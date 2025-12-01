La CFE mejoró su servicio en el número 071

Este número puede ser útil para los 44 millones de usuarios (Comisión Federal de Electricidad)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la implementación de mejoras en sus canales de atención al usuario con el objetivo de optimizar la experiencia de sus más de 49,6 millones de clientes en México.

Según la CFE, el cambio más significativo es la modernización del 071, la ampliación de servicios presenciales y la consolidación de plataformas digitales, en respuesta a la demanda de servicios públicos más ágiles y eficientes.

El 071, canal telefónico central de la CFE, ha experimentado una evolución tecnológica constante.

Para qué sirve el 071 de la CFE

De acuerdo con la Comisión, este servicio atiende anualmente a 44 millones de usuarios quienes pueden realizar consultas, trámites, aclaraciones y reportes relacionados con el suministro eléctrico en cualquier momento del día, durante todo el año.

El acceso al 071 está disponible desde teléfonos fijos y móviles, permitiendo desde la verificación de saldos y aclaración de recibos hasta el reporte inmediato de fallas en el servicio.

Qué es la autoatención en el 071

Entre las innovaciones recientes, la CFE ha incorporado opciones de autoatención en el 071, lo que permite a los usuarios obtener órdenes de servicio o información relevante sin la intervención directa de un ejecutivo.

Además, cuando todos los asesores se encuentran ocupados, se ha habilitado la posibilidad de recibir una llamada de regreso en minutos, eliminando la necesidad de permanecer en espera.

La Comisión Federal de Electricidad subraya que detrás de este canal opera un equipo especializado en el seguimiento de solicitudes, en coordinación con áreas técnicas, lo que ha permitido reducir los tiempos de respuesta y garantizar soluciones oportunas.

En cuanto a la atención presencial, la CFE reporta la recepción de aproximadamente 10 millones de visitas anuales en sus Centros de Atención a Clientes, distribuidos en más de 1.000 puntos de contacto a lo largo del país.

Estos centros cuentan con 2.150 ventanillas de atención personalizada y más de 2.500 equipos CFEmáticos, facilitando la contratación del suministro eléctrico, la recepción de pagos y la gestión de aclaraciones o solicitudes diversas. Esta infraestructura busca mantener la cercanía con los usuarios que prefieren la atención directa.

Para qué sirve la app de CFE

La digitalización de los servicios representa otro pilar en la estrategia de la CFE. A través de su portal web y la aplicación CFE Contigo, los usuarios pueden realizar pagos en línea, así como generar solicitudes de aclaraciones y reportes sin necesidad de acudir a un centro presencial o comunicarse telefónicamente.

La Comisión enfatiza que cada día se incorporan más servicios digitales, ampliando las opciones de autoatención y facilitando la gestión remota de trámites.

Como parte de su estrategia de comunicación, la CFE trabaja en el envío de mensajes de texto para informar a los usuarios sobre eventualidades en el suministro eléctrico, como interrupciones programadas por mantenimiento, el estatus de la facturación y los medios disponibles para el pago.

Para acceder a estos avisos, la Comisión invita a la ciudadanía a actualizar sus datos de contacto a través del portal institucional, asegurando así la recepción de información oportuna y relevante sobre el servicio eléctrico.