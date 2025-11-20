Estos son los cuatro conciertos de Fernando Delgadillo programados para inicios de 2026

Fernando Delgadillo prepara varios conciertos para inicios del siguiente año. Crédito: Cuartoscuro.

El cantante de trova Fernando Delgadillo ya tiene preparados varios conciertos para inicios de 2026, por lo que ya se han dado a conocer las fechas y sedes de estos próximos eventos musicales.

A través de sus redes sociales oficiales, el cantante de trova dio a conocer las fechas exactas y lugares donde ofrecerá sus respectivos conciertos.

De igual manera, el intérprete de ‘Entre pairos y derivas’ dio a conocer las siguientes fechas programadas de conciertos en toda la República Mexicana.

Cabe destacar que algunos de los conciertos estaban programados para 2025, pero debido a diferentes circunstancias, algunas de ellas por el pronóstico del clima, los eventos musicales programados fueron pospuestos hasta 2026.

El evento musical se llevó a cabo por el Día de Muertos en la Ciudad de México. Crédito: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Por lo tanto, Delgadillo indicó que hasta el momento hay cuatro fechas confirmadas y programadas para inicios de 2026. De igual manera, dio a conocer las sedes de los eventos musicales:

14 de febrero / Estado de México: Parque Naucalli.

19 de febrero / Tuxtla Gutiérrez: Teatro Emilio Rabasa.

20 de febrero / Villahermosa: Teatro Esperanza Iris.

28 de febrero / Monterrey: Auditorio Luis Elizondo.

El intérprete de 'Julieta' dio a conocer sus fechas de inicios de 2026. Foto: Instagram/@fernandodelgadillooficial.

Asimismo, para lo que resta del 2025, Fernando Delgadillo ya tiene varias fechas y sedes de conciertos programados, sin que hasta el momento se hayan cancelado, como algunos de los que fueron pospuestos para inicios del 2026.

Para este mes de noviembre, el compositor mexicano tiene programados cuatro conciertos:

20 de noviembre / Querétaro: Teatro Metropolitano.

22 de noviembre / San Luis Potosí: Centro de Convenciones Río.

28 de noviembre / Guadalajara: Teatro Diana.

30 de noviembre / Xalapa, Veracruz: Auditorio de la Normal.

Fernando Delgadillo también dio a conocer fechas para lo que resta del 2025. Foto: Cuartoscuro.

Asimismo, Fernando Delgadillo también tiene varios conciertos para el mes de diciembre, los cuales son las siguientes fechas y sedes:

05 de diciembre / Cuernavaca: Teatro Campo.

06 de diciembre / Puebla: Teatro Principal.

13 de diciembre / CDMX: Lunario.

19 de diciembre / Estado de México: Peña Sapo Cancionero.

Breve historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, cantautor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”.

Nacido el 11 de noviembre de 1965 en Naucalpan, Estado de México, inició su carrera musical en la década de 1980 interpretando canciones propias en cafés y foros culturales.

Su estilo se caracteriza por letras poéticas que abordan temas como el amor, la naturaleza y reflexiones sobre la vida cotidiana, con influencias de la trova cubana y el folk.

Fernando Delgadillo es considerado uno de los máximos exponentes de la trova en español y creador del concepto de “canción informal”. Foto: Cuartoscuro.

En 1986 formó el colectivo “Señor González” y posteriormente lanzó su primer álbum independiente, consolidando su trayectoria como artista independiente.

Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Con cierto aire a ti y Hoy ten miedo de mí, canción que se convirtió en un himno de su carrera. Delgadillo ha logrado mantenerse vigente gracias a su autenticidad, realizando giras nacionales e internacionales y manteniendo un público fiel.