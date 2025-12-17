México

Estos son los riesgos de automedicarse con ibuprofeno

El medicamento es de uso común para dolores menstruales y se vende sin receta en México

La automedicación con ibuprofeno en México se incrementa por la ausencia de restricciones legales en farmacias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo de uso común para aliviar dolor, fiebre e inflamación.

En México, el ibuprofeno se utiliza con frecuencia sin receta médica debido a su fácil acceso y bajo costo, lo que lo convierte en una opción accesible para la población.

Además, la ausencia de restricciones legales estrictas para su compra en farmacias facilita su adquisición.

Muchos usuarios también lo perciben como un medicamento seguro por su aparición constante en recomendaciones informales entre amigos y familia.

El uso frecuente de ibuprofeno sin receta médica puede causar complicaciones gastrointestinales, renales y cardiovasculares.(Imagen ilustrativa infobae)

Esto fomenta su uso para aliviar dolores leves o fiebre sin consultar a un profesional de la salud.

Automedicarse con ibuprofeno implica utilizarlo sin la indicación ni el control de un médico, y conlleva varios riesgos.

En México, el ibuprofeno suele usarse para el dolor de cabeza, molestias musculares y menstruales.

Las autoridades sanitarias advierten sobre los riesgos de la automedicación y el uso prolongado, que puede generar complicaciones gastrointestinales, renales o cardiovasculares.

Riesgos de automedicarse ibuprofeno

El ibuprofeno es uno de los antiinflamatorios más utilizados en México por su fácil acceso y bajo costo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Daño gastrointestinal: El ibuprofeno puede causar gastritis, úlceras y sangrado estomacal, especialmente si se usa en dosis altas o durante períodos prolongados, o en personas con antecedentes de problemas digestivos.
  • Alteraciones renales: El uso inadecuado o prolongado puede afectar la función de los riñones y provocar insuficiencia renal, especialmente en personas con daño renal previo, adultos mayores, pacientes con deshidratación o con otras enfermedades crónicas.
  • Problemas cardiovasculares: El ibuprofeno puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, sobre todo en pacientes con factores de riesgo previos o al usarse por periodos extendidos.
  • Reacciones alérgicas: Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas que incluyen urticaria, dificultad para respirar y, en casos graves, shock anafiláctico.
El ibuprofeno puede interactuar con anticoagulantes, antihipertensivos y medicamentos para la diabetes, generando efectos adversos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Interacciones medicamentosas: El ibuprofeno puede interactuar con otros fármacos, como anticoagulantes, antihipertensivos, y medicamentos para la diabetes, entre otros, disminuyendo su eficacia o aumentando sus efectos adversos.
  • Enmascaramiento de enfermedades: Su uso puede ocultar síntomas de condiciones más graves, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento adecuado.
  • Sobredosis: Consumir dosis mayores a las recomendadas puede causar toxicidad, con síntomas como dolor abdominal, vómito, confusión, somnolencia, convulsiones e incluso insuficiencia orgánica.

La automedicación debe evitarse y siempre se recomienda la consulta con un profesional de la salud antes de tomar ibuprofeno u otro medicamento.

Cuál es la dosis segura de ibuprofeno

La dosis diaria segura de ibuprofeno para adultos suele ser de 1,200 a 1,600 mg repartidos en varias tomas.

No se debe exceder los 2,400 mg al día en uso sin supervisión médica.

En niños, la dosis se ajusta según el peso corporal, generalmente de 5 a 10 mg por kilogramo de peso cada 6 a 8 horas, sin sobrepasar los 40 mg por kilogramo al día.

La dosis segura de ibuprofeno en adultos no debe superar los 2,400 mg diarios sin supervisión médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda tomar la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible y consultar a un médico antes de prolongar el tratamiento o aumentar las dosis.

Usuarios con antecedentes de problemas gastrointestinales, renales o cardiovasculares requieren evaluación médica antes de utilizar ibuprofeno.

