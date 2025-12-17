Caen tres presuntos extorsionadores de “Los Negros” por cobrar cuotas a camioneros del Paradero de Indios Verdes

Pablo Vázquez Camacho dio a conocer que la detención de los tres presuntos extorsionadores de "Los Negros" que operaban en el Paradero de Indios Verdes de la Gustavo A. Madero | X / @PabloVazC

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron a tres personas identificadas como Jazmín “N”, Iraís “N” y Sergio Iván “N”, presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión en el paradero de Indios Verdes, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. La acción fue resultado de trabajos de investigación derivados de diversas denuncias ciudadanas relacionadas con amenazas contra operadores del transporte público.

De acuerdo con la información publicada por el secretario Pablo Vázquez Camacho, las detenciones se llevaron a cabo como parte de labores de inteligencia y seguimiento en la zona, donde se había detectado un patrón de extorsión contra conductores de camiones que salen de dicho paradero con destino al Estado de México.

Sobre esa misma línea, las indagatorias señalan que los ahora detenidos exigían cuotas diarias a los operadores bajo la amenaza de causar daños a las unidades o atentar contra su integridad física en caso de negarse a pagar.

La SSC-CDMX precisó que estas conductas delictivas generaban un ambiente de intimidación constante entre los trabajadores del transporte, quienes, ante el temor de represalias, comenzaron a presentar denuncias que permitieron a las autoridades documentar el modus operandi de la célula.

La triada de presuntos delincuentes se encargaban de vigilar igualmente a choferes y demás transportistas que llegan de todas las rutas del Edomex | Cuartoscuro

Tras su aseguramiento, Jazmín “N”, Iraís “N” y Sergio Iván “N” fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica y establecer si están relacionados con otros hechos delictivos similares en la zona o en otros puntos de la capital.

La identidad de los tres presuntos extorsionadores en Indios Verdes: “El Risas”, “La Cachetes” y “La Güera” de Los Negros

Información de fuentes de seguridad consultadas por Infobae México señala que las tres personas detenidas recientemente en el paradero de Indios Verdes forman parte del grupo delictivo conocido como “Los Negros”, célula dedicada a la extorsión sistemática de operadores de camiones de transporte público que salen de ese punto hacia distintos puntos mexiquenses.

De acuerdo con dichos reportes, los detenidos fueron identificados como Jazmín Amarantha Cázares Ayala, de 33 años y conocida como “La Cachetes”; Iraís Lozano Hernández, de 50 años e identificada como “La Güera”; y Sergio Iván Romero Hernández, de 30 años y alias “El Risas”.

Las indagatorias los ubican como responsables de amenazar a conductores con incendiar las unidades y agredirlos físicamente si se negaban a entregar cuotas diarias por permitirles operar en la zona.

Las dos mujeres y el hombre fueron puestos a disposición de autoridades de la FGJCDMX | X / @PabloVazC

Venta de flores para vigilar y lograr las extorsiones en Gustavo A. Madero

Las fuentes de seguridad cotejadas por este medio de comunicación refieren igualmente que sus actividades criminales incluían el uso de una fachada comercial para operar sin levantar sospechas. En específico, los tres detenidos fingían ser comerciantes establecidos en el paradero, al contar con un puesto de venta de flores desde el cual vigilaban de manera permanente la actividad de los choferes.

Esta cobertura les permitía identificar a nuevos operadores, exigirles el pago de cuotas y lanzar amenazas directas, además de advertirles sobre posibles represalias en caso de denunciar.

Los agresores fueron identificados en el CETRAM Indios Verdes. Foto: (Google Maps)

De manera paralela, el control del espacio también tenía como objetivo impedir el ingreso de otras células delictivas que buscaran extorsionar en la misma zona. Según las indagatorias, “Los Negros” mantenían presencia constante en el paradero para consolidar su dominio territorial al norte de la capital.