Sentencian a hombre que se hacía pasar por trabajador de la CFE para agredir sexualmente a mujeres y robarles en CDMX

Marcelo "N" fue acusado de dos delitos cometidos en 2016 y 2022. Crédito: Cuartoscuro. Enrique Ordoñez

Marcelo “N” fue sentenciado a más de 30 años de prisión luego de ser declarado culpable de violación agravada y robo en dos hechos distintos, en los cuales se detectó que tenía como modus operandi el hacerse pasar como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el ahora condenado utilizaba indumentaria y elementos oficiales para ingresar a los domicilios de sus víctimas con el pretexto de realizar revisiones de medidores o instalaciones eléctricas, cometiendo posteriormente agresiones sexuales y despojando a las mujeres de sus pertenencias y dinero.

Las autoridades indicaron que las dos sentencias emitidas en su contra suman un total de 37 años, 10 meses y 15 días de prisión.

Dos hechos lo condenaron a más de 30 años de prisión

Foto: FGJCDMX

El primer caso en el que fue implicado ocurrió el 21 de septiembre de 2016, en el que la autoridad judicial estableció una pena de 11 años y 6 meses de prisión, además de ordenar la reparación integral del daño a la víctima.

En el segundo fallo, relacionado con hechos del 14 de noviembre de 2022, el tribunal le impuso 26 años, 4 meses y 15 días de cárcel, una multa, la reparación del daño moral y material, así como el pago de los gastos médicos de la persona afectada.

La detención de Marcelo “N” fue realizada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en diciembre de 2022.

El sujeto enfrenta 6 procesos penales más por hechos similares, en los cuales el agente del Ministerio Público sostiene acusaciones bajo el mismo patrón delictivo en el que se disfrazaba como trabajador de la CFE para agredir mujeres.

Los camiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México están estacionados junto a la carretera en la ciudad de San Marcos, estado de Guerrero, el día en que el huracán Erick tocó tierra en la costa del estado de Oaxaca, México, el 19 de junio de 2025. REUTERS/Henry Romero

Al ingresar a los domicilios con el argumento de realizar revisiones de medidores o instalaciones, el sujeto violentaba sexualmente a las mujeres y las despojaba de pertenencias y dinero en efectivo

Desde la Fiscalía capitalina se subrayó que estos resultados judiciales reflejan la solidez de las pesquisas realizadas, así como la coordinación entre áreas especializadas, destacando que estas acciones buscan asegurar justicia a mujeres víctimas de violencia sexual.

Procesan a presunto implicado en el asesinato del regidor de Reynosa, Brayan Vicente

Este hecho se suma a la reciente vinculación a proceso en contra de Yael “N” por su presunta participación en el asesinato de Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, ocurrido en un departamento de la colonia Tabacalera de Ciudad de México.

El mandato se ejecutó por los delitos de narcomenudeo y cohecho, luego de que fue detenido el 8 de diciembre de 2025 en la colonia San Pedro Zacatenco de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde le aseguraron más de un kilo de probable droga.

(FOTO: SSC)

Yael “N” también se encuentra relacionado con el asesinato del regidor de Tamaulipas, quien fue localizado sin vida por personal de limpieza.

La autoridad judicial también ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual cumplirá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte durante el plazo de 3 meses que se fijó para el cierre de la investigación complementaria.

<br>