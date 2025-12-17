Caen 68 personas por robo a transporte de carga en Edomex, pertenecen a grupos ligados al CJNG y la Familia Michoacana

Derivado de actos de investigación se logró identificar el modus operandi de grupos delictivos dedicados al robo de transporte de carga. Foto: FGJEM

Con el objetivo de combatir el delito de robo a transporte de carga en el Estado de México, autoridades federales y estatales desplegaron la Operación Senda que culminó con la detención de 68 personas, entre las que se encuentran presuntos integrantes de grupos delictivos.

Tras el operativo realizado en 46 municipios de la entidad, las autoridades lograron la detención de 26 objetivos prioritarios y aseguraron 137 inmuebles, entre los que se encuentran bodegas, “encierros” de transportes, casas de seguridad, establecimientos comerciales y una empresa de monitoreo satelital.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las investigaciones les permitieron detectar que el robo a transporte de carga se realiza, principalmente, en carreteras y vialidades federales, además de que se utilizan inmuebles ubicados en la periferia, incluso en complicidad con autoridades, empleados de empresas y agrupaciones gremiales de transportistas.

Grupos ligados al CJNG y la Familia Michoacana

Entre los detenidos se encuentran 21 objetivos prioritarios, de los cuales dos son policías municipales. Foto: FGJEM

La Fiscalía detalló que durante el despliegue se logró impactar a ocho grupos criminales, los cuales tendrían nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana.

Los grupos detectados en la comisión de este delito, vinculadas con el grupo de Michoacán, son las siguientes:

“Toño Tenis”

“Ángel Axel”

“El Kevin”

En tanto, los que tendrían relación con el grupo criminal de Jalisco son:

“Los Tilicos”

“Los Panteras”

“Los Marmolejos”

“Los Bam Bam”

“La Empresa”

Dos detenidos son policías municipales

Entre los objetivos prioritarios se encuentran personas que operaban de manera independiente. Foto: FGJEM

Cabe señalar que la fiscal Central de Atención Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Sandy Karen Orihuela, confirmó en conferencia de prensa que los grupos criminales están relacionados con el CJNG y la Familia Michoacana.

Entre los detenidos se encuentra Brandon “N”, alias “Becker”, quien presuntamente junto con Luis Alberto Canales Martínez y Julio César “N”, participaron en un robo a un transportista el pasado mes de julio de 2024, ocurrido sobre la autopista México-Pachuca, que provocó la muerte de un adolescente de 17 años de edad y que difundió en redes sociales.

También fueron capturados Erick Yair “N”, Daniela “N”, Brayan Moisés “N”, Edgar Giovanni “N” y Jonathan Uriel “N”, pertenecientes a “Los Tilicos”.

De “Los Pantera” fueron detenidos Jesús Guillermo “N” y Mario Alberto “N”, mientras que de “Ángel Axel” fueron capturados Guadalupe Carolina “N” y Luis Jaime “N”.

De la “Banda del Kevin” fue detenido Ernesto “N”; de los “Bam Bam” Diego Armando “N”; de “La Empresa” Edgar “N”; de “Los Marmolejo” Geovanny “N” y de los “Toño Tenis” fue capturada Erika Denisse “N”.

Además, fueron arrestados dos policías municipales identificados como Hugo Raymundo “N” y Luis Alberto “N”.

Las 68 personas fueron ingresadas a diversos Centros de Prevención y Readaptación Social del Estado de México y puestos a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica.

La Fiscalía informó que 16 de ellos ya fueron vinculados a proceso, 13 se encuentran pendientes de que se resuelva su situación jurídica y 38 cuentan con fecha de audiencia de formulación de imputación. En tanto, uno será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante los cateos también se logró el aseguramiento de 49 armas de fuego, cartuchos útiles y cargadores; 61 mil 294 cajas con mercancía diversa; 533 mil pesos en moneda nacional, yenes y euros; 29 motores; miles de toneladas de chasises y autopartes de camión; placas de circulación y autopartes con reporte de robo; equipos de monitoreo satelital; dosis de drogas e insignias apócrifas para simular corporaciones oficiales.