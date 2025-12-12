Adultos mayores pueden acceder a un descuento exclusivo del 50% al presentar este documento

Adultos mayores pueden pagar hasta 50% de predial y agua si presentan la credencial INAPAM.

El acceso a beneficios y descuentos significativos para las personas adultas mayores en México ha transformado la economía cotidiana de este sector. Gracias a la credencial emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), miles de ciudadanos pueden reducir gastos en diversos rubros clave, aunque hay excepciones y condiciones específicas según la región y el tipo de servicio.

Descuentos disponibles con la credencial INAPAM

Portar la credencial INAPAM abre la puerta a una amplia gama de descuentos en productos y servicios esenciales para quienes tienen más de 60 años. Estos incluyen rebajas en:

Medicamentos

Establecimientos de autoservicio

Restaurantes

Pastelerías

Ópticas

Tiendas de ropa

Entre otros sectores relevantes para este grupo poblacional, según la información oficial del instituto. Los porcentajes de descuento varían, pero pueden ser desde el 10 hasta el 50 por ciento, dependiendo del convenio y el tipo de comercio participante.

Limitaciones en servicios públicos: CFE, agua y predial

En contraste con la amplia cobertura en comercios, las rebajas en servicios públicos presentan restricciones notables. No existe un descuento aplicable a la tarifa de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la credencial INAPAM.

Sin embargo, sí se contemplan beneficios para el pago de agua y predial, aunque el alcance geográfico es limitado. Este incentivo está disponible únicamente en ciertos municipios de estados específicos, y no representa un beneficio de aplicación universal.

Para acceder a este apoyo, es necesario presentar, además de la credencial INAPAM, documentación que acredite la propiedad del inmueble y un comprobante de domicilio vigente, además de cumplir con otros requisitos administrativos de la entidad correspondiente, por eso es importante acercarse a la oficina del servicio y preguntar por el monto de descuento.

El 17 de diciembre de 2022 el Inapam desmintió el descuento con la Credencial INAPAM en el servicio de CFE. CRÉDITO: (X @INAPAM)

Estados que otorgan descuento en agua y predial

Según el Directorio de Beneficios con credencial INAPAM, son varios los estados que implementan descuentos, que pueden llegar hasta el 50% en los pagos de agua y predial para personas adultas mayores.

Entre las entidades que otorgan esta facilidad se encuentran:

Chiapas

Colima

Durango

Hidalgo

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

El acceso a este beneficio varía dependiendo del municipio y de la regulación local, por lo que se recomienda verificar los requisitos en cada caso.

Para tramitar la credencial INAPAM, el procedimiento es exclusivamente presencial en los módulos definidos por el Instituto y exige la presentación de una identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente, dos fotografías y, para mayor seguridad, los datos completos de una persona de contacto. El trámite puede realizarlo el propio interesado o un tercero con carta poder, asegurando así que más personas puedan beneficiarse de estas facilidades económicas.