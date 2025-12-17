Dua Lipa vuelve a CDMX y su papá es visto dentro de “La Casita” de Bad Bunny

La artista ha externado su amor por nuestro país y disfruta cada visita. (IG Dua Lipa)

La reciente estancia de Dua Lipa en la Ciudad de México ha trascendido el ámbito musical, consolidando su vínculo con el país más allá de los escenarios.

Tras concluir su serie de conciertos en la capital mexicana y ofrecer una presentación privada en el Caribe, la artista británica fue vista nuevamente recorriendo las calles de la CDMX junto a su pareja, el actor Callum Turner, lo que ha generado gran expectación en redes sociales y reafirma el atractivo que México ejerce sobre la cantante.

Dua Lipa: de CDMX a Cancún y de vuelta a nuestro país

La artista ha sido vista en diversos puntos de la ciudad Crédito: TikTok/julianbarriosborj

El viaje de Dua Lipa comenzó a principios de diciembre, cuando ofreció tres conciertos con localidades agotadas en el Estadio GNP Seguros.

Estas presentaciones marcaron el cierre oficial de su aclamado Radical Optimism Tour. Durante estos espectáculos, Dua Lipa rindió homenaje a la música mexicana interpretando temas como Bésame Mucho y, en una de las noches, Oye mi Amor, lo que generó una respuesta entusiasta del público local.

Apenas una semana después de finalizar su gira, la artista regresó brevemente al país para ofrecer un show privado el 12 de diciembre en Cancún, Quintana Roo, como parte de una exclusiva fiesta corporativa.

Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros. (Ocesa)

Con sus compromisos profesionales ya cumplidos, Dua Lipa ha dedicado tiempo a disfrutar de la vida cotidiana en la CDMX, consolidando su romance tanto con la ciudad como con Callum Turner.

La pareja fue captada explorando diversos rincones de la capital. Esta actitud ha fortalecido la percepción de que México se ha convertido en uno de los destinos favoritos de la estrella pop a nivel internacional.

La reiterada presencia de la cantante en México y su disposición a integrarse en la vida local refuerzan la imagen de una artista que, más allá de su éxito global, mantiene una conexión especial con el público y la cultura mexicana.

El papá de Dua Lipa sigue en México y hasta se codea con Bad Bunny

El papá de Dua Lipa en "La Casita" de Bad Bunny (captura de pantalla)

Quien también quedó enamorado de la Ciudad de México fue el papá de Dua Lipa, pues fue visto dentro de “La Casita”, el escenario secundario de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Nacido en Pristina, Kosovo, Dukagjin Lipa se naturalizó británico y, además de ser padre de Dua, tiene otros dos hijos: Gjin y Rina.

Es conocido por compartir en sus redes sociales los logros de sus hijos, en especial los de la intérprete de, y por celebrar sus éxitos familiares. Además, es fundador y CEO de REPUBLIKA Communications Agency y dirige el festival Sunny Hill, consolidando su perfil como empresario y promotor cultural.

Durante las giras internacionales de Dua Lipa, su padre suele acompañarla y documenta los momentos más destacados a través de sus historias de Instagram, donde también publica imágenes disfrutando de distintos destinos alrededor del mundo. Esta faceta ha contribuido a su popularidad, sumando seguidores que elogian tanto su apariencia como su cercanía familiar.