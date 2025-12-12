México

Adultos mayores pueden acceder a un descuento exclusivo del 50% al presentar este documento

Portar la credencial INAPAM otorga distintos beneficios para personas que tengan 60 años o más

Guardar
Adultos mayores pueden pagar hasta
Adultos mayores pueden pagar hasta 50% de predial y agua si presentan la credencial INAPAM.

El acceso a beneficios y descuentos significativos para las personas adultas mayores en México ha transformado la economía cotidiana de este sector. Gracias a la credencial emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), miles de ciudadanos pueden reducir gastos en diversos rubros clave, aunque hay excepciones y condiciones específicas según la región y el tipo de servicio.

Descuentos disponibles con la credencial INAPAM

Portar la credencial INAPAM abre la puerta a una amplia gama de descuentos en productos y servicios esenciales para quienes tienen más de 60 años. Estos incluyen rebajas en:

  • Medicamentos
  • Establecimientos de autoservicio
  • Restaurantes
  • Pastelerías
  • Ópticas
  • Tiendas de ropa

Entre otros sectores relevantes para este grupo poblacional, según la información oficial del instituto. Los porcentajes de descuento varían, pero pueden ser desde el 10 hasta el 50 por ciento, dependiendo del convenio y el tipo de comercio participante.

Limitaciones en servicios públicos: CFE, agua y predial

En contraste con la amplia cobertura en comercios, las rebajas en servicios públicos presentan restricciones notables. No existe un descuento aplicable a la tarifa de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la credencial INAPAM.

Sin embargo, sí se contemplan beneficios para el pago de agua y predial, aunque el alcance geográfico es limitado. Este incentivo está disponible únicamente en ciertos municipios de estados específicos, y no representa un beneficio de aplicación universal.

Para acceder a este apoyo, es necesario presentar, además de la credencial INAPAM, documentación que acredite la propiedad del inmueble y un comprobante de domicilio vigente, además de cumplir con otros requisitos administrativos de la entidad correspondiente, por eso es importante acercarse a la oficina del servicio y preguntar por el monto de descuento.

El 17 de diciembre de
El 17 de diciembre de 2022 el Inapam desmintió el descuento con la Credencial INAPAM en el servicio de CFE. CRÉDITO: (X @INAPAM)

Estados que otorgan descuento en agua y predial

Según el Directorio de Beneficios con credencial INAPAM, son varios los estados que implementan descuentos, que pueden llegar hasta el 50% en los pagos de agua y predial para personas adultas mayores.

Entre las entidades que otorgan esta facilidad se encuentran:

  • Chiapas
  • Colima
  • Durango
  • Hidalgo
  • Guerrero
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Sonora
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Zacatecas

El acceso a este beneficio varía dependiendo del municipio y de la regulación local, por lo que se recomienda verificar los requisitos en cada caso.

Para tramitar la credencial INAPAM, el procedimiento es exclusivamente presencial en los módulos definidos por el Instituto y exige la presentación de una identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente, dos fotografías y, para mayor seguridad, los datos completos de una persona de contacto. El trámite puede realizarlo el propio interesado o un tercero con carta poder, asegurando así que más personas puedan beneficiarse de estas facilidades económicas.

Temas Relacionados

INAPAMAdultos MayoresPredioAguaCFEmexico-noticiasdescuentos

Más Noticias

Se registra sismo en Yucatán

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en Yucatán

INAPAM 2026: adultos mayores deberán renovar su tarjeta solo en estos 3 casos

La credencial de este programa puede utilizarse para descuentos, como identificación oficial o registrarse en algún apoyo social

INAPAM 2026: adultos mayores deberán

Cómo tratar el dolor de cuello desde casa y las razones por las que podrías padecerlo

La aparición gradual de esta afección provoca que quienes la padecen enfrenten dificultades para moverse con normalidad

Cómo tratar el dolor de

Caen siete personas junto con armas de uso exclusivo del Ejército en Texistepec, Veracruz

Elementos militares apoyaron en la seguridad perimetral

Caen siete personas junto con

Lucía Méndez entra en llanto al hablar del deterioro de Pedro Torres: “Es el amor de mi vida”

La actriz compartió cómo la situación de su exesposo ha afectado profundamente a su familia, destacando la valentía y el ejemplo de vida que el productor sigue mostrando pese a la adversidad

Lucía Méndez entra en llanto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen siete personas junto con

Caen siete personas junto con armas de uso exclusivo del Ejército en Texistepec, Veracruz

Dos cabezas humanas y un narco mensaje fueron encontrados en Chimalhuacán, Edomex

Capturan y procesan a dos sujetos por ataque armado contra agentes de la Fiscalía de Guanajuato, les decomisaron un arsenal

Capturan a cuatro personas con chalecos del CJNG en Zacatecas: viajaban con menores de edad

Asesinaron a mujer policía tras terminar su turno en Navolato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Lucía Méndez entra en llanto

Lucía Méndez entra en llanto al hablar del deterioro de Pedro Torres: “Es el amor de mi vida”

Belinda estrena el video oficial de Heterocromía, supuesta canción dedicada a Gonzalo Hevia Baillères

Así nació la devoción de Alex Lora por la Virgen de Guadalupe: “Iba para seminarista”

Productora de La Casa de los Famosos México descarta a Manola Díez en el reality y revela detalles sobre próximos habitantes

Rosalía anuncia nueva fecha en CDMX, ya son cinco shows: preventa para “Lux Tour” en el Palacio de los Deportes

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Pitbull Cruz revela cuál es su platillo favorito y asegura que lo comerá tras el empate con Lamont Roach

Reportan que Atlético San Luis se habría reforzado con Leonardo Flores y el hijo de la leyenda Benjamín Galindo

Revelan pistas de quién podría ser el delantero que suplirá a Ángel Sepúlveda en Cruz Azul: “Es mexicano”

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026