asegurara que se dio un atentado contra su gobierno por la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández

Sheinbaum respaldó a su homóloga hondureña poco antes de pronunciarse sobre el reciente triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile | Europa Press

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene comunicación con el actual gobierno de Honduras y su titular, Xiomara Castro, después de que esta última acusara que “se está gestando un golpe contra su gobierno” después de la celebración de las reciente elecciones presidenciales en el país latinoamericano.

En concreto, Castro acusa que este “atentado” se daría después de que el presidente Donald Trump otorgara el indulto en Estados Unidos al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien se encuentra acusado por delitos asociados a narcotráfico durante su gestión en Honduras.

“A estas denuncias, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y, como saben, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia. Con que el pueblo de cada país elija al presidente o a la presidenta. Que decida por primer ministro dependiendo del régimen democrático que tenga”, dijo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Poco después, en la misma conferencia matutina, la titular del Ejecutivo Federal subrayó que su postura es en contra de la intervención o, según ella, el “injerencismo extranjero” en otros países. Esto para finalmente destacar que seguirá atenta a la situación de su homóloga hondureña a través de la cancillería mexicana:

La mandataria mexicana dijo que seguirá al pendiente de la situación de su homóloga en Honduras a través de la cancillería mexicana | Raquel Cunha / Reuters

El triunfo de José Antonio Kast en Chile: Sheinbaum reflexiona sobre posturas del nuevo presidente electo

En otro momento de “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum Pardo fue cuestionada respecto a cómo observa el reacomodo político de América Latina tras conocerse que José Antonio Kast, virtual presidente electo de Chile, fue el ganador de la segunda vuelta en los comicios presidenciales de 2025.

En concreto, se refirió a las diversas posturas que Kast ha sostenido en apoyo al golpe de Estado de 1973 en Chile, orquestado y encabezado por el general Augusto Pinochet:

“Lo que llama la atención de quien ganó la elección en Chile (José Antonio Kast), más allá (de) que gano democráticamente, (...) es su reconocimiento a Pinochet y sí llama la atención evidentemente... y nos lleva a una reflexión porque, más allá de un modelo económico, el tema es el autoritarismo (...)”, explicó.

El ultraderechista José Antonio Kast ganó con un amplio margen de ventaja frente a la candidata comunista Jeannette Jara | Juan González / Reuters

Sobre esa misma línea, la jefa del Ejecutivo aseveró que, desde su perspectiva, no se puede reivindicar un régimen que fue autoritario y que se caracterizan por el asesinato, desaparición o exterminio de las personas que piensan distinto.

Finalmente, destacó su deseo porque Kast y el nuevo gobierno que formará en los primeros días de marzo de 2026 llegue, dijo, “con las mismas convicciones democráticas” que ha demostrado ahora que resultó triunfador en los comicios chilenos de este año.

