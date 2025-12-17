México

CFE realiza nuevos proyectos de electrificación en comunidades rurales de Chihuahua

La medida responde a las solicitudes planteadas por habitantes de la región

La Comisión Federal de Electricidad
La Comisión Federal de Electricidad emprendió nuevas acciones en materia de electrificación en el estado de Chihuahua. Foto: Cortesía/CFE.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo la dirección de Emilia Esther Calleja Alor, emprendió nuevas acciones en materia de electrificación en el estado de Chihuahua tras la visita de la presidenta de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 13 de diciembre de 2025 a las zonas de Guadalupe y Calvo.

La medida responde a las solicitudes planteadas por habitantes de la región, enfocadas en brindar acceso a la energía eléctrica en zonas que presentan rezagos.

Según información oficial de la CFE, se realizaron recorridos de diagnóstico y planeación para identificar de manera precisa las necesidades de cada comunidad y definir la solución técnica más adecuada.

La respuesta inmediata por parte del organismo resultó en la planeación de cuatro proyectos de electrificación, tres de ellos mediante la extensión de la red eléctrica y uno más utilizando sistemas aislados.

La respuesta inmediata por parte del organismo resultó en la planeación de cuatro proyectos de electrificación. Foto: Cortesía/CFE.

La inversión global para estas acciones suma 9.18 millones de pesos, con la meta de atender a 79 viviendas ubicadas en algunas de las áreas más apartadas del país, de acuerdo con la información proporcionada por este organismo.

Los fondos serán aportados por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) y la gestión de recursos ya se encuentra en curso ante la Secretaría de Energía, según informó la CFE.

Diagnóstico y soluciones para cada comunidad

Durante los recorridos de la CFE en los diferentes localidades del estado de Chihuahua, así como los hechos por la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se identificaron hallazgos clave que serán la base de la intervención técnica: Comunidades, acciones y beneficiarios, de acuerdo con lo planteado por el organismo.

  • Palos Muertos, municipio de Guadalupe y Calvo

- Localidad ya electrificada

- Se detectaron 6 viviendas sin acceso al servicio

- Requerimientos: instalación de 10 postes y 2 transformadores

  • La Tableta, municipio de Guadalupe y Calvo

- En 2005, se instalaron 5 módulos solares para igual número de viviendas

- La última gira permitió corroborar que el sistema opera correctamente

  • El Paso del Águila, municipio de Balleza

- Poblado con infraestructura eléctrica previa

- Se identifican 11 viviendas pendientes de electrificar

- Se instalarán 13 postes y 3 transformadores

  • Huerta de los Carrillo, municipio de Guadalupe y Calvo

- Proyecto beneficiará a 42 viviendas y 168 habitantes

- Plan incluye 13 transformadores y 94 postes

  • Sagoachi, municipio de Bocoyna

- Comunidad electrificada con sistemas solares individuales

- Se detectó necesidad de electrificación para 20 viviendas

El Plan de Justicia Energética
El Plan de Justicia Energética del Gobierno de México promueve el acceso al servicio de energía eléctrica. Foto: Cortesía/CFE.

Compromiso social y justicia energética

El Plan de Justicia Energética del Gobierno de México promueve el acceso al servicio de energía eléctrica sin distinción de número de habitantes ni ubicación geográfica.

La CFE mantiene como objetivo principal universalizar la cobertura eléctrica, garantizando que ninguna comunidad quede excluida del suministro básico.

